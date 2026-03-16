電子戦（EW）市場は2035年までに433億米ドルに到達すると予測 | 年平均成長率（CAGR）は5.2％である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「電子戦（EW）市場：エンドユーザー別（陸軍、空軍、海軍）、プラットフォーム別（航空機、兵器、海軍艦艇、車両、その他）、タイプ別（電子支援、電子防護、電子攻撃、その他）、技術別（アンテナ、耐ジャミング電子防護システム、指向性エネルギー兵器、赤外線ミサイル警報システム、光学攻撃ソリューション、その他）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査レポートを発表したと公表した。本レポートは電子戦（EW）市場の予測評価を提供するものであり、市場成長の推進要因、市場機会、課題、ならびに脅威など、主要な市場ダイナミクスを強調している。
電子戦（EW）市場の概要
電子戦（EW）とは、軍事作戦においてレーダー、通信ネットワーク、航法システムなどの敵の電子システムを検出、傍受、妨害、または操作するために電磁スペクトル技術を活用することを指す。これは、状況認識を提供し、電子的脅威から友軍を保護することで、現代の防衛戦略において重要な役割を果たす。EWは一般的に、電子攻撃（Electronic Attack）、電子防護（Electronic Protection）、電子支援（Electronic Support）の3つのカテゴリーに分類される。これらのシステムは、軍が信号を監視し、敵の通信を妨害し、自国の電子装置を干渉から保護することを可能にする。防衛作戦において高度な通信技術やレーダー技術への依存が高まるにつれ、電子戦は世界的に国家安全保障および現代戦場管理の重要な要素となっている。
Surveyreportsの専門家は電子戦（EW）市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に262億米ドルであったことを明らかにした。さらに、電子戦（EW）市場の売上高は2035年末までに433億米ドルに達すると予測されている。電子戦（EW）市場は、2025年から2035年の予測期間において約5.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038381
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/344277/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる電子戦（EW）市場の定性的分析によれば、防衛近代化プログラムの増加、電磁スペクトル関連技術の急速な進歩、世界的な防衛支出の増加および軍事近代化の進展、ならびに地政学的緊張の高まりと高度な脅威の出現を背景として、電子戦（EW）市場の規模は拡大すると予測されている。電子戦（EW）市場における主な企業としては、L3Harris Technologies Inc.、Moog Inc.、Northrop Grumman Corporation、Elbit Systems Ltd、BAE Systems Plc.、Lockheed Martin Corporation、General Dynamics Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Thales Group、Leonardo S.p.A. などが挙げられる。
また、当社の電子戦（EW）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
目次
● 電子戦（EW）市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の電子戦（EW）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）―2035年まで
● アナリストによるCレベル幹部への提言
電子戦（EW）市場の概要
電子戦（EW）とは、軍事作戦においてレーダー、通信ネットワーク、航法システムなどの敵の電子システムを検出、傍受、妨害、または操作するために電磁スペクトル技術を活用することを指す。これは、状況認識を提供し、電子的脅威から友軍を保護することで、現代の防衛戦略において重要な役割を果たす。EWは一般的に、電子攻撃（Electronic Attack）、電子防護（Electronic Protection）、電子支援（Electronic Support）の3つのカテゴリーに分類される。これらのシステムは、軍が信号を監視し、敵の通信を妨害し、自国の電子装置を干渉から保護することを可能にする。防衛作戦において高度な通信技術やレーダー技術への依存が高まるにつれ、電子戦は世界的に国家安全保障および現代戦場管理の重要な要素となっている。
Surveyreportsの専門家は電子戦（EW）市場の調査を分析し、同市場規模が2025年に262億米ドルであったことを明らかにした。さらに、電子戦（EW）市場の売上高は2035年末までに433億米ドルに達すると予測されている。電子戦（EW）市場は、2025年から2035年の予測期間において約5.2％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
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Surveyreportsのアナリストによる電子戦（EW）市場の定性的分析によれば、防衛近代化プログラムの増加、電磁スペクトル関連技術の急速な進歩、世界的な防衛支出の増加および軍事近代化の進展、ならびに地政学的緊張の高まりと高度な脅威の出現を背景として、電子戦（EW）市場の規模は拡大すると予測されている。電子戦（EW）市場における主な企業としては、L3Harris Technologies Inc.、Moog Inc.、Northrop Grumman Corporation、Elbit Systems Ltd、BAE Systems Plc.、Lockheed Martin Corporation、General Dynamics Corporation、Raytheon Technologies Corporation、Thales Group、Leonardo S.p.A. などが挙げられる。
また、当社の電子戦（EW）市場調査レポートには、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、ラテンアメリカの5つの地域および各国に関する詳細な分析も含まれている。さらに、本調査レポートには、日本の顧客の特定のニーズに合わせて作成された詳細な分析も含まれている。
目次
● 電子戦（EW）市場の市場規模、成長分析、および各国における主要市場プレーヤーの評価
● 世界の電子戦（EW）市場（北米、欧州、アジア太平洋、ラテンアメリカ）における需要および機会の分析（日本を含む各国別）―2035年まで
● アナリストによるCレベル幹部への提言