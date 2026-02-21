¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¡¢ËªÌª¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£¡×¡¡10¼ï¤Î¹ñ»ºËªÌª¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¡¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸ ¿·È¯Çä
µþÅÔ¤ÎËªÌªÀìÌçÅ¹¡Ö¥ßー¥ë¥ß¥£¡×¡Ê±¿±Ä¡§³ô¼°²ñ¼Ò¶â»Ô¾¦Å¹¡¿µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤è¤ê¡¢ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¤ä¡Ö¥ßー¥ë¥ß¥£¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡Êhttps://miel-mie.com/ ¡Ë¡×¤Ë¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê¾¦ÉÊ¡Ö¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー¥»¥ì¥¯¥È10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çーver.¡×¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡È´Å¤µ¤Ë¡¢µ¤»ý¤Á¤ò¤Î¤»¤Æ¡£¡É¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¿©¤ÙÈæ¤ÙËªÌª¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥ÈÄó°Æ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Ë¡¢ËªÌª¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤Î¤ªÊÖ¤·¤Ï¡¢¤ª²Û»Ò¤ä¥Á¥ç¥³¥ìー¥È¤¬ÄêÈÖ¡£¤·¤«¤·¶áÇ¯¤Ç¤Ï¡¢¡È´Å¤¤¤â¤Î¤¬¶ì¼ê¡É¡È·ò¹¯»Ö¸þ¡É¡È¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯¤·¤À¤±³Ú¤·¤ß¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦À¼¤âÁý¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ßー¥ë¥ß¥£¤¬Äó°Æ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¤ä¤µ¤·¤¤´Å¤µ¤ò¤½¤Î¤Þ¤ÞÌ£¤ï¤¨¤ëËªÌª¥®¥Õ¥È¡£º£Ç¯¤Ï¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢¤ä¤ï¤é¤«¤¯µ¤»ý¤Á¤òÆÏ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ëËªÌª¤òÁ÷¤ê¤Þ¤»¤ó¤«¡£
¡Ú¿·È¯Çä¡Û
¢£¾¦ÉÊÌ¾¡§¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー¥×¥é¥¹ ¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー¥»¥ì¥¯¥È 10¼ïÎà¿©¤ÙÈæ¤Ù －¥Û¥ï¥¤¥È¥Çーver.－²Á³Ê¡§1,296±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÈ¯ÇäÆü¡§2026Ç¯2·î21Æü¡ÊÅÚ¡ËÈÎÇä¾ì½ê¡§¥ßー¥ë¥ß¥£³ÆÅ¹¡¦¸ø¼°¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×ÆâÍÆ¡§¹ñ»ºËªÌª8g¡ß10¼ïÎà¡Ê¤¢¤«¤·¤¢¡¢¤ì¤ó¤²¡¢¤ê¤ó¤´¡¢¤µ¤¯¤é¡¢¤ß¤«¤ó¡¢¤µ¤¯¤é¤ó¤Ü¡¢ÊîÄó¼ù¡¢¤¯¤ê¡¢¤½¤Ð¡¢É´²ÖÌª¡Ë¡ÖËªÌª¤ò¤è¤ê»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡×¤ò¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë¤·¤¿¡Ò¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー¥×¥é¥¹¡Ó¥·¥êー¥º¡£¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー¡¦»ÔÀîÂó»°Ïº¤¬¥»¥ì¥¯¥È¤·¤¿ËªÌª¤ò¡¢1²óÊ¬¤Ë¤Á¤ç¤¦¤É¤è¤¤8g¤Î¾®Ê¬¤±¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯ÍÆ´ï¤ËµÍ¤á¤Þ¤·¤¿¡£¥¹¥×ー¥ó¤¤¤é¤º¤Ç¼ê·Ú¤Ë»È¤¨¤ë¤¿¤á¡¢Ë»¤·¤¤Ä«¤Î¥Èー¥¹¥È¤ä¥èー¥°¥ë¥È¡¢³°½ÐÀè¤Ç¤ÎÅüÊ¬Êäµë¡¢¥Æ¥£ー¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤âºÇÅ¬¤Ç¤¹¡£º£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ö¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤Ï¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Ö¤«¤éºÎ¤ì¤¿¹ñ»ºËªÌª10¼ïÎà¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¤¿¿Íµ¤¤Î¿©¤ÙÈæ¤Ù¥·¥êー¥º¤ò¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¸ÂÄê»ÅÍÍ¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤¿ÆÃÊÌ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£°Û¤Ê¤ë²Ö¤Î¸ÄÀ¤ò1ËÜ¤º¤Ä³Ú¤·¤á¤ë¿©¤ÙÈæ¤Ù¥»¥Ã¥È¤Ç¡¢»ý¤Á±¿¤Ó¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¡£¤¤Á¤ó¤È´¶¤Î¤¢¤ë¾åÉÊ¤Ê¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Î¤¿¤á¡¢¡ÖÌÂ¤Ã¤¿¤é¤³¤ì¡×¤ÈÁª¤Ó¤ä¤¹¤¤¡¢¥Ð¥é¥ó¥¹¤Î¼è¤ì¤¿¥®¥Õ¥È¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£¥áー¥ëÊØ¤Ç¤ÎÈ¯Á÷¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤´¼«ÂðÍÑ¤Î¤ª»î¤·¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤Â£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¶áÇ¯¡¢·ò¹¯»Ö¸þ¤ä¡È¾å¼Á¤Ê¤â¤Î¤ò¾¯ÎÌ³Ú¤·¤à¡É¥Ëー¥º¤Î¹â¤Þ¤ê¤òÇØ·Ê¤Ë¡¢¿©ÉÊ¥®¥Õ¥È¤ÎÁªÂò»è¤âÂ¿ÍÍ²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÄêÈÖ¤Î²Û»Ò¤È¤Ï¤Ò¤ÈÌ£°ã¤¦¡ÈËªÌª¤È¤¤¤¦ÁªÂò¡É¤òÄó°Æ¤¹¤ë¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー»Ô¾ì¤Ë¸þ¤±¤¿¿·¤·¤¤¥®¥Õ¥È¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¹¥Å¬ÉÊ¡Û
¥ßー¥ë¥ß¥£¤Ç¤Ï¡¢¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥Ï¥Ëー¥×¥é¥¹ ¥Û¥ï¥¤¥È¥Çーver.¤Î¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ËÅ¬¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÂ¿¿ô¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://miel-mie.com/c/product-category/whiteday_honey
¢£ ´Å¤¤¤ª¼ò¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ø
¾¦ÉÊÌ¾¡§The MEAD ¥Ï¥Ëー¥Ç¥¤¥º¡Ê¥¶¡¦¥ßー¥É ¥Ï¥Ëー¥Ç¥¤¥º¡Ë²Á³Ê¡§1,485±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¡ÆâÍÆÎÌ¡§250ml¢¨2·î24Æü¤Þ¤Ç»öÁ°Í½Ìó²Á³Ê1,336±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ëhttps://miel-mie.com/c/mead/kyoto-mead/themead_honeydays¥á¥¥·¥³»º¥ª¥ì¥ó¥¸ËªÌª¤È¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê»ºÉ´²ÖÌª¤À¤±¤ÇÂ¤¤Ã¤¿¡¢¤ä¤µ¤·¤¯´Å¤¤Ì£¤ï¤¤¤ÎËªÌª¼ò¡Ê¥ßー¥É¡Ë¡£Í¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°û¤ß¸ý¤Ç¡¢´Å¤¤¤ª¼ò¤ò¹¥¤àÊý¤Ø¤Î¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¤ÎÂ£¤êÊª¤È¤·¤Æ¤â¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¢£ ²Ä°¦¤¤¤â¤Î¤¬¹¥¤¤ÊÊý¤Ø
