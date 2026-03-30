教育・スクール事業の支援を行う晴レナレがLメッセージ代理店に加入
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/345446/images/bodyimage1】
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、スクール業界の業務効率化・自動化支援を行う「晴レナレ」が2026年3月10日（火）に新たに加入しました。
L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
■L Message代理店「晴レナレ」の取り組み
晴レナレは、不動産業や地域イベント運営を行いながら、Sgrum(※)導入スクールを中心にLINE構築および運用改善の支援を行っています。
単なるLINE運用にとどまらず、深刻な人手不足を補うための現場オペレーションの再構築まで伴走している点が特徴です。誠実さと実行力を強みに、事務負担の軽減を支援する「頼れる右腕」として、現場に寄り添った支援を提供しています。
※Sgrum（スグラム）は、スクール・クラブ運営を最適化する指導者向けのサービスです。
■営業と事務を自動化するL Message
L Messageは、属人化を防ぎながら顧客対応を支える「営業と事務の自動化システム」として活用されています。
Sgrum未導入層の体験予約をLINE上で完結できるほか、顧客の状態に合わせたステップ配信により教育も自動化。これにより、スタッフ間の対応差を補完し、人手不足の現場でも常に質の高い顧客対応を提供できる仕組みづくりを実現しています。
■得意な業界・業種
教育・スクール事業（スポーツスクール、学習塾、ダンススタジオなど）を中心に、不動産業や地域イベント・マルシェ運営といった地域密着型ビジネスを得意としています。
■提供可能なサービス
LINE公式アカウントの設定代行・制作代行・運用代行・コンサルティングをはじめ、集客支援やプロモーション設計、デザイン制作まで幅広く対応しています。
また、人手不足の解消を目的としたオペレーション構築やDX化支援にも対応しており、現場の状況に合わせた実行可能な仕組みづくりを行います。専門知識のないスタッフでも対応できるよう業務を標準化し、継続的に運用できる体制構築を支援しています。
● 「スキマバイト」でも回せる事務オペレーション（構築中）
単なるツール導入にとどまらず、現場の事務業務を標準化・自動化します。専門知識を持たないスキマバイトの方でも即座に対応できるレベルまでオペレーションを簡略化し、採用難や急な欠員が発生した場合でも業務が滞らない「止まらない現場」の構築を進めています。
● 属人化の解消と顧客対応品質の維持
スタッフの経験に依存していた顧客対応を、ステップ配信や回答フォームの活用により仕組み化します。関係者への丁寧なヒアリングを通じてスクールの強みや価値観を整理し、人手不足の環境下でも安定した顧客体験を提供できる体制づくりを支援しています。
■お問い合わせ
LINE公式アカウント：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007835563-YWQ4e6xw?uLand=dNfWmd
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売・決済
データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
LINE公式アカウント拡張ツール「L Message（エルメッセージ）」の代理店に、スクール業界の業務効率化・自動化支援を行う「晴レナレ」が2026年3月10日（火）に新たに加入しました。
L Messageへの想いや提供サービスなど、インタビュー内容を紹介します。
■L Message代理店「晴レナレ」の取り組み
晴レナレは、不動産業や地域イベント運営を行いながら、Sgrum(※)導入スクールを中心にLINE構築および運用改善の支援を行っています。
単なるLINE運用にとどまらず、深刻な人手不足を補うための現場オペレーションの再構築まで伴走している点が特徴です。誠実さと実行力を強みに、事務負担の軽減を支援する「頼れる右腕」として、現場に寄り添った支援を提供しています。
※Sgrum（スグラム）は、スクール・クラブ運営を最適化する指導者向けのサービスです。
■営業と事務を自動化するL Message
L Messageは、属人化を防ぎながら顧客対応を支える「営業と事務の自動化システム」として活用されています。
Sgrum未導入層の体験予約をLINE上で完結できるほか、顧客の状態に合わせたステップ配信により教育も自動化。これにより、スタッフ間の対応差を補完し、人手不足の現場でも常に質の高い顧客対応を提供できる仕組みづくりを実現しています。
■得意な業界・業種
教育・スクール事業（スポーツスクール、学習塾、ダンススタジオなど）を中心に、不動産業や地域イベント・マルシェ運営といった地域密着型ビジネスを得意としています。
■提供可能なサービス
LINE公式アカウントの設定代行・制作代行・運用代行・コンサルティングをはじめ、集客支援やプロモーション設計、デザイン制作まで幅広く対応しています。
また、人手不足の解消を目的としたオペレーション構築やDX化支援にも対応しており、現場の状況に合わせた実行可能な仕組みづくりを行います。専門知識のないスタッフでも対応できるよう業務を標準化し、継続的に運用できる体制構築を支援しています。
● 「スキマバイト」でも回せる事務オペレーション（構築中）
単なるツール導入にとどまらず、現場の事務業務を標準化・自動化します。専門知識を持たないスキマバイトの方でも即座に対応できるレベルまでオペレーションを簡略化し、採用難や急な欠員が発生した場合でも業務が滞らない「止まらない現場」の構築を進めています。
● 属人化の解消と顧客対応品質の維持
スタッフの経験に依存していた顧客対応を、ステップ配信や回答フォームの活用により仕組み化します。関係者への丁寧なヒアリングを通じてスクールの強みや価値観を整理し、人手不足の環境下でも安定した顧客体験を提供できる体制づくりを支援しています。
■お問い合わせ
LINE公式アカウント：https://s.lmes.jp/landing-qr/2007835563-YWQ4e6xw?uLand=dNfWmd
■L Message（エルメッセージ）について
L Message（エルメ）は、株式会社ミショナが開発したLINE公式アカウントの拡張ツールです。
LINE公式アカウントの基本機能に加え、より高度なマーケティング活動を可能にする機能を提供し、事業者のLINE活用における課題の解消に貢献しています。
▼主な機能
メッセージ配信
フォーム作成
予約受付管理
商品販売・決済
データ分析
これらの機能を活用することで、従来のLINE公式アカウントでは難しかった顧客の細かな管理や販売プロセスの自動化が可能となり、売上向上と業務効率化の両立を実現します。
■L Message（エルメッセージ）公式HP
L Message（エルメッセージ）は、以下のリンクからご利用いただけます。
https://lme.jp/?dreamnews
配信元企業：株式会社ミショナ
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