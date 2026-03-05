世界のpHメーター市場は2032年に32億1460万米ドルへ拡大、CAGR 5.8％で成長予測
市場概要：精密計測技術の進化がもたらす持続的成長
世界のpHメーター市場は、2023年の19億3540万米ドルから2032年には32億1460万米ドルへと拡大すると予測されており、2024年から2032年の予測期間において年平均成長率（CAGR）5.8％で成長する見込みです。本市場の拡大は、水質管理、食品・飲料、医薬品、化学工業、環境モニタリングなど多様な産業分野における品質管理ニーズの高度化を背景にしています。
pHメーターは、液体溶液の酸性度またはアルカリ性を示すpH値（0～14）を測定する電子機器であり、pH応答電極と基準電極から構成されます。両電極間の電位差を測定することで水素イオン濃度を高精度に算出し、研究・製造・検査工程における重要な指標を提供します。特にガラス電極を用いた測定方式は、安定性と再現性に優れており、世界中の研究機関や産業施設で広く採用されています。
技術革新とデジタル化が市場を牽引
近年のpHメーター市場では、デジタル化およびスマート化の進展が顕著です。従来型のベンチトップモデルに加え、ポータブル型やハンドヘルド型の需要が増加しており、現場での迅速な測定やリアルタイムデータ取得が可能となっています。さらに、IoT対応モデルやクラウド連携機能を備えた製品の登場により、データ管理の効率化とトレーサビリティの向上が実現されています。
医薬品製造やバイオテクノロジー分野では、厳格な品質基準への対応が求められており、高精度かつ自動校正機能を備えたpHメーターの導入が進んでいます。また、耐久性や化学耐性に優れた電極材料の開発も進み、過酷な環境下でも安定した測定が可能となっています。
産業別需要動向：水質管理と食品分野が主要セグメント
pHメーター市場において、最も大きな需要を占めるのは水質管理分野です。都市インフラの整備、工業排水規制の強化、飲料水の安全基準向上などを背景に、正確なpH測定は不可欠な要素となっています。特に新興国では水処理施設の拡張が進んでおり、安定した市場成長を支えています。
食品・飲料業界も重要な市場セグメントです。発酵食品、乳製品、飲料製造工程ではpH管理が品質や安全性に直結するため、信頼性の高い測定機器への投資が継続しています。HACCPなどの品質管理体制の普及により、定期的なpH測定の重要性はさらに高まっています。
化学工業および研究機関においても、精密分析機器としてのpHメーターの需要は安定しています。特に研究開発活動の活発化は、高機能モデルの採用拡大を後押ししています。
地域別市場動向：アジア太平洋地域の台頭
地域別では、北米および欧州が成熟市場として安定した需要を維持しています。これらの地域では、環境規制の厳格化や高度な研究開発基盤が市場を支えています。一方、アジア太平洋地域は最も高い成長率が見込まれるエリアです。
中国、インド、日本、韓国を中心に、製造業の拡大と水処理インフラへの投資増加が進んでおり、産業用途向けpHメーターの導入が加速しています。また、食品加工産業の成長や医薬品製造能力の強化も、地域市場の拡大を後押ししています。
中東・アフリカおよび南米地域でも、環境保護政策や水資源管理の強化を背景に、徐々に市場機会が拡大しています。
