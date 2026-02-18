TPCマーケティングリサーチ株式会社、世界のバイオ医薬品CDMO市場について調査結果を発表
この程、TPCマーケティングリサーチ株式会社（本社＝大阪市西区、代表取締役社長＝松本竜馬）は、世界のバイオ医薬品CDMO市場について調査を実施、その結果を発表した。
【調査結果】
◆2024年における世界のバイオ医薬品CDMO市場は、前年比13.3％増の3兆1,710億円となった。近年、製薬メーカーおよびバイオベンチャーによる創薬パイプラインが拡大しており、開発初期段階から商用生産に至るまで、外部リソースを活用する動きが一段と強まっている。
◆こうした市場環境を背景に、バイオ医薬品CDMO各社は設備投資やサービス領域の拡張を積極的に進めている。また、多品種・小ロット生産や迅速な立ち上げに適しているシングルユースバッグ培養槽（SUB）を活用した生産体制に注力しているCDMOもあり、柔軟性や短納期対応といったメリットを訴求している。さらに、近年では主要各社がADC（抗体薬物複合体）の受託体制の構築に注力している。今後はバイオ医薬品の受託案件獲得に向けたCDMO間の競争がより一層激化すると見込まれる。
◆本資料では、バイオ医薬品を受託の立場から支えるCDMOの動向を調査・分析。具体的には、企業概要、沿革、事業体制、売上高推移、提携状況、今後の展開について多角的に調査・分析している。
【調査実査日】
2025年10月～2026年2月
＜資料名＞
2026年 世界のバイオ医薬品CDMO市場
―設備拡張とシングルユース化の加速、ADC需要拡大が成長を牽引―
URL：https://www.tpc-osaka.com/c/chemical_lifesciences/mr410260677
発刊日：2026年2月13日 頒価：110,000円（税込）
【会社概要】
会社名：TPCマーケティングリサーチ株式会社
設立：1991年8月
所在地：大阪市西区新町2-4-2 なにわ筋SIAビル
事業内容：マーケティングリサーチおよびコンサルティング、調査資料の作成・販売
コーポレートサイト：http://www.tpc-cop.co.jp/
オンラインショップ「TPCビブリオテック」：http://www.tpc-osaka.com/
ISO27001認証書番号：IS598110
【本件に関するお問い合わせ】
電話番号：06-6538-5358
メールアドレス：webmarke@tpc-osaka.com
配信元企業：TPCマーケティングリサーチ株式会社
