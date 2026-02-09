¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó ÈÎÂ¥Êª¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆ³Æþ¥Ð¥é¥Ð¥é¤ËÆÏ¤¯²ÙÊª¤ò½¸Ìó¤·¡¢ÊªÎ®Éé²Ù·Ú¸º¤ÈÅ¹ÊÞ¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½
¤ª¼è°úÀèÍÍ¤È¤Î¶¦ÁÏ¤ÇÊªÎ®ÂÎÀ©¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤òºÇÅ¬²½
³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê¡¢Å¹ÊÞ±¿±Ä¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ÎÊªÎ®Éé²Ù·Ú¸º¤È´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¡¢MIC³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò²ñÄ¹¡§¿å¾å ¸÷·¼ / ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¼ÒÄ¹¼¹¹ÔÌò°÷¡§²Ï¹ç ¹îÌé¡¢°Ê²¼¡ÖMIC¡×¡Ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÈÎÂ¥Êª¶¦Æ±ÇÛÁ÷¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¡ÖCo.HUB¡Ê¥³¥Ï¥Ö¡Ë¡×¤ª¤è¤Ó¡¢Å¹ÊÞÈÎÂ¥Êª¥ª¡¼¥À¡¼¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPromo Store¡Ê¥×¥í¥â¥¹¥È¥¢¡Ë¡×¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¶È³¦¤È¤·¤Æ½é¤Î»î¤ß¢¨1¤È¤Ê¤ëËÜ¼èÁÈ¤ß¤òÄÌ¤¸¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤È¶¦¤Ë»ýÂ³²ÄÇ½¤ÊÊªÎ®¥â¥Ç¥ë¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
1. Æ³Æþ¤ÎÇØ·Ê¤ÈÌÜÅª
¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢³Æ¤ª¼è°úÀèÍÍ¤«¤é¤ÎÈÎÂ¥Êª¤ä¥«¥¿¥í¥°¤Ï¡¢³Æ¼Ò¸ÄÊÌ¤Î¥ë¡¼¥È¤ÇÅ¹ÊÞ¤ØÄ¾Á÷¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Å¹ÊÞ¤Ç¤ÏÆü¡¹ÉÑÈË¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë²ÙÊª¤Î¼õ¤±Æþ¤ì¤ä»ÅÊ¬¤±¶ÈÌ³¤¬Âç¤¤ÊÉéÃ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢¾®¸ýÇÛÁ÷¤Ë¤è¤ëÊªÎ®¥³¥¹¥È¤ÎÉéÃ´¤ä¡¢ÊªÎ®¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¡¢ÇÛÁ÷¤ËÈ¼¤¦CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤Îºï¸º¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤¬µÊ¶Û¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¡¢2025Ç¯ÅÙ¥°¥Ã¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦¥Ù¥¹¥È100¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¹â¤¤É¾²Á¤òÆÀ¤Æ¤¤¤ëMIC¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷¥¹¥¡¼¥à¤ÈÈ¯Ãí¥·¥¹¥Æ¥à¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Åö¼Ò¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ò´Þ¤á¤¿¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤ÎºÇÅ¬²½¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
2. ¼è¤êÁÈ¤ß¤Î³µÍ×
¡Ê1¡ËÈÎÂ¥Êª¡¦¥«¥¿¥í¥°¤Î¶¦Æ±ÇÛÁ÷¡ÖCo.HUB¡×¤Î³«»Ï
³Æ¤ª¼è°úÀèÍÍ¤ÎÈÎÂ¥Êª¤ä¥«¥¿¥í¥°¤ò¡¢MIC¤¬±¿±Ä¤¹¤ëÊªÎ®µòÅÀ¤Ë°ìÅÙ½¸Ìó¤·¡¢Å¹ÊÞ¤´¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇÛÁ÷¡Ê¶¦Æ±ÇÛÁ÷¡Ë¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦Å¹ÊÞ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡§ÇÛÁ÷¤¬½¸Ìó¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²Ù¼õ¤±²ó¿ô¤¬ÂçÉý¤Ëºï¸º¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
»ÅÊ¬¤±¶ÈÌ³¤Î´ÊÁÇ²½¤Ë¤è¤ê¡¢ÀÜµÒ¤äÇä¾ì¤Å¤¯¤êÅù¤Î¥³¥¢¶ÈÌ³¤Ø¤ÎÃíÎÏ¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Î¥á¥ê¥Ã¥È¡§¸ÄÊÌÇÛÁ÷¤ËÈæ¤ÙÊªÎ®¥³¥¹¥È¤Îºï¸º¤¬¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢Àè¹Ô»öÎã¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¶È³¦Åù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯¸¡¾Ú¤Ç¤Ï¡¢ÃÊ¥Ü¡¼¥ë»ÈÍÑÎÌ¤òÌó70¡ó¢¨2¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤òÌó50¡óºï¸º¢¨2¤Ç¤¤ë¤È¤Î»î»»¤â¤¢¤ê¡¢´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ê2¡ËÈÎÂ¥Êª¥ª¡¼¥À¡¼¥µ¥¤¥È¡ÖPromo Store¡×¤ÎÆ³Æþ
Å¹ÊÞ¤«¤é¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ø¤ÎÄÉ²Ã¥«¥¿¥í¥°È¯Ãí¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¿·¥·¥¹¥Æ¥à¡ÖPromo Store¡×¤òÆ³Æþ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦±¿ÍÑ¤ÎÊÑ¹¹ÅÀ¡§½¾Íè¡¢ÅÅÏÃ¤ä¥á¡¼¥ëÅù¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿È¯Ãí¤ò¡¢WEB¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë°ìËÜ²½¤·¤Þ¤¹¡£
¡¦Æ³Æþ¸ú²Ì¡§Å¹ÊÞÂ¦¤ÎÈ¯Ãí¹©¿ôºï¸º¤Ë²Ã¤¨¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Ë¤ª¤±¤ë¼õÃí½èÍý¤äÇÛÁ÷¼êÇÛ¤ÎÈÑ»¨¤µ¤ò²ò¾Ã¤·¡¢ÁÐÊý¤Î¶ÈÌ³¸úÎ¨²½¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
https://digitalpr.jp/table_img/2946/127598/127598_web_1.png
3. º£¸å¤Î±¿ÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2026Ç¯4·î¤è¤ê½ç¼¡±¿ÍÑ¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜÀ©ÅÙ¤Ï¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Î¸úÎ¨²½¤òÌÜÅª¤È¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢½¾Íè¤ÎÇÛÁ÷¥ë¡¼¥È¤òÄ¾¤Á¤ËÇÑ»ß¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¤ª¼è°úÀèÍÍ¤Î¾õ¶·¤ä¶ÛµÞÅÙ¤Ë±þ¤¸¡¢´ûÂ¸¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤ä½ÀÆð¤ÊÂÐ±þÂÎÀ©¤â°Ý»ý¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
Åö¼Ò¤Ïº£¸å¤â¡¢¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿¶ÈÌ³²þ³×¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ª¼è°úÀèÍÍ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨1 ²ÈÅÅÎÌÈÎÅ¹¶È³¦¤Ë¤ª¤±¤ë¡ÖCo.HUB¡×¤ÎÆ³Æþ¤È¤·¤Æ¡Ê2026Ç¯2·î»þÅÀ¡¢MICÄ´¤Ù¡Ë
¢¨2 MIC³ô¼°²ñ¼Ò¤Î²áµîÆ³Æþ¼ÂÀÓ¡Ê¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¥Á¥§¡¼¥óÅù¡Ë¤Ë´ð¤Å¤¯»î»»ÃÍ¡£
