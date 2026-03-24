【城崎温泉エリア初出店】株式会社和心、2026年4月下旬に和小物専門店をニューオープン

株式会社和心

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンのもと、簪（かんざし）や和傘・和柄傘、箸等の和小物を全国で複数展開する株式会社和心（東京都渋谷区、代表取締役社長：森 智宏、東証グロース：9271）は、2026年4月下旬、兵庫県豊岡市の温泉地 城崎温泉 において、「和心ブランド」の新店舗をオープン予定であることをお知らせいたします。

本出店は、当社にとって城崎温泉エリアへの初出店となります。

『かんざし屋wargo』店内イメージ

■ 城崎温泉エリア初出店の背景

城崎温泉は、柳並木や外湯めぐりで知られる日本有数の温泉地であり、国内外の観光客から高い支持を集めています。特に近年は、訪日外国人観光客の回復に伴い、日本文化を体験できる観光地として再び注目が高まっています。

株式会社和心はこれまで、全国の観光地や都市部において店舗展開を行い、日本の伝統文化や美意識を現代的に表現した商品を提供してまいりました。

このたび、観光需要の高い城崎温泉への初出店により、温泉街という特別な空間の中で、日本文化に触れる新たな体験価値を提供してまいります。

『北斎グラフィック』店内イメージ

■ 新店舗について

本店舗では、「和心ブランド」として、日本の伝統と現代感覚を融合させた商品を展開予定です。

現在、和の美意識を基盤とした複数ブランドの中から出店形態を最終調整しており、詳細は後日発表いたします。

なお、展開予定の商品は、伝統文化のエッセンスを取り入れながらも、現代のライフスタイルに馴染むデザイン性を備えたファッション雑貨や装飾品を中心に構成する予定です。

観光で訪れるお客様にとって、「日本らしさ」を気軽に楽しみ、持ち帰ることができるラインナップを展開してまいります。

■ 立地の特性と狙い

出店場所は、温泉街の中心エリアに位置し、浴衣でのそぞろ歩きや外湯めぐりの動線上にあります。

観光客が自然に立ち寄れるロケーションを活かし、以下のような価値提供を行います。

・温泉街散策中に気軽に楽しめるショッピング体験

・日本文化を“持ち帰る”ことができる商品提案

・海外観光客にもわかりやすい和文化の発信

■今後の展望

本出店は、観光地におけるブランド展開のさらなる強化を目的とした戦略的出店です。

今後も国内外の観光地を中心に、日本文化の魅力を発信する拠点づくりを推進してまいります。

なお、出店ブランドの正式名称および店舗詳細については、決定次第改めて発表いたします。

■株式会社和心について

日本文化を取り入れたライフスタイル提案を通じて、国内外の人々が日本に触れる機会の創出と、伝統文化・技術の継承の課題解決に寄与するべく、『北斎グラフィック』『かんざし屋wargo』『箸や万作』『かすう工房』『musumusu』の和小物やアクセサリー、浴衣、サウナ・スパグッズ等のオリジナルブランドの企画・デザイン・製造・販売やECサイト「The Ichi」の運営を中心に、他社製品のOEM事業や子会社の宿泊事業も含めて幅広く事業を展開しています。

『日本のカルチャーを世界へ』というビジョンを大切に、日本で育まれたモノやコトを日本国内に再提案するだけでなく、世界に発信していくことを目指しています。

会社概要

会 社 名： 株式会社和心

証券コード： 9271（東証グロース）

代 表 者： 代表取締役社長 森 智宏

設 立 年： 2003年2月

従 業 員 数： 177名（非正規社員を含む）

資 本 金： 443,651,518円（資本準備金を含む）

事 業 内 容： 商品企画・デザイン・製造、店舗設計・運営、Webデザイン・ECサイト運営・コンサルティング事業

子 会 社： マイグレ株式会社 エス・ティー・エヌ伊豆株式会社

U R L ： https://www.wagokoro.co.jp/

ブランド情報：https://wargo.jp/blogs/shop-list/index