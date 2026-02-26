優良工事表彰を9回、表彰状を4回国1回、山口県7回、下関市5回表彰社員が山口県優秀建設技術者に1名、優秀現場技術者に2名選出

優良工事表彰を9回、表彰状を4回国1回、山口県7回、下関市5回表彰社員が山口県優秀建設技術者に1名、優秀現場技術者に2名選出