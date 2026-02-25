【モンテール】ICHIBIKO監修、春にぴったりな甘酸っぱい贅沢苺スイーツを2026年3月1日から期間限定で販売



















＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿



《株式会社いいねについて》



いちごスイーツ専門店ICHIBIKOは「いちごの、いちご好きによる、いちご好きのためのお店」として2017年に東京・世田谷区太子堂にカフェ1号店をオープン。日本中や世界中で収穫されたいちごから、その時に一番おいしいいちごを厳選し、いちごが主役の商品を製造・販売。「いちご」の魅力をいかした「生活を彩る果子」を通じて、みなさまの心と時間に寄り添うひとときをお届けしている、いちごスイーツ専門店です。



《モンテールについて》



モンテールは１954年に創業し、シュークリームをはじめとするチルドスイーツを製造・販売するメーカーです。『しあわせにまじめ』をコーポレートメッセージに掲げ、「小さな洋菓子店」ブランドのシュークリームやエクレア、ロールケーキなど、多彩なスイーツをスーパーマーケットやコンビニエンスストアで販売しています。なかでも、シュークリームとエクレアは人気の定番商品で、「牛乳と卵のカスタード＆ホイップシュー」はチルドシュークリーム・エクレアカテゴリーでロングセラー売上No.1※1に選出、「牛乳と卵のエクレア」はチルドエクレアカテゴリーで1999年から26年連続売上No.1※2をモンテールのスイーツが獲得しました。



※1：日経POSセレクション ロングセラー売上No.1＜2014年1月-2023年12月＞に選出



※2：(株)モンテール調べ(日経POS情報の「チルドシュークリーム・エクレア」カテゴリーの1999年1月から2024年12月のデータをもとにモンテールが調査)



《会社概要》



【社名】株式会社モンテール



【代表者】代表取締役 鈴木徹哉



【創立】昭和29年10月



【売上高】318億円（2025年8月期実績）



【所在地】本社 〒340-0822 埼玉県八潮市大瀬三丁目1番地8



洋生菓子を製造・販売する株式会社モンテール（本社：埼玉県八潮市、以下モンテール）は、株式会社いいね（本社：東京都渋谷区、以下ICHIBIKO）とコラボした「ICHIBIKO・苺プリン」などを2026年3月1日(日)〜4月30日(木)までスーパーマーケット※1にて期間限定で販売します。※1販売エリアでも取り扱いのない店舗がございます。モンテールでは、季節に合わせた素材を使ったスイーツを期間限定で発売し、その中でも春に展開する苺スイーツは毎年好評です。今年も昨年に引き続き、いちごスイーツ専門店「ICHIBIKO」とのコラボレーションを実施いたします。同店は、苺の魅力を最大限に活かしたお菓子作りに定評がある、人気の専門店です。今回も、そんなICHIBIKOとのコラボならではの苺のおいしさを存分に楽しめるスイーツが完成しました。フレッシュな苺の風味を表現するために使用したオリジナル苺ソースは、自然な甘さと爽やかな酸味のバランスにこだわり、苺の濃厚な味わいと酸味がしっかりと際立つような味わいです。それぞれのプリンやシュークリーム等、スイーツに合わせて苺のおいしさを存分に楽しめるよう仕立てました。今年新発売する「ICHIBIKO・苺ミルクプリン」は、やさしい味わいのミルクプリンになめらかな苺クリームを絞り、甘酸っぱい苺ソースをトッピングして仕上げたプリンです。ミルクプリンには、モンテールの工場で低温殺菌した新鮮な牛乳を使用しています。さらに練乳を加えることで、よりコクのある味わい豊かなプリンに仕上げています。苺クリームは、こだわりの苺ソースとオリジナルのホイップクリームに、カスタードを加えることで、奥行きのあるまろやかな味わいに。ソースのフレッシュな酸味と、とろける苺クリーム、ミルキーなミルクプリン、複数のパーツが重なり合う豊かなハーモニーが楽しめます。また、まるでピンクのお花のようにクリームを絞るなど、見た目にもこだわったかわいらしいスイーツは、ひなまつりや卒入園などのお祝いにも華をそえます。モンテールはこれからも「しあわせにまじめ」に、おやつの時間のワクワクを、そして世界に笑顔をつくり続けていきます。＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿《商品概要》販売期間：2026年3月1日(日)〜4月30日(木)■ICHIBIKO・苺ミルクプリン税込希望小売価格：302円販売エリア：東北・関東・中部・近畿・中四国