ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤¬3·î20Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¡Á¹¥¤¤ò¥¹¥¥ë¤Ë¡ª¹¥¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë1Æü¡Á
ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡ÊÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô¡¦»ÍÛêÆí»Ô¡¿³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë¤Ï¡¢3·î20Æü¡Ê¶â¡¦½Ë¡Ë¤Ë¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë¤Æ¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¹¥¤¤ò¥¹¥¥ë¤Ë¡ª¹¥¤¤¬¸«¤Ä¤«¤ë1Æü¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢³ØÀ¸¤¬¹¥¤¤Ê¥â¥Î¡¦¥³¥È¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¼ø¶È¤Ê¤É¤ò¡¢¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦ÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
ÆÃÊÌ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆæ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤ò¾·¤¤¤Æ¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò³«ºÅ¡£¡Ö¹¥¤¡×¤ò¥«¥¿¥Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤Ë¡¢¤½¤ÎÈë·í¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÅöÆü¤ÎMC¤ÏºòÇ¯¤Ë°ú¤Â³¤¡¢ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÇFM802DJ¤Î¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó¤¬Ã´Åö¡£Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê½êÂ°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤âÍ½Äê¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡Ö¹¥¤¡×¤¬¼Ò²ñ¤Ç¤É¤¦³è¤¤ë¤«¤ò¥ê¥¢¥ë¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤ë¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È ¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó
ËÜ³ØÂ´¶ÈÀ¸¤ÇMC¤òÃ´Åö¤¹¤ë¥é¥¸¥ªDJ¤Î¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó
¡ÚËÜ·ï¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡Û
¢£Á´³Ø²ÊÀì¹¶¤¬¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤Ë½¸¹ç¡ª¤¹¤Ù¤Æ¤ò1Æü¤ÇÂÎ¸³¤Ç¤¤ë
¢£Ææ²ò¤¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿¡¼¤Î¾¾´ÝÎ¼¸ã¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥È¡¼¥¯
¢£MC¤ÏÂ´¶ÈÀ¸¤ÎFM802DJ¥Ï¥¿¥Î¥æ¥¦¥¹¥±¤µ¤ó
¢£Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê½êÂ°¤ÎÂ´¶ÈÀ¸ »ÔÅÄ½Ó²ð¤µ¤ó¡Ê2018Ç¯ËÜ³ØÂç³Ø±¡½¤Î»¡Ë¤â¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐ¾ì
¢£³ØÀ¸¤¬Ì´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ö¹¥¤¡×¤ò¥Ö¡¼¥¹Å¸¼¨¡¦ÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¸ø³«
¢£Ï¢Æ°´ë²è¡§Instagram¤Ë¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤òÆ°²è¤ÇÏ¢Â³Åê¹ÆÃæ
¡ÚËÜ·ï¤Î³µÍ×¡Û
ËÜ³Ø³ØÀ¸¤¬¡Ö¹¥¤¡×¤ËÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥â¥Î¡¦¥³¥È¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£¼ÂÁ©·¿¶µ°é¤òÄÌ¤¸¤Æ¥¹¥¥ë¤äÎÏ¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ëÈëÌ©¤òÂÎ´¶¤¹¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£³ØÀ¸¤ÎÀ®Ä¹¤¬ÌÜ³Ð¤Þ¤·¤¤¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ä¼ø¶È¡¢²Ý³°³èÆ°¤ò¥»¥ì¥¯¥È¡£½¢¿¦¤¬¶¯¤¤ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤ÎÈëÌ©¤¬É³²ò¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
Ï¢Æ°´ë²è¤È¤·¤ÆInstagram¤Ë¤³¤Î3·î¤ËÂ´¶È¤¹¤ë³ØÀ¸¤ÎÆ°²è¤òÏ¢Â³Åê¹ÆÃæ¡£¡Ö¤Ê¤¼ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¤òÁª¤ó¤À¤Î¤«¡×¡ÖÂç³ØÀ¸³è¤Ï¤É¤ó¤Ê¤À¤Ã¤¿¤«¡×¡ÖÆâÄêÀè¤òÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¡×¤Ê¤É¹â¹»À¸¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤¬ÃÎ¤ê¤¿¤¤¥ê¥¢¥ë¤ÊÀ¼¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú³«ºÅ³µÍ×¡Û
Æü¡¡¡¡»þ¡§2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â¡¦¡Ë10:30¡Á14:00
¾ì¡¡¡¡½ê¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡¡¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18¡Ý8¡ÊµþºåËÜÀþ¡Ö¿²²°Àî»Ô¡×±Ø²¼¼ÖÅÌÊâÌó7Ê¬¡Ë
