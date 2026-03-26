～最大風量2倍×45時間稼働、20％OFFキャンペーン実施中～LAMAブランド（東京都）は日本の猛暑・熱中症対策ニーズの高まりを受け、ユーザーの声を徹底反映した2026年モデルの「腰掛け扇風機」を新発売します。近年、気温上昇による熱中症リスクが社会問題となる中、屋外作業者・通勤者・アウトドアユーザーにとって、携帯できる強力な冷却デバイスの需要が急速に高まっています。本製品は、従来モデルのレビューとユーザー意見を分析し、「誤作動」「騒音」「巻き込み」といった課題を解決した進化モデルです。また発売を記念し、期間限定で20％OFFキャンペーンを実施いたします。

ユーザーの声から実現した3つの改良ポイント

誤操作防止機能を強化

https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100589/

「カバンの中で勝手に動いていた」というユーザーの声を受け、スイッチ構造を改善し、持ち運び時の誤作動を防止しました。

静音性を大幅向上

風速設計を見直し、より静かな動作を実現。音が気になるという課題を完全解決しました。

巻き込み防止設計

衣類固定クリップ構造を採用し、安全性を向上。Tシャツの巻き込みを防ぎます。

製品の主な特長

最大2倍の風量を実現

高性能ブラシレスモーターと圧縮送風技術により、従来比最大2倍の風量を実現。体感温度を一気に低下させ、高温多湿環境でも快適に使用できます。

最大45時間の長時間稼働

10000mAh大容量バッテリーを搭載。長時間の屋外作業やレジャーでも安心です。Type-C充電対応で、外出先での充電も手軽に行えます。

5段階風量調整×多用途設計

腰掛け、首掛け、手持ち、卓上など、シーンに応じて自由に使える多機能設計。ディスプレイでは電池残量と風量をリアルタイム表示し、省エネ設計で効率よく使用できます。

防災機能とアウトドア対応

モバイルバッテリー機能でスマートフォンへの給電が可能。LEDライトとSOS発信機能も搭載し、防災用品としても活躍します。シリコンカバーにより防塵・耐衝撃・耐久性を強化。建設現場・農作業・キャンプに最適です。

軽量コンパクト設計

わずか289gの軽さで、長時間装着しても負担が少なく、通勤・散歩・スポーツにも最適です。

想定利用シーン

建設現場・屋外作業、通勤・通学、キャンプ・BBQ・登山、スポーツ観戦、ペットの散歩、防災・停電対策など、幅広いシーンで活躍します。

開発背景

日本では年々猛暑日が増加し、携帯型冷却デバイスは生活必需品へと変化しています。当社では楽天市場・自社ECに寄せられたレビューを分析し、「実際に使われる現場目線」で製品改良を実施しました。単なるスペック向上ではなく、リアルな不満の解消を重視することで、より実用性の高い製品へと進化させました。

商品仕様

商品名：LAMA腰掛ファンサイズ：・縦93×横49×奥86mmバッテリー容量：10000mAh通常販売価格：3,980円■期間限定【20％OFFキャンペーン】発売を記念し、期間限定でお得なキャンペーンを実施いたします。・内容：通常価格より20％OFF・期間：2026年3月末まで（数量限定）猛暑本番を迎える前の今が、最もお得に購入できるチャンスです。楽天市場商品ページ：https://item.rakuten.co.jp/la-ma/j100589/Yahooショッピング：https://store.shopping.yahoo.co.jp/lama/j100731.html

会社概要

L&Lライブリーライフ株式会社は、2015年に創業したライフスタイルテクノロジー企業です。創業当初は小規模なオンラインショップとしてスタートし、現在ではスマートウォッチ、ワイヤレスイヤホン、スマートフォンアクセサリー、小型家電、アウトドア製品など幅広い分野で事業を展開しています。近年は日本市場を中心に、欧米および東南アジアへと販売チャネルを拡大し、累計1,000万人以上のユーザーに製品・サービスを提供。ECモールおよび自社サイトを通じて、グローバルに事業を成長させています。同社は「日常をより便利に、より豊かに」を理念に掲げ、最新テクノロジーと市場ニーズを融合した製品開発を強みとしています。高品質かつ実用性に優れた商品を通じて、ユーザーの生活体験の向上に貢献しています。名：L&Lライブリーライフ株式会社所在地：東京都立川市錦町３－１－１３立川ASビル事業内容：スマートウォッチ・デジタル機器・生活家電の企画販売ホームページ：https://livelylife.jp/