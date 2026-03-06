レポートオーシャン株式会社プレスリリース : 日本プラスチック添加剤市場は、 2035年に41億9409万米ドル規模へ拡大予測、CAGR4.53％で成長する最新市場分析
日本プラスチック添加剤市場は、2025年の27億530万米ドルから2035年には41億9,409万米ドルへ拡大すると予測されており、2026年から2035年の期間において年平均成長率（CAGR）4.53%の安定した市場成長が見込まれています。プラスチック添加剤は、ポリマーシステムに配合されることで加工特性や最終製品の性能を調整し、耐久性、熱安定性、機械的強度などを向上させる役割を果たします。日本では、自動車、建設、農業、包装、インフラなど幅広い用途で利用されており、軽量化、長寿命、コスト効率の向上が重要視されています。その結果、市場規模の成長は単なる数量増加ではなく、高付加価値の配合技術に支えられた堅調な需要基盤を示しており、プラスチック添加剤は先進材料工学および持続可能な製品設計を支える重要な技術として位置付けられています。
産業成長の推進要因：UV安定剤と高性能用途
日本プラスチック添加剤市場の産業成長は、屋外や高曝露環境におけるプラスチック利用の拡大に大きく影響されており、これに伴いUV安定剤および関連する高機能添加剤の需要が急速に高まっています。外装自動車部品、農業用フィルム、建設資材、屋外インフラなどで従来素材からポリマーへの置き換えが進む中、紫外線による劣化への耐性は不可欠な要件となっています。UV安定剤は、日光による脆化、変色、機械的特性の低下を防ぎ、製品の寿命を延ばすとともに外観品質を維持します。これにより、メーカーおよびユーザー双方にとってメンテナンスコストの削減、保証性能の向上、製品ライフサイクル価値の向上が実現され、今後10年間の市場予測においてUV安定剤は重要な柱の一つとなっています。
規制制約とフタル酸系可塑剤に関する課題
一方で、日本プラスチック添加剤市場は、フタル酸系可塑剤の毒性や環境残留性に対する懸念の高まりにより、構造的な制約にも直面しています。これらの物質は柔軟性、透明性、耐久性を付与する目的で広く使用され、特にPVC製品で重要な役割を果たしてきました。しかし、内分泌かく乱作用の可能性や男性不妊との関連性、揮発性の高さや生分解性の低さによる生体蓄積リスクなどが指摘され、規制当局や産業界、消費者の間で厳しい監視が進んでいます。その結果、従来型の添加剤配合の一部では成長が抑制される可能性がありますが、同時に代替化学物質や非フタル酸系可塑剤の開発を促進し、市場構造やリスクプロファイルの再編を加速させています。
建設・インフラ拡大による市場機会
日本プラスチック添加剤市場における重要な成長機会の一つは、国内の建設およびインフラ分野の拡大です。政府による交通ネットワーク、エネルギーシステム、公共施設の近代化および更新を目的とした取り組みは、空港、鉄道、橋梁、トンネル、老朽化インフラの改修などの大規模プロジェクトを促進しています。また、都市化の進展や人口動態の変化により、住宅、商業施設、産業施設の需要も増加しています。配管、プロファイル材、断熱材、膜材、建築部材などでプラスチック材料の使用が拡大する中、安定剤、難燃剤、耐衝撃改質剤、加工助剤などの需要も増加しています。これにより、日本の建築基準に適合した高性能かつ規制対応型のソリューションを提供する添加剤メーカーにとって持続的な市場機会が生まれています。