¾¦ÉÊÌ¾¡§ºù¹á¤ëËªÌª²Á³Ê¡§972±ß¡ÊÀÇ¹þ¡ËÆâÍÆÎÌ¡§105g¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ëºù¤Î¹á¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Îºù¥¨¥¥¹Æþ¤êËªÌª¡£¥Èー¥¹¥È¤ä¥èー¥°¥ë¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤À¤±¤Ç½Õ¤é¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢µ¨Àá´¶¤Î¤¢¤ë¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¾¦ÉÊÌ¾¡§LIP HONEY LAB.(¥ê¥Ã¥×¥Ï¥Ëー¥é¥Ü)ÆüËÜ¤Î²Ö¥·¥êー¥º²Á³Ê¡§³Æ648±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡Ê¥µ¥¯¥é¡¢¥µ¥¯¡¿¥Õ¥¸¡¢¥«¥ò¥ë /¥·¥í¥Ä¥á¥¯¥µ¡Ë¹ñ»ºËªÌª¤ò¥ê¥Ã¥×·¿ÍÆ´ï¤ËÆþ¤ì¤¿¥×¥Á¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¡£
¢£ ÆÃÊÌ¤ÊÂ£¤êÊª¤Ë
¾¦ÉÊÌ¾¡§The MEAD ¹ÈÇò¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È²Á³Ê¡§4,400¡ÊÀÇ¹þ¡ËµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¤¬¹ñ»ºËªÌª¤ÇÂ¤¤Ã¤¿ËªÌª¤Î¤ª¼ò¡ÖThe MEAD(250ml)¡×¤È¡ÖThe MEAD ¤µ¤¯¤é(250ml)¡×¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¿¹ÈÇò»ÅÍÍ¤Î¥®¥Õ¥È¥»¥Ã¥È¡£¤ª½Ë¤¤»ö¤Ë¤â¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Ç¡¢ÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë¥Û¥ï¥¤¥È¥Çー¥®¥Õ¥È¤È¤·¤Æ¤ª¤¹¤¹¤á¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇä¾ì½ê¡Û
¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡»°¾òËÜÅ¹¢©604-8083¡¡µþÅÔ»ÔÃæµþ¶è»°¾òÄÌÉÙ¾®Ï©À¾ÆþÃæÇ·Ä®21¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡µþÅÔ髙Åç²°Å¹¡¡¢©600-8520¡¡µþÅÔ»Ô²¼µþ¶è»Í¾òÄÌ²Ï¸¶Ä®À¾Æþ¿¿Ä®52ÈÖÃÏµþÅÔ¹âÅç²°B1F¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¡¡¢©530-8350¡¡Âçºå»ÔËÌ¶è³ÑÅÄÄ®8ÈÖ7¹æ ºåµÞ¤¦¤á¤ÀËÜÅ¹B2F¡¦¥ßー¥ë¥ß¥£¡¡¥Í¥Ã¥È¥·¥ç¥Ã¥×¡¡https://miel-mie.com/
¡û¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー»ÔÀîÂó»°Ïº
¶â»Ô¾¦Å¹¤Î»°ÂåÌÜ¤Ç¡¢ËªÌª¤Î»ÅÆþ¤ì¤ò¼ÒÄ¹¤Î»ÔÀîÂó»°Ïº¤¬¼«¤é¹Ô¤¦¡£ÆüËÜÃæ¡¢À¤³¦Ãæ¤ÎÍÜËª²È¤òË¬¤Í¡¢ËªÌª¤ò»ÅÆþ¤¹¤ë¤Î¤¬¥Ï¥Ëー¥Ï¥ó¥¿ー¤Î»ÔÀîÂó»°Ïº¡£Ç¯´Ö¤Ë¿©¤Ù¤ëËªÌª¤Ï300¼ïÎà°Ê¾å¡¢Ç¯´Ö¤Î°ÜÆ°µ÷Î¥¤ÏÃÏµå1.3¼þÊ¬¤ËÅö¤¿¤ëÌó52000¥¥í¤òÄ¶¤¨¤ë¡£ÍÜËª²È¤òÄ¾ÀÜË¬¤Í¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËªÌª¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê´Ä¶¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËºÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¡¢¼«¤é¤ÎÌÜ¤ÈÀå¤Ç³Î¤«¤á¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ»ÅÆþ¤ì¤¿¡Ö°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊËªÌª¡×¤À¤±¤ò¤ªµÒÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¡£´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó¡Ö¥¦¥é¥Þ¥è¡×¤ä¡¢¡Ö¤è～¤¤¥É¥ó¡ª¡×Æâ¤Î¡Ö¤ª¤·¤¨¤Æ¡ª¥¹¥´ÏÓ¥ïー¥«ー¡×¤Ê¤É¥á¥Ç¥£¥¢½Ð±é¤¢¤ê¡£
