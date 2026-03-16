一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2026年03月13に「一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する市場調査レポートには、統計的および分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次および二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場動向を読者に説明しています。
一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場の概要
一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場に関する当社の調査レポートによると、一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場規模は 2035 年に約 25億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場規模は約 10.2億米ドルとなっています。一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場シェアの拡大は、都市部の建物安全基準の強化によるもので、住宅および商業インフラにおける一酸化炭素検知技術の導入拡大が促進されています。例えば、世界保健機関（WHO）は、一酸化炭素中毒を主要な公衆衛生上の懸念事項と位置付けています。これは、一酸化炭素は目に見えず、密閉空間に急速に蓄積する可能性があるためです。そのため、危険なガス濃度を早期に警告するために、住宅、駐車場、公共施設などへのCO検知システムの設置が増えています。世界的に都市が拡大し、建物の安全意識が高まるにつれて、一酸化炭素検知装置の需要は増加し続けています。
一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/carbon-monoxide-co-gas-sensors-market/80374
一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する市場調査では、世界的な交通インフラ整備プロジェクトの拡大に伴い、市場シェアが拡大する見通しも示されています。これらのプロジェクトは、一酸化炭素モニタリングシステムの普及拡大に貢献しています。道路トンネル、地下駐車場、密閉型輸送施設では、車両から発生する排気ガスを継続的に監視する必要があります。
例えば、米国連邦道路局（FHA）は、高速道路トンネルの換気システムは、運転手と整備員の安全を確保するために、継続的な空気質モニタリングに依存していると指摘しています。さらに、一酸化炭素センサーは排気ガスを検知し、ガス濃度が上昇すると換気制御を作動させるため、これらのシステムにおいて中心的な役割を果たしています。都市交通網の拡大とトンネルインフラの整備に伴い、自動ガスモニタリングシステムは安全対策として不可欠な要素になりつつあります。
しかし、測定精度を維持するために定期的な校正が必要となるため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、空気モニタリングセンサーは、様々な理由により、経時的に測定ドリフトが発生する可能性があると説明しています。
さらに、ガス検知システムは、汚染物質濃度の正確な測定値を確保するために定期的に校正する必要があり、メンテナンス要件は、連続ガス検知技術に依存する傾向がある大規模な産業またはインフラ監視システムを管理するオペレータにとって複雑さを増す。
一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場の概要
一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場に関する当社の調査レポートによると、一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場規模は 2035 年に約 25億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場規模は約 10.2億米ドルとなっています。一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 9.3% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、一酸化炭素（CO）ガスセンサー市場シェアの拡大は、都市部の建物安全基準の強化によるもので、住宅および商業インフラにおける一酸化炭素検知技術の導入拡大が促進されています。例えば、世界保健機関（WHO）は、一酸化炭素中毒を主要な公衆衛生上の懸念事項と位置付けています。これは、一酸化炭素は目に見えず、密閉空間に急速に蓄積する可能性があるためです。そのため、危険なガス濃度を早期に警告するために、住宅、駐車場、公共施設などへのCO検知システムの設置が増えています。世界的に都市が拡大し、建物の安全意識が高まるにつれて、一酸化炭素検知装置の需要は増加し続けています。
一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する詳細な市場調査報告書は以下のリンクから入手できます:
https://www.sdki.jp/reports/carbon-monoxide-co-gas-sensors-market/80374
一酸化炭素（CO）ガスセンサーに関する市場調査では、世界的な交通インフラ整備プロジェクトの拡大に伴い、市場シェアが拡大する見通しも示されています。これらのプロジェクトは、一酸化炭素モニタリングシステムの普及拡大に貢献しています。道路トンネル、地下駐車場、密閉型輸送施設では、車両から発生する排気ガスを継続的に監視する必要があります。
例えば、米国連邦道路局（FHA）は、高速道路トンネルの換気システムは、運転手と整備員の安全を確保するために、継続的な空気質モニタリングに依存していると指摘しています。さらに、一酸化炭素センサーは排気ガスを検知し、ガス濃度が上昇すると換気制御を作動させるため、これらのシステムにおいて中心的な役割を果たしています。都市交通網の拡大とトンネルインフラの整備に伴い、自動ガスモニタリングシステムは安全対策として不可欠な要素になりつつあります。
しかし、測定精度を維持するために定期的な校正が必要となるため、今後数年間の市場成長は抑制されると予想されます。例えば、米国環境保護庁（EPA）は、空気モニタリングセンサーは、様々な理由により、経時的に測定ドリフトが発生する可能性があると説明しています。
さらに、ガス検知システムは、汚染物質濃度の正確な測定値を確保するために定期的に校正する必要があり、メンテナンス要件は、連続ガス検知技術に依存する傾向がある大規模な産業またはインフラ監視システムを管理するオペレータにとって複雑さを増す。