博展、we+とセメダインと共同で、水で剥がせる海藻由来の接着剤『LOOPGLUE（ループグルー）』を開発



















製品の活用博展が多数のプロジェクトを有する展示会業界では、木工造作物に接着剤で壁紙を貼る「表具工事」が一般的ですが、使用後にきれいに壁紙を剥がすことが困難で、木工壁面をリユースする際の品質維持や多大な作業工数が課題となっていました。そこで、壁面や什器などの木工造作物において、LOOPGLUEを使用して表具仕上げを行うと、水をかけるだけで表具をきれいに剥がすことが可能になります。壁紙の剥がし残りが発生せず、木工パネルを傷めることなく再利用できるため、リユース時にも新品同様の状態で使用することができます。この特性により、壁面パネルを制作する際の木材の資材調達費および制作にかかる人件費を、それぞれ約15％削減できると見込んでいます。また、多孔質素材同士をLOOPGLUEで接着することで、什器などを分解可能な構造とすることができます。これにより、使用後には素材や部材の単位まで戻して再利用することが可能になります。さらに、LOOPGLUEは溶剤等、健康に悪影響を与えやすい物質を含まず、かつ自然由来の水系接着剤であるため、高い安全性が求められる教育現場などでも安心して使用することができます。