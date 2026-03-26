一般社団法人日本フレスコボール協会が、公認地域クラブ「日陰DEフレスコボール沖縄」による体験イベント『オキナワ春のフレスコ祭り』の提供を開始すると発表しました。本イベントは、4月11日までの毎週土曜日に那覇市の新都心公園で実施される予定です。





同クラブは普段、強い日差しを避ける地域の特性に配慮し、ビーチの日陰や屋内で活動していると説明しています。今回は、寒さが和らぎ日差しも比較的穏やかな春季限定の取り組みとして、屋外での体験会を企画したとされています。





フレスコボールは、向かい合う2人が協力してラリーを続けるブラジル発祥のビーチスポーツで、「思いやりのスポーツ」とも呼ばれています。クラブ代表の小寺氏は、互いに助け合いながらゲームを組み立てる競技性が、沖縄文化の根幹にある「ゆいまーる」の精神と共通していると述べ、参加者が楽しめるイベントになることへの期待を示しました。当日はラケットやボール、バックネットが用意されるため、運動に不慣れな人でも気軽に参加できる環境が整えられています。事前準備を必要とせず、飛び入りでの参加も受け入れることで、地域住民における競技の普及と認知拡大を目指しているとみられます。





イベント情報

・イベント名： オキナワ春のフレスコ祭り

・開催期間： 3月21日から4月11日までの毎週土曜日 午後3時～5時頃

・開催場所： 沖縄県那覇市 新都心公園（雨天時は浦添市宮城の宮城公民館地下広場、または大ホール）

・関連URL：

https://www.instagram.com/frescobol_a_la_sombra/reels/

・主な特徴：

・春季限定で屋外にて開催されるフレスコボールの体験会。

・参加費は無料で、事前の申し込み不要で飛び入り参加が可能。

・必要な道具は主催者側が用意するため手ぶらで参加可能。

・途中からの参加や退出にも対応。



※この記事はライブドア社のAIライターにより自動生成されたものです。オリジナル記事はこちら。