¿½¹þÊýË¡¡§Âç³ØWeb¥µ¥¤¥È¤«¤é»öÁ°¿½¤·¹þ¤ß
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ¡Û
¡Åì±Ç¥Ä¡¼¥¯¥ó¸¦µæ½ê¤È¤Î»º³ØÏ¢·È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡ÖÅÅ¥Ä¡¼¥¯¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¢¥²¡¼¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¶õ´Ö¤ÇÉ½¸½¤¹¤ë¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦Å¸¼¨¥Ö¡¼¥¹¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
£Âçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¤Ç¤â³èÌö¡Ö¥¢¥Ð¥¿¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¤±§Ãè¤Î¸÷¤ÎÂÎ¸³¡Ö¥¥é¥á¥¥é¥Ü¡×
¥ÂçºåÉÜ½»Âð¶¡µë¸ø¼Ò¡ß¿²²°Àî»Ô¡ßÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ö¡Ø¥Ë¥³¥Ë¥³¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¦MUJI¡ßURÃÄÃÏ¤Þ¤ë¤´¤È¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë»²²Ã¡ÖOECU¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¸¦µæ²ñ¡×
§¥²¡¼¥à¤ä¥Ç¥¸¥¿¥ë¤ÎÎÏ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÃÏ°è¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¡È¤¿¤Î¤·¤¯¡ÉÈ¯¿®¡ÖÁí¹ç¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È±é½¬¡×
¨¤¤¤í¤ó¤ÊÊ¬Ìî¤Î¡ÈÃÎ¡É¤¬½Ð²ñ¤¤¡¢¤Ö¤Ä¤«¤ê¡¢ÍÏ¤±¹ç¤¦»þ¡¢¿·¤¿¤ÊÌ¤Íè¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡Ö°ÛÊ¬Ìî¶¨Æ¯¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó±é½¬¡×
©¥Á¡¼¥à¤ÇÂÐÏÃ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢ËÜÅö¤ËÌòÎ©¤Ä¤â¤Î¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¡ÖÃÏ°è¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³èÆ°¡×
ª¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ß²½³Ø¤Ç¤Ò¤é¤¯¡¢¿©¤ÎÌ¤Íè¡Ö¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
«Ãç´Ö¤ÈÌ´Ãæ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Î¹¾ì¡Ö¼«Í³¹©Ë¼¡×
¬±§Ãè¤òÄÏ¤á¡ªÅ·Ê¸³Ø±é½¬¡õÂÀÍÛ´ÑÂ¬¡Ö±§Ãè¡¦µ¤¾Ý¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
ÃÏ°è¤È¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¡ÖAIÆÃ¼ìº¾µ½ÂÎ¸³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦VRËÉºÒ¥·¥¹¥Æ¥à¡×
®ÀèÃ¼µ»½Ñ¤Ç¡¢°ÜÆ°¤âÌ¤Íè¤â¥¢¥·¥¹¥È¤¹¤ë¡Ö¥µ¥¤¥Ð¥¹¥í¥ó¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡×
¯°åÎÅ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢ÂÎ¸³¥é¥Ü¡¼¿¨¤Ã¤Æ¡¢¹Í¤¨¤Æ¡¢°åÎÅ¤òÆ°¤«¤¹¡¼
°Íý³ØÎÅË¡¤òÂÎ¸³¡ª¡Ý¸«¤Æ¡¦¿¨¤ì¤Æ¡¦Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥«¥é¥À¤ÎÆ°¤¡¼
±À¤³¦ºÇÂçµé¤Î¥²¡¼¥à¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ø¤ÎÄ©Àï¡ÖÅìµþ¥²¡¼¥à¥·¥ç¥¦Åù½ÐÅ¸ºîÉÊ¡×
²±¿Æ°¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¾ì¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¥»¥ó¥µ¡¼¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
³e¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ò¥×¥ì¥¤¤¹¤ë¿Í¤â¡¢³È¤²¤ë¿Í¤â¼ç¿Í¸ø¡ÖOECU eSports¡×
¡Ú´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡Û
¥ª¡¼¥×¥ó¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.osakac.ac.jp/admission/opencampus/
Instagram
https://www.instagram.com/oecu_official/
X¡¡
https://x.com/OECU_official
¡ÚÂç³Ø³µÍ×¡Û
Âç³ØÌ¾¡§ÂçºåÅÅµ¤ÄÌ¿®Âç³Ø¡Ê³ØÄ¹¡§±öÅÄË®À®¡Ë
U R L¡§ https://www.osakac.ac.jp/
½êºßÃÏ¡§¿²²°Àî¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©572-8530¡¡ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
¡¡¡¡¡¡¡¡»ÍÛêÆí¥¥ã¥ó¥Ñ¥¹ ¢©575-0063¡¡ÂçºåÉÜ»ÍÛêÆí»ÔÀ¶Âì1130-70
³Ø¡¡Éô¡§¹©³ØÉô¡¢¾ðÊóÄÌ¿®¹©³ØÉô¡¢·úÃÛ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó³ØÉô¡¢°åÎÅ·ò¹¯²Ê³ØÉô¡¢Áí¹ç¾ðÊó³ØÉô
¡¡¡¡¡¡¡¡¢¨2026Ç¯4·îÁí¹ç¾ðÊó³ØÉô¥Ç¥¸¥¿¥ë¥²¡¼¥à³Ø²Ê²þÁÈ
ºßÀÒ¼Ô¿ô¡§Ì¾¡Ê2025Ç¯5·î1Æü¸½ºß¡Ë
¢§ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
Ë¡¿Í»öÌ³¶É¹ÊóÉô¹Êó²Ý
½»½ê¡§ÂçºåÉÜ¿²²°Àî»Ô½éÄ®18-8
TEL¡§072-824-3325
FAX¡§072-824-1141
¥á¡¼¥ë¡§kouhou@osakac.ac.jp
¡Ú¥ê¥ê¡¼¥¹È¯¿®¸µ¡Û Âç³Ø¥×¥ì¥¹¥»¥ó¥¿¡¼ https://www.u-presscenter.jp/
