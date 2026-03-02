日本の電力レンタル市場は2035年までに19億4,780万米ドルに達すると予測される｜年平均成長率（CAGR）7.5％である
Survey Reports LLCは、2026年3月に「日本の電力レンタル市場：燃料別（天然ガス、ディーゼル、その他〔プロパン、水素、再生可能エネルギー源〕）、出力別（75kVA未満、75～375kVA、5～1,000kVA、1,000kVA超）、機器別（発電機、ロードバンク、変圧器、その他）、エンドユーザー別（建設、小売、石油・ガス、鉱業、イベント、公益事業、IT・データセンター、製造業、その他）、用途別（待機電源、連続電源、ピークシェービング）―市場分析、動向、機会および予測（2025～2035年）」と題する調査報告書を2026年3月に発行したと発表した。本報告書は、日本の電力レンタル市場に関する予測評価を提供するものである。また、同市場における成長要因、市場機会、課題および脅威を含む主要な市場ダイナミクスを強調している。
日本の電力レンタル市場の概要
日本の電力レンタル市場とは、ディーゼルおよびガス発電機、ロードバンク、変圧器ならびに関連付属機器などの発電設備を、短期または長期で一時的に供給する市場を指す。当市場は、建設、製造、イベント、公益事業、石油・ガス、商業施設などの産業分野を支援するものである。需要は、日本において地震や台風などの自然災害が頻発することにより、信頼性の高いバックアップ電源ソリューションへの必要性が高まっていることに起因している。さらに、インフラの高度化、都市再開発、ならびに産業設備の定期保守停止もレンタル需要を押し上げる要因である。企業は、コスト効率、運用上の柔軟性、資本支出の削減といった利点から、レンタル電源を選好する傾向にある。当市場は、高度な技術導入、厳格な環境規制、そして燃料効率が高く低排出の発電システムへの関心の高まりを特徴とするものである。
Surveyreportsの専門家は日本の電力レンタル市場に関する調査分析を実施し、2025年における同市場規模が9億2,570万米ドルであったことを明らかにした。さらに、2035年末までに売上高が19億4,780万米ドルに達すると予測されている。日本の電力レンタル市場は、2025年から2035年の予測期間において、約 7.5%の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038349
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343000/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる日本の電力レンタル市場の定性的分析によれば、迅速かつ柔軟な電力ソリューションへの需要増加、発電設備技術の進展、インフラ開発および防災・減災対策の強化、ならびにイベント・建設分野からの需要拡大を背景として、市場規模は拡大すると見込まれている。主要な市場参加企業には、Kanamoto、Nishio、Yanmar、Aggreko、Caterpillar、Atlas Copco、Cummins Inc.、KOHLER Power、Akashi Rental Co. Ltd.、NIKKEN CORPORATIONが含まれる。
目次
● 日本の電力レンタル市場規模、成長分析、および各国における主要市場参加企業の評価
● 2035年までの日本の電力レンタル市場における需要および機会の分析
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：燃料別、出力別、機器別、エンドユーザー別、用途別
● 最近の動向、輸出入データ、市場動向、政府指針の分析
● 戦略的な競争機会
● 投資家向け競争モデル
