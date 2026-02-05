「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」に 新色ローズゴールドが登場

「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」に 新色ローズゴールドが登場2026年2月5日（木）より、お申し込み受け付け開始ウェブサイト： amex.jp/newbizgold2







アメリカン・エキスプレス・インターナショナル, Inc. （東京都港区、日本代表／社長：須藤靖洋、以下アメリカン・エキスプレス）は、本日2月5日（木）より中小企業経営者や個人事業主向けの「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」に新色ローズゴールドを追加し、お申し込み受け付けを開始します。新規でお申し込みいただく際には、従来のゴールドに加え、 新色ローズゴールドのいずれかをお選びいただけます。既存会員の方も、ゴールドから新色ローズゴールドへ変更可能です※1。

※1 変更には 5,500 円（税込）の再発行手数料がかかります。

「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」 新色ローズゴールドと従来のゴールド 年会費：49,500円（税込）

昨年3月、事業の成長を目指す中小企業経営者や個人事業主の皆様に向けて刷新した、「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」は、経費管理の効率化のための機能や、トラベルやダイニングに関する特典、ポイントプログラムなどを通じて、日々の事業運営に取り組む多くのビジネスオーナーの皆様のビジネスの成長を支援しています。

今回、特典や機能性はそのままに、ビジネスオーナーの皆様にとっての新しい選択肢として、「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」から新色ローズゴールドをお届けします。新色ローズゴールドは、従来のゴールドと同様にスタイリッシュなメタル製カードデザインを採用しています。

今後もアメリカン・エキスプレスは、皆様のビジネスの成長に寄り添い、後押ししてまいります。

アメリカン・エキスプレス カード事業部門 コマーシャルプロダクト 副社長 加納伸昭

「アメリカン・エキスプレスとして、長年にわたり中小企業経営者や個人事業主の皆様と対話をしてきた中で、昨今ビジネスシーンにおいても、自分らしいスタイルやこだわりを表現できる選択肢が必要とされていると感じます。そのような思いに応え、今回『アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード』において、ビジネスの成長を後押しする特典や機能性はそのままに、ビジネスオーナーの皆様一人一人の『自分らしさ』を表現できる新しい選択肢として新色ローズゴールドをお届けします」

「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」新色ローズゴールドの詳細につきましては、以下のウェブサイトをご参照ください。サービスや特典、年会費などは、従来色のゴールドと相違ありません。

「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」 紹介ページ：amex.jp/newbizgold2

「アメリカン・エキスプレス®・ビジネス・ゴールド・カード」の主な特徴

ビジネスの成長に、新しい選択肢を。





年会費：49,500円（税込）

経費管理の効率化 （年会費無料の追加カード）

追加カード（付帯特典なし）を年会費無料※2で最大99枚まで※3発行できます。ビジネスオーナーに加え、従業員にお持ちいただくことで、これまで現金や個人向けカードで立て替えていた経費の支払いをビジネス・カードに集約し、経費を一元化することで、経費管理の手間を軽減します。追加カードごとに利用限度額を設定できるため、部署や役割に応じた支出管理が可能となり、事業の成長とともに増える経費の支払い状況を把握しやすくなります。カードのご利用明細はオンライン・サービスやアプリからいつでも確認・ダウンロードできるため、経費管理の効率化とガバナンスの強化に役立ちます。

※2判定期間内にご利用がなかった場合、管理手数料として3,300円（税込）を請求します。

※3最大発行可能枚数99枚は、年会費13,200円（税込）の「追加カード（付帯特典あり）」、年会費無料の「追加カード（付帯特典なし）」、プラスチック製の基本会員専用カード「セカンド・ビジネス・ゴールド・カード」の合計です。

出張や会食を支えるトラベル＆ダイニング特典

カードのご利用金額に応じて、1泊2名様分の無料宿泊「ビジネス・フリー・ステイ・ギフト」を年間最大2泊分提供します。東急株式会社が運営する定額宿泊サービス「ツギツギ」の国内対象ホテルから、出張や社内外へのギフトなどのニーズに応じて、自由にお選びいただけます。

また会食に向けて、所定のコース料理を2名様以上でご予約すると1名様分のコース料金が無料になる「ビジネス・ダイニング・コレクション by グルメクーポン」や、「ポケットコンシェルジュ」でのご利用で10%キャッシュバックなど、ビジネスにおけるダイニングシーンを幅広くサポートします。

成長とともに増える経費の支払いに“大きくためて、賢く使う”ポイントプログラム

日々のビジネスを支える対象加盟店でのカード決済で、通常より多くポイントがたまります。さらに、オプションプログラム「メンバーシップ・リワード・プラス※4」の登録で、対象加盟店でのポイント交換レートがアップします。たまったポイントを経費の支払いに充当することができます。

※4自動登録となり初年度のみ無料です。2年目以降は自動更新で、年間参加費は3,300円(税込)です。

ビジネスチャンスを広げ、新しい体験を提供する“エキスペリエンス”

ビジネスオーナーにとって有益な情報やネットワークに着目し、ビジネスに向けた学びの機会を提供するビジネス・セミナーや新しいビジネスの機会を後押しするビジネス・マッチング・プラットフォームをはじめ、アメリカン・エキスプレスのメンバーシップならではの特典を用意しています。

安心して利用できるプロテクション

出張先での損害保険や、ショッピング・プロテクションなどの保険サービスも充実しています。







【アメリカン・エキスプレスについて】 www.americanexpress.jp

1850年に米国ニューヨーク州にて誕生したグローバルでペイメントやライフスタイルサービスを展開するブランドです。個人のお客様にはプレミアムなライフスタイルをサポートする商品や体験をお届けし、法人のお客様には経営の効率化やビジネスの成長を後押しする特典やサービスを提供しています。日本では、1917年（大正6年）に横浜に支店を開設して事業を開始し、現在は世界中に広がる1億以上の独自の加盟店ネットワークを通じ、トラスト・セキュリティ・サービスを柱に世界最高の顧客体験を提供しています。また、アメリカン・エキスプレスのカードは、JCBとの提携により、従来からのホテル、レストランに加え、公共料金からスーパーマーケット、ドラッグストアなど日々の生活で使えるお店が広がり、タッチ決済が利用できる公共交通機関も日本全国で拡大しています。