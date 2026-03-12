ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¦»ÍÛêÆí»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë¤Ï¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¿²²°Àî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹¥¤­¤ò¥¹¥­¥ë¤Ë¡ª¹¥¤­¤¬¸«¤Ä¤«¤ë1Æü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¹¥¤­¤Ê¥â¥Î¡¦¥³¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¼ø¶È¤Ê¤É¤ò¡¢¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤­¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£

ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆæ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¹¥¤­¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤­¤¿¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÈë·í¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÎMC¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤­Â³¤­¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÇFM802DJ¤Î¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê½êÂ°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¥¤­¡×¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦³è¤­¤ë¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È ¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó

ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÇMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥¸¥ªDJ¤Î¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó

¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û

¢£Á´³Ø²ÊÀì¹¶¤¬¿²²°Àî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¹ç¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤ò1Æü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë

¢£Ææ²ò¤­¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯

¢£MC¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤ÎFM802DJ¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó

¢£Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê½êÂ°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸ »ÔÅÄ½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯ËÜ³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡Ë¤â¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì

¢£³ØÀ¸¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¥¤­¡×¤ò¥Ö¡¼¥¹Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«

¢£Ï¢Æ°´ë²è¡§Instagram¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆ°²è¤ÇÏ¢Â³Åê¹ÆÃæ

¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û

ËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬¡Ö¹¥¤­¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤­¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©·¿¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥­¥ë¤äÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÈëÌ©¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¼ø¶È¡¢²Ý³°³èÆ°¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£½¢¿¦¤¬¶¯¤¤ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤ÎÈëÌ©¤¬É³²ò¤«¤ì¤Þ¤¹¡£

Ï¢Æ°´ë²è¤È¤·¤ÆInstagram¤Ë¤³¤Î3·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÆ°²è¤òÏ¢Â³Åê¹ÆÃæ¡£¡Ö¤Ê¤¼ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÆâÄêÀè¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡×¤Ê¤É¹â¹»À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û

Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦¡Ë10:30¡Á14:00

¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡¡¿²²°Àî¥­¥ã¥ó¥Ñ¥¹

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18¡Ý8¡ÊµþºåËÜÀþ¡Ö¿²²°Àî»Ô¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâÌó7Ê¬¡Ë

¿½¹þÊýË¡¡§Âç³ØWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß

¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/

¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û

­¡Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅÅ¥Ä¡¼¥¯¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â³èÌö¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­¤±§Ãè¤Î¸÷¤ÎÂÎ¸³¡Ö¥­¥é¥á¥­¥é¥Ü¡×

­¥ÂçºåÉÜ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡ß¿²²°Àî»Ô¡ßÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ö¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­¦MUJI¡ßURÃÄÃÏ¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡ÖOECU¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¸¦µæ²ñ¡×

­§¥²¡¼¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¤¿¤Î¤·¤¯¡ÉÈ¯¿®¡ÖÁí¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±é½¬¡×

­¨¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Î¡ÈÃÎ¡É¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÍÏ¤±¹ç¤¦»þ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö°ÛÊ¬Ìî¶¨Æ¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó±é½¬¡×

­©¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¡×

­ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß²½³Ø¤Ç¤Ò¤é¤¯¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­«Ãç´Ö¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¹­¾ì¡Ö¼«Í³¹©Ë¼¡×

­¬±§Ãè¤òÄÏ¤á¡ªÅ·Ê¸³Ø±é½¬¡õÂÀÍÛ´ÑÂ¬¡Ö±§Ãè¡¦µ¤¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­­ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¡ÖAIÆÃ¼ìº¾µ½ÂÎ¸³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦VRËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¡×

­®ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤âÌ¤Íè¤â¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥¹¥í¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×

­¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÂÎ¸³¥é¥Ü¡¼¿¨¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢°åÎÅ¤òÆ°¤«¤¹¡¼

­°Íý³ØÎÅË¡¤òÂÎ¸³¡ª¡Ý¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥«¥é¥À¤ÎÆ°¤­¡¼

­±À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦Åù½ÐÅ¸ºîÉÊ¡×

­²±¿Æ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ì¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª

­³e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¿Í¤â¡¢³È¤²¤ë¿Í¤â¼ç¿Í¸ø¡ÖOECU eSports¡×

