北米生まれの抹茶ブランド「matcha LOVE」をリブランディングし、抹茶×フレーバーの6製品を3月23日（月）より順次新発売







世界的な抹茶需要の拡大に伴い、原料確保や生産体制の重要性も高まっています。当社はこれまで、抹茶の品質維持と安定供給に向けて、生産・調達体制の整備に取組んできました。



「matcha LOVE」ブランドでは、そうした基盤のもと、抹茶が持つ自然な香りや苦みを活かしながら、ストロベリーやアーモンド、ココナッツなど、海外で親しまれている素材と抹茶を掛け合わせた「抹茶×フレーバー」の6製品を同時展開します。ドリンク製品だけでなく、家庭でも楽しめる粉末タイプもラインアップし、抹茶を特別なものではなく、シーンや気分に合わせて自由に楽しむ存在として提案します。今後、季節限定品など更なるラインアップ拡充を計画しています。



当社は本ブランドを通じて、抹茶をコーヒーや紅茶に次ぐ“第3のカフェ飲料”として提案し、若年層や女性を中心に、抹茶の新しいカフェ文化を創出することで、お客様の健康で豊かな生活に貢献してまいります。



（※1）「matcha LOVE」は、当社グループのITO EN (North America) INC.が2013年から北米で展開しているアメリカ生まれの抹茶ブランドです。

（※2）資料：財務省貿易統計 2025年 日本茶輸出実績