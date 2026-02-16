TestMu AI¡ÊµìLambdaTest¡Ë¡¢ 2025 Partner of the Year Award¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½





ËèÇ¯¹±Îã¤Î¥Ñー¥È¥Êー¾Þ¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òÊÑ³×¤¹¤ë¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤äÀè¸«À­¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ÎÀïÎ¬ÅªÂî±ÛÀ­¤ò¾Î¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤ª¤è¤Ó¥¤¥ó¥É¡¦¥Î¥¤¥À, 2026Ç¯2·î14Æü /PRNewswire/ -- À¤³¦½é¤Î¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¢¤ëTestMu AI ¡ÊµìLambdaTest¡Ë¤Ï¡¢2025 Partner of the Year Awards ¤Î¼õ¾Þ¼Ô¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£TestMu AI ¤Ï¡¢´°Á´¤Ê¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ø¤Î¶È³¦¥·¥Õ¥È¤ò¥êー¥É¤·Â³¤±¡¢ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¿ä¿Ê¤Ë¤ª¤¤¤ÆÂî±ÛÀ­¤òÈ¯´ø¤·¤¿¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ñー¥È¥Êー¤äÀè¸«À­¤Î¤¢¤ë¸Ä¿Í¤ÎÂî±Û¤·¤¿¹×¸¥¤òÉ¾²Á¤·¤Þ¤¹¡£

¤³¤ì¤é¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤Ï¡¢TestMu AI¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÌò³ä¤ò²Ì¤¿¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¼¡À¤Âå¤ÎAI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ËÉ¬Í×¤Ê¿®ÍêÀ­¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¥Áー¥à¤¬»×¹Í¤Î¥¹¥Ôー¥É¤ÇÆ°¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

TestMu AI¤Î¥Á¥ã¥Í¥ë¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Ã´Åö¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¤Ç¤¢¤ëSudhir Joshi¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Èà¤é¤ÎÂî±ÛÀ­¤Ø¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤Î¤ª¤«¤²¤Ç¡¢Åö¼Ò¤È¤È¤â¤Ë¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¥«¥¹¥¿¥Þー¥µ¥¯¥»¥¹¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤­¤¿Èà¤é¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤»Å»ö¤ò¾Î¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£TestMu AI Partner Awards 2025¤Ï¡¢¤¿¤ÀÃ±¤Ë¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤ò¾Î¤¨¤ë¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£AI»þÂå¤ÎÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òºÆ¹½ÃÛ¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¶¦¤ËÃ£À®¤·¤¿²è´üÅª¤Ê¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤òÉ¾²Á¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£

2025Ç¯¤Î¼õ¾ÞÉôÌç¤ª¤è¤Ó¼õ¾Þ¼Ô¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¹¡£

¡¦Global Partner of the Year¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡Ë¡§Infosys

¡¦Technology Partner of the Year Award¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¾Þ¡Ë¡§AWS

¡¦Global Tech Innovation Award¡Ê¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥Æ¥Ã¥¯¡¦¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¾Þ¡Ë ¡§Microsoft

¡¦Ecosystem Partner Award¡Ê¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¡¦¥Ñー¥È¥Êー¾Þ¡Ë¡§AccelQ

¡¦Partner of the Year, Americas¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦ÉôÌç¡ËUST Global

¡¦Emerging Partner of the Year, Americas¡Ê¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦ÉôÌç¡Ë¡§Zensar Technologies

¡¦Partner of the Year, Europe¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢²¤½£ÉôÌç¡Ë¡§Accenture

¡¦Reseller of the Year, Europe¡Ê¥ê¥»¥éー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢²¤½£ÉôÌç¡Ë¡§ QBS Software

¡¦Emerging Reseller of the Year, Europe¡Ê¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°¡¦¥ê¥»¥éー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢²¤½£ÉôÌç¡Ë¡§Adept Technologies B.V.

¡¦Partner of the Year, Middle East & Africa¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢ÃæÅì¡¦¥¢¥Õ¥ê¥«ÉôÌç¡Ë¡§Maveric Systems Limited

¡¦Partner of the Year, India¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢¥¤¥ó¥ÉÉôÌç¡Ë¡§QualityKiosk Technologies

¡¦Emerging Reseller of the Year, India¡Ê¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°¡¦¥ê¥»¥éー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢¥¤¥ó¥ÉÉôÌç¡Ë¡§SoftwareOne

¡¦Reseller of the Year, Latin America¡Ê¥ê¥»¥éー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢ÃæÆîÊÆÉôÌç¡Ë¡§OSB Software

¡¦Emerging Partner of the Year, Latin America¡Ê¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢ÃæÆîÊÆÉôÌç¡Ë¡§PrimeUp

¡¦Emerging Partner of the Year, South East Asia¡Ê¥¨¥Þー¥¸¥ó¥°¡¦¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥äー¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢ÉôÌç¡Ë¡§bneXt

¡¦Quality Engineering Team Excellence Award¡ÊÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥Áー¥àÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡§Wipro

Individual Excellence Awards¡Ê¸Ä¿ÍÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡§TestMu AI¤Ï¡¢ÉÊ¼Á¹©³Ø¤ÎÌ¤Íè¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¸Ä¿Í¤Î¥êー¥Àー¤ò¾Î¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¡¢¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£