¡»ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£
1930Ç¯ÁÏ¶È¤Î¶â»Ô¾¦Å¹¤¬±¿±Ä¤¹¤ëËªÌªÀìÌçÅ¹¡£1998Ç¯¤Ë¥ßー¥ë¥ß¥£¤Î²°¹æ¤Ç¤ªÅ¹¤ò¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢ËÉÙ¤ÊËªÌª¤Î¼ïÎà¤È¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯±óÊý¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ë¤â»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¡£¼è°·ÉÊÌÜ¤Ï½ã¿èËªÌª¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ËªÌª²Ã¹©ÉÊ¡¢ËªÌª¤Î¤ª²Û»Ò¤äËªÌª¼ò¡Ê¥ßー¥É¡Ë¤Ê¤É¡£Ãæ¤Ç¤â¹ñ»ºËªÌª¤Ï¡¢ÍÜËª²È¤Î¸µ¤òÄ¾ÀÜË¬¤Í¡¢ºÎÌª¤ò°ì½ï¤Ë¹Ô¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤Ç¹âÉÊ¼Á¤ÊËªÌª¤Î¤ß¤ò»ÅÆþ¤ì¡¢Æî¤Ï¼¯»ùÅç¤«¤éËÌ¤ÏËÌ³¤Æ»¤Þ¤Ç¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊËªÌª¤ò¤ªµÒÍÍ¤ËÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯¡¦SNS¡¦HP
³ô¼°²ñ¼Ò¶â»Ô¾¦Å¹ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://kaneichi.kyoto/ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£Instagram¡§https://www.instagram.com/mielmie__/ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£X¡§https://x.com/mielmie_shopµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½êInstagram¡§https://www.instagram.com/kyotomead/µþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½êX¡§https://x.com/kyotomead
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
³ô¼°²ñ¼Ò¡¡¶â»Ô¾¦Å¹¡¡»ñËÜ¶â1000Ëü±ß1930Ç¯ÁÏ¶È¤Ç¡¢¹ñÆâ³°¤ÎÍÜËª²È¤«¤éËªÌª¤òÄ¾ÀÜ»ÅÆþ¤ì¡¢¾¦ÉÊ³«È¯¡¢À½Â¤¤ò¹Ô¤¦¡£¡ÖËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£¡×¤Î±¿±Ä¤Î¤Û¤«¡¢Á´¹ñ¤Î¥¹ー¥Ñー¡¢É´²ßÅ¹¤ËËªÌªÀ½ÉÊ¤ò²·Çä¤ê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ËªÌª¼ò¤Ï10Ç¯°Ê¾åÁ°¤«¤éÁ´¹ñ¤ÇÀè¶î¤±¤ÆÍ¢Æþ¤·¡¢¼è°·¤¤¹ñ¡¢¼ïÎà¤Ï¹ñÆâ¿ï°ì¡£2025Ç¯6·î¤ÇÁÏ¶È95¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£
¡ÚÄ¾±ÄÅ¹ÊÞ¡Û
ËªÌªÀìÌçÅ¹¥ßー¥ë¥ß¥£3Å¹ÊÞ¡Ê»°¾òËÜÅ¹¡¢µþÅÔ髙Åç²°Å¹¡¢ºåµÞ¤¦¤á¤ÀÅ¹¡ËµþÅÔËªÌª¼ò¾úÂ¤½ê¡Ê2024Ç¯3·î10Æü¥ªー¥×¥ó¡Ë¡Ê¶â»Ô¾¦Å¹¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Ëhttp://www.kaneichi-syouten.com/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Ã´Åö¡§»ÔÀî¡¡ÅÅÏÃ¡§075-221-6639¡¡FAX¡§075-221-3879¡¡pr@kaneichi.kyoto