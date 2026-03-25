【初コラボ】遊園地のワクワク感が詰まった「ひらパー×OJICO」限定Tシャツが初登場！

有限会社チャンネルアッシュ

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、遊びの詰まったデザインでアパレル・雑貨を展開する「OJICO〈オジコ〉」（有限会社チャンネルアッシュ、本社：石川県金沢市、代表取締役：越原裕幹）は、大阪府枚方市にある「ひらかたパーク」とのコラボTシャツを3月26日(木)よりひらかたパーク限定で販売開始いたします。

創業時から継続して営業している遊園地では日本最古となる「ひらかたパーク」とのコラボTシャツは、家族や仲間と過ごす遊園地でのワクワク感をイメージしてデザインしました。迫力満点の「木製コースター エルフ」、てんとう虫に乗って爽快にサイクリングが楽しめる「サイクルモノレール」、イタリア生まれで2階建ての「メリーゴーラウンド」など、ひらかたパークならではの乗り物がTシャツのフロントとバックに賑やかに描かれています。よく見ると、「オクトパスパニック」から抜け出した？！タコがいたり、ほのぼのと楽しいタッチに仕上げました。「ひらパー」での楽しい時間をそのまま持ち帰って余韻を楽しむことのできる、思い出作りにぴったりなTシャツです。

【ひらパー×OJICO】

家族や仲間とお揃いを楽しむことができる、子どもからおとなまで対応可能な全10サイズの展開です。

〇商品詳細

商品名：半袖Tシャツ ひらパー×OJICO

価格：こども/3,500円(税込3,850円)～ おとな/4,900円(税込5,390円)～

サイズ：こども/全5サイズ(90～145cm) おとな/全5サイズ(男女兼用S・M・L・LL・3L)

カラー：ネイビー

素材等：綿100%、日本製

販 売 場 所 ：ひらかたパーク内「ノームショップ」

発 売 日 ：3月26日（木）

〇OJICOについて

「楽しくないTシャツなんて、欲しくない。」をテーマに、思わず誰かに伝えたくなるワクワクする仕掛けやクスッと笑ってしまうストーリーが詰まった、毎日がちょっと楽しくなるTシャツや雑貨を展開。ベビー、キッズ、レディース、メンズと最大13サイズでの展開で、あらゆる世代に対応しています。メインアイテムであるTシャツは、染め、裁断、プリント、縫製と全ての工程を日本国内で行い、長く愛着を持って着ていただける1枚に仕上げています。

https://www.ojico.net/

〇有限会社チャンネルアッシュについて

ストーリーのあるTシャツを中心にアウターやボトムス等のアパレル、くつ下やバッグ等の雑貨を取り扱う自社ブランド「OJICO〈オジコ〉」の企画・デザイン、製造、販売をメイン事業とし、公式オンラインショップ、常設店舗、各地で開催の期間限定ショップにて展開しています。この他に、OEM事業、車両ラッピングや企業ロゴ、ノベルティなど多岐にわたる企画・デザインも手掛けています。

〇会社概要

会社名：有限会社チャンネルアッシュ

所在地：〒921-8062 石川県金沢市新保本1-436-5

代表者：越原 裕幹

設立：平成17年2月15日

企業サイト：https://www.ch-h.co.jp/

OJICO公式web：https://www.ojico.net/

事業内容：衣料品・雑貨の企画製造販売

〇お客様からのお問い合わせ先

ひらかたパークお問い合わせ窓口

TEL:0570-016-855（営業時間内）

OJICOお客様窓口

TEL：076-246-5050（平日11:00-17:00）

〇本リリースに関する報道お問い合わせ先

有限会社チャンネルアッシュ 担当/松岡

ＴＥＬ：076-246-3377

e-mail：hiromi@ojico.net または企業サイト https://www.ch-h.co.jp/

「取材及び衣装提供に関するお問い合わせ」のフォームよりご連絡ください。