¡¦Partner Visionary Award¡Ê¥Ñー¥È¥Êー¡¦¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¾Þ¡Ë¡§ Anish Behanan»á¡¢Capgemini¡¢¥Æ¥¹¥È¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¡¦¶âÍ»¥µー¥Ó¥¹ÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É

¡¦Pioneer Technology Leader Award¡Ê¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Antony Kaplan»á¡¢Accenture UK & Ireland¡¢ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÉôÌçÀÕÇ¤¼Ô

¡¦Industry Leader Excellence Award¡Ê¶È³¦¥êー¥ÀーÍ¥½¨¾Þ¡Ë¡§Bhagi Devalaraju»á¡¢Infosys¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ð¥¤¥¹¡¦¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È

¡¦QE Technology Visionary Leader Award¡ÊQE¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥Ó¥¸¥ç¥Ê¥êー¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Dror Avrilingi¡¢Amdocs¡¢Amdocs Studios CTO·óÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥¹¥¿¥¸¥ªÀÕÇ¤¼Ô

¡¦Digital Trailblazer Leader Award¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¡¦¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Faizan Khan»á¡¢ITC Infotech¡¢QE¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥óÃ´Åö¥·¥Ë¥¢¡¦¥¼¥Í¥é¥ë¥Þ¥Íー¥¸¥ãー

¡¦Technology Trailblazer Award¡Ê¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥È¥ì¥¤¥ë¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¾Þ¡Ë¡§Harish Saidu»á¡¢Infosys¡¢¥×¥ê¥ó¥·¥Ñ¥ë¡¦¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¢ー¥­¥Æ¥¯¥È

¡¦Distinguished Digital Leader Award¡Ê¥Ç¥£¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥¤¥Ã¥·¥å¥È¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¦¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Kaushik Chakraborty»á¡¢LTIMindtree¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡õ¥¢¥·¥å¥¢¥é¥ó¥¹ÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É

¡¦Quality Engineering Catalyst Award¡ÊÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥«¥¿¥ê¥¹¥È¾Þ¡Ë¡§Mhahesh Muraleedhara»á¡¢Zensar Technologies¡¢ËÌÊÆÃÏ°èÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô

¡¦Excellence in Quality Engineering Award¡Ê¥¨¥¯¥»¥ì¥ó¥¹¡¦¥¤¥ó¡¦¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¾Þ¡Ë¡§Mobin Thomas»á¡¢UST Global¡¢ÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°Ã´ÅöÀÕÇ¤¼Ô

¡¦Growth Accelerator Award¡Ê¥°¥íー¥¹¡¦¥¢¥¯¥»¥é¥ìー¥¿ー¾Þ¡Ë¡§Mohan Krishna Balakrishnan»á¡¢Maveric Systems Limited¡¢¥¢¥½¥·¥¨¥¤¥È¡¦¥Ð¥¤¥¹¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È·ó¥¢¥«¥¦¥ó¥È¥Ñー¥È¥Êー

¡¦CXO Whisperer in Quality Engineering¡ÊÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÎCXO¥¦¥£¥¹¥Ñ¥éー¡Ë¡§Pradeepkumar Govindasamy»á¡¢QualiZeal¡¢¶¦Æ±ÀßÎ©¼Ô¡¢¼ÒÄ¹·óCEO

¡¦Innovation Leader Award¡Ê¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¦¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Richa Agrawal»á¡¢GlobalLogic¡¢ÉÊ¼ÁÊÝ¾ÚÉôÌç¥°¥íー¥Ð¥ë¥Ø¥Ã¥É

¡¦QE Transformation Leader Award¡ÊQE¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©ー¥áー¥·¥ç¥ó¡¦¥êー¥Àー¾Þ¡Ë¡§Subba Lakshmi Ramaswamy»á¡¢Accenture¡¢¥Þ¥Íー¥¸¥ó¥°¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿ー

¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://www.testmuai.com/partners/partner-awards-2025/ ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£

TestMu AI¤Ë¤Ä¤¤¤Æ

TestMu AI (µìLambdaTest) ¤Ï¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥Æ¥¹¥È¤È¿×Â®¤Ê¥ê¥êー¥¹¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥Õ¥ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È·¿AIÉÊ¼Á¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¦¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£µ¬ÌÏ¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀß·×¤µ¤ì¡¢¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¤ÎÉÊ¼Á¤ò·×²è¡¢ºîÀ®¡¢¼Â¹Ô¡¢Ê¬ÀÏ¤¹¤ë¥¨¥ó¥É¥Äー¥¨¥ó¥É¤ÎAI¥¨ー¥¸¥§¥ó¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£AI¥Í¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÀß·×¤Ë¤è¤ê¡¢¼Âµ¡¡¢¼Â¥Ö¥é¥¦¥¶¡¢¤½¤·¤Æ¼Â±¿ÍÑ¤òÁÛÄê¤·¤¿¥«¥¹¥¿¥à´Ä¶­¾å¤Ç¡¢¥¦¥§¥Ö¡¿¥â¥Ð¥¤¥ë¡¿¥¨¥ó¥¿ー¥×¥é¥¤¥º¥¢¥×¥ê¥±ー¥·¥ç¥ó¤ò¤¢¤é¤æ¤ëµ¬ÌÏ¤Ç¥Æ¥¹¥È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£

¾ÜºÙ¤Ï¤³¤Á¤é¡§https://www.testmuai.com

