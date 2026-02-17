制汗剤およびデオドラント市場の需要、シェア、成長、動向、主要企業、機会および2035年までの予測
Survey Reports LLCは、2026年2月に「制汗剤およびデオドラント市場：処方別（ナチュラル、合成、オーガニック、抗菌）、製品タイプ別（ロールオン、スプレー、スティック、ジェル）、流通チャネル別（スーパーマーケット、オンライン小売、薬局、コンビニエンスストア）、エンドユーザー別（男性、女性、ユニセックス）、用途別（パーソナルケア、化粧品、医療、家庭用）―世界市場分析、動向、機会および予測（2025年～2035年）」と題する調査報告書を2026年2月に発行したと発表した。本報告書は制汗剤およびデオドラント市場の予測評価を提供するものであり、成長要因、市場機会、課題、および脅威を含む複数の主要な市場ダイナミクスを強調している。
制汗剤およびデオドラント市場の概要
制汗剤およびデオドラントは、体臭および発汗を抑制するために設計されたパーソナルケア製品である。デオドラントは、汗が細菌によって分解されることで生じる臭いを中和またはマスキングすることで作用し、抗菌剤や香料を用いることが多い。一方、制汗剤はアルミニウム系化合物などの有効成分を含み、汗腺を一時的に塞ぐことで発汗を抑制する。これらの製品は、スプレー、ロールオン、スティック、クリーム、ジェルなど多様な形態で提供され、消費者の多様な嗜好に対応している。男女双方により日常の衛生習慣の一部として広く使用されている。身だしなみに対する意識の高まり、可処分所得の増加、都市化の進展、ならびに長時間持続型およびナチュラル処方製品への需要拡大が、世界的な市場成長を牽引している。
Surveyreportsの専門家は制汗剤およびデオドラント市場の調査分析を行い、2025年における同市場規模が248億米ドルであったことを確認した。さらに、制汗剤およびデオドラント市場は2035年末までに402億米ドルの収益に達すると予測されている。制汗剤およびデオドラント市場は、2025年から2035年の予測期間において、約5.3％の年平均成長率（CAGR）で成長すると見込まれている。
無料サンプルレポートを入手する: https://www.surveyreports.jp/sample-request-1038341
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/342057/images/bodyimage1】
Surveyreportsのアナリストによる制汗剤およびデオドラント市場の定性的分析によれば、パーソナル衛生製品への需要拡大、グルーミングおよびライフスタイル製品の利用増加、個人の身だしなみおよび衛生意識の向上、ならびに製品革新およびプレミアム化を背景として、市場規模は拡大すると見込まれている。制汗剤およびデオドラント市場における主要企業には、Unilever、Procter & Gamble、L'Oréal、Beiersdorf、Colgate-Palmolive、Henkel、Reckitt Benckiser、Church & Dwight、Lavanila Laboratoriesが含まれる。
当社の制汗剤およびデオドラント市場調査報告書は、北米、欧州、アジア太平洋、中東・アフリカ、中南米の5つの地域および各国に関する詳細な分析も含んでいる。また、本調査報告書には、日本の顧客の特定ニーズに合わせてカスタマイズされた詳細分析も含まれている。
目次
● 各国における制汗剤およびデオドラント市場規模、成長分析、および主要市場参加企業の評価
● 2035年までの世界制汗剤およびデオドラント市場（北米、欧州、アジア太平洋、中南米）の需要および機会分析（日本を含む各国別）
● アナリストによるCレベル幹部への提言
● 市場の変動と将来展望の評価
● 市場セグメンテーション分析：処方別、製品タイプ別、流通チャネル別、エンドユーザー別、用途別、地域別
