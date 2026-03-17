生成AIで作成された新衣装verの「ふくまるくん」が3Dプリントフィギュアに！
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344340/images/bodyimage1】
AI・クリエイティブスタジオの株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘、以下タジク）は、山口県が推進する「シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI」の一環として、山口県警察のシンボルマスコット「ふくまるくん」の特製フィギュアを制作し、同県警へ2026年3月17日（火）に寄付いたしました。
本フィギュアは、生成AIを活用した採用動画共創プロジェクトから誕生した、新衣装バージョンを、タジクの3Dプリンタフィギュア事業「GUZOU（グウゾウ）」によって立体化したものです。
背景とプロジェクトの目的
近年、警察官という職業に対し、若年層が抱くイメージは「キツイ」「危険」「お堅い」といったネガティブなものが中心となっており、採用志望者の裾野を広げることが大きな課題となっています。
山口県が取り組む「シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI」において、タジクはこの課題解決の一助となるべく、山口県警とベンチャー企業のコラボレーションを開始。最新技術である「生成AI」を活用して親しみやすい採用動画コンテンツを共創し、そこで誕生した「新衣装のふくまるくん」を実体化（フィギュア化）することで、県民や若年層との新たな接点を創出しました。
3Dプリンタフィギュア事業「GUZOU」による立体化
今回寄付したフィギュアは、タジクが手掛ける3Dプリンタフィギュアプロジェクト「GUZOU」の技術を用いて制作されました。デジタルデータ（生成AIおよび3Dモデリング）から直接形にすることで、従来の金型成形では難しかったスピード感とコストパフォーマンスを両立させています。
本プロジェクトを通じて、山口県警の「新しい、親しみやすい姿」を視覚・触覚的に伝え、警察官という職業への心理的ハードルを下げることを目指しています。
株式会社タジクについて
タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。
【本プレスリリースのお問い合わせ先】
株式会社taziku（タジク）
住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609
URL： https://taziku.co.jp/
担当：田中
本プレスリリースについては公式サイトContactよりメールにてお問い合わせください。
https://taziku.co.jp/contact
※本リリースに記載の商標は各社の商標となります。
※プレスリリースに掲載されている内容、サービス／製品の価格、仕様、お問い合わせ先など、その他の情報は、発表時点の情報となり、その後予告なしに変更となる場合があります。予めご了承ください。
配信元企業：株式会社タジク
AI・クリエイティブスタジオの株式会社タジク（本社：東京都渋谷区、代表取締役：田中義弘、以下タジク）は、山口県が推進する「シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI」の一環として、山口県警察のシンボルマスコット「ふくまるくん」の特製フィギュアを制作し、同県警へ2026年3月17日（火）に寄付いたしました。
本フィギュアは、生成AIを活用した採用動画共創プロジェクトから誕生した、新衣装バージョンを、タジクの3Dプリンタフィギュア事業「GUZOU（グウゾウ）」によって立体化したものです。
背景とプロジェクトの目的
近年、警察官という職業に対し、若年層が抱くイメージは「キツイ」「危険」「お堅い」といったネガティブなものが中心となっており、採用志望者の裾野を広げることが大きな課題となっています。
山口県が取り組む「シビックテック チャレンジ YAMAGUCHI」において、タジクはこの課題解決の一助となるべく、山口県警とベンチャー企業のコラボレーションを開始。最新技術である「生成AI」を活用して親しみやすい採用動画コンテンツを共創し、そこで誕生した「新衣装のふくまるくん」を実体化（フィギュア化）することで、県民や若年層との新たな接点を創出しました。
3Dプリンタフィギュア事業「GUZOU」による立体化
今回寄付したフィギュアは、タジクが手掛ける3Dプリンタフィギュアプロジェクト「GUZOU」の技術を用いて制作されました。デジタルデータ（生成AIおよび3Dモデリング）から直接形にすることで、従来の金型成形では難しかったスピード感とコストパフォーマンスを両立させています。
本プロジェクトを通じて、山口県警の「新しい、親しみやすい姿」を視覚・触覚的に伝え、警察官という職業への心理的ハードルを下げることを目指しています。
株式会社タジクについて
タジクは、東京・名古屋を拠点に活動するクリエイティブスタジオです。AI・生成AI・LLMなどの最先端技術を活用し、既存のクリエイティブワークだけでは無く、今までに世の中にはなかった、表現・体験を創造します。BtoB、BtoCの領域を超え、幅広い分野でAI活用を進め、クリエイターがより創造的活動に没頭できる社会を目指していきます。
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株式会社taziku（タジク）
住所：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷2-19-15 宮益坂ビルディング609
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担当：田中
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