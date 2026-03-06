「バレンタインジャンボ」本日最終日

「宝くじ公式サイト」での 「バレンタインジャンボ宝くじ」は

完売いたしました

お買い求めはお近くの「宝くじ売り場」へお願いいたします

※一部の「宝くじ売り場」では完売となっている可能性がございます。

「バレンタインジャンボ宝くじ」(第1092回全国自治宝くじ)と、「バレンタインジャンボミニ」 （第1093回全国自治宝くじ）が、令和8年2月3日（火）から3月6日（金）まで絶賛発売中です。

「宝くじ公式サイト」では、ご好評につき「バレンタインジャンボ宝くじ」が完売したため、現在お買い求めいただけない状況となっております（※1）。「宝くじ公式サイト」販売開始以降、「宝くじ公式サイト」でのジャンボ宝くじの完売は初めてとなります。ご迷惑をおかけいたしますが、「バレンタインジャンボ宝くじ」のお買い求めは、お近くの「宝くじ売り場」へお願いいたします（※2）。

なお、発売中の「バレンタインジャンボ宝くじ」は、1等賞金が2億円、1等・前後賞合わせて3億円と豪華賞金が魅力の宝くじです。さらに、2等賞金が1億円であるほか、前年の「バレンタインジャンボ宝くじ」と比較して、1億円以上の当せん本数は2倍、5万円の当せん本数は7倍となっており、より多くの方々に当せんのチャンスが広がっています。「バレンタインジャンボミニ」は、1等・前後賞合わせて3,000万円となっています。

※1 「バレンタインジャンボミニ」は「宝くじ公式サイト」にて引き続き発売中です（3月6日（金）正午現在）。

◇宝くじの抽せん結果など、宝くじに関する情報はホームページでもご覧いただけます◇

宝くじ公式サイト https://www.takarakuji-official.jp/