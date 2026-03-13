AMBIENT八ヶ岳コテージ もっと自然を満喫するリゾートへ 4/1(水)｢八ヶ岳高原リゾート｣へ名称変更

AMBIENT八ヶ岳コテージ（所在地：山梨県北杜市、支配人：手塚暁之）は、2026年4月1日（火）より施設名称を「八ヶ岳高原リゾート」へ変更し、八ヶ岳の自然をより満喫できる高原リゾートとして新たなスタートを迎えます。名称変更を機に、自然体験を中心としたアクティビティを拡充し、コテージ滞在をより充実した時間としてお楽しみいただける取り組みを進めていきます。まずはその第一弾として、八ヶ岳の春を満喫いただける多彩なアクティビティをご紹介します。





■雄大な自然に包まれる高原リゾート

雄大な八ヶ岳連峰の麓、森の中に点在するヴィラタイプのコテージは、白樺やカラマツの林に囲まれた静かな環境にあります。標高1,100ｍの八ヶ岳高原では、4月でも朝晩は冷たい空気が残り、山々には残雪が見られることもあります。澄んだ空気とやわらかな春の陽光、森に響く野鳥のさえずりが、高原ならではの穏やかな時間を演出します。これから芽吹きを迎える森の景色も、この季節ならではの魅力です。リビングと寝室を備えた広々としたヴィラでは、別荘のような自由な滞在が可能です。フロント棟内の温泉大浴場も利用でき、自然散策の後は温泉で旅の疲れをゆったり癒せます。

■八ヶ岳の春を楽しむアクティビティが充実

芽吹き前の森や澄んだ空気に包まれる高原を舞台に、自然を五感で体感できるアウトドア体験を中心に、屋内でも楽しめる多彩なアクティビティをご用意しました。森を歩き、丘から残雪の山並みを望み、夜は澄んだ空気の中で星空を仰ぐ。炎を囲み、創作に没頭する時間もまた、滞在を豊かに彩ります。外で自然を感じる時間と、室内でゆったり楽しむ時間の両方を組み合わせながら、高原ならではの春を思い思いにお過ごしください。

― 八ヶ岳の春を楽しむ高原アクティビティ ―

スウェーデントーチで焼きマシュマロ体験

一本の丸太で長時間燃え続けるスウェーデントーチ（※）の炎を囲んで焼きマシュマロを楽しめる体験です。揺らぐ炎を眺めながら暖まったり、記念写真を撮ったりと、思い思いの時間を過ごせます。

（※） スウェーデントーチとは、丸太に縦の切れ込みを入れて燃焼させる焚き火の方法で、一本の木がランタンのように燃えることから「炎のランタン」とも呼ばれています。

【場所】AMBIENT八ヶ岳コテージ フロント棟前

【期間】通年・毎週土曜日開催

【時間】16:00～17:00

【料金】無料（GoTo Pass会員画面の提示でマシュマロおひとつプレゼント）

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

※雨天・強風・乾燥注意報などで中止となる場合がございます。





標高1,100ｍで楽しむ星空観賞 星空ひろば

星空観賞スポットである「星空ひろば」では、20:00（季節により21:30）～2:00までは周辺の灯りが消え、星を楽しむためだけの静かな空間に。街中では見ることのできない星空が広がります。

【場所】AMBIENT八ヶ岳コテージ 星空ひろば

【期間】通年

【時間】20:00（季節により21:30）～2:00

【料金】無料

【ご予約・お問い合わせ】フロントカウンターにてご案内

※上記の時間はお車の侵入はできません。

※目が慣れるまでは暗闇のため、コテージ備え付けの懐中電灯をお持ちください。

※天候により星が見えない場合もございます。





フォトロゲイニング

東京ドーム22個分の広大な敷地を舞台に楽しむナビゲーションスポーツです。制限時間90分の中でチェックポイントを巡り、写真を撮影しながら得点を競います。チームで作戦を立てながら高得点を目指し、月ごとのランキングも掲示されます。芽吹く森や高原の景色を楽しみながら参加できるアクティビティです。

【場所】AMBIENT八ヶ岳コテージ 敷地内（フロントにて受付）

【期間】通年

【時間】受付時間9:00～16:00

【料金】一人あたり500円＜オープニング記念で4月23日までは参加費無料＞

【ご予約・お問い合わせ】予約不要





八ヶ岳キッズパーク

自然の中で過ごす時間の余韻を、室内での創作体験へとつなげます。家族で楽しめるものづくりが、滞在の思い出を形にします。

【場所】AMBIENT八ヶ岳コテージ フロント

【期間】開催中～2026年10月中旬予定（好評につき延長）

【時間】14:30～19:30

【料金】無料

【ご予約・お問い合わせ】予約不要

※ご利用にあたり保護者のオンライン同意書と付き添いが必要です。





－他にも八ヶ岳で楽しむアクティビティが盛りだくさん－

コテージでできる！工作体験

プロペラ飛行機や万華鏡、風鈴など気軽に楽しめる工作キットを販売しています。

コテージでできる！フォトフレームづくり

旅で撮影した写真をフォトフレームに収めて持ち帰れるクラフト体験です。

大人の自由時間に！スケッチセット

卓上イーゼルと色鉛筆を貸出。高原の自然を眺めながらスケッチを楽しめます。

コテージ滞在中にアウトドア気分を楽しめる寝袋を貸出。テラスで星空観賞にも活用できます。

八ヶ岳の自然に触れよう！野鳥観察

野鳥紹介シートや双眼鏡を使いながら森の野鳥観察を楽しめます。









※特に記載がない場合、料金はすべて税込です。

※画像はイメージです。

※天候等により内容が変更となる場合があります。

※各アクティビティは利用人数に限りがあるため、定員になり次第終了となる場合があります。

▼本リリースに掲載のアクティビティ詳細はこちらからご確認いただけます。

https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi

―「AMBIENT八ヶ岳コテージ」概要 -

■名称：AMBIENT八ヶ岳コテージ

※4月1日より八ヶ岳高原リゾートへ名称が変わります。

■TEL：0551-38-2336■階数：コテージ（ヴィラタイプ客室）

■客室数：コテージ全129棟

■チェックイン／チェックアウト：15:00／11:00

■レストラン：フロント棟レストラン利用可（一部休止期間あり）

■付帯施設：温泉大浴場（フロント棟）、フロント、売店

■アクセス：中央自動車道「長坂IC」より車で約20分／JR中央線「小淵沢駅」より車で約15分

■公式サイト：https://iconia.co.jp/hotel-izumigo-ambient-yatsugatake-cottage-yamanashi

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp