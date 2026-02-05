人事コンサルティングを提供する株式会社Every(本社：東京都渋谷区、代表取締役CEO：松澤 勝充、以下：Every)は、グローバルスタンダードの人事を学術的・体系的に学ぶ全8回のオンラインスクール、「Every HR Academy ～経営と人事を繋ぐHRBP養成講座～」第19期の募集(2026年5月開講)を開始いたしました。





URL： https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/





尚、当講座は経済産業省主催「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択されており、条件を満たす方には講座受講費用の最大70％キャッシュバックが適用されます。





【Every HR Academy】経営と人事をつなぐHRBP養成講座19期(2026年5月開講)





■Every HR Academy ～経営と人事をつなぐHRBP養成講座～ 実施の背景

働き方の多様化や新型コロナウイルスの蔓延などを背景とし、優秀人材の獲得競争が激化し戦略人事の必要性が叫ばれて久しい昨今、Everyは代表松澤の留学経験や事業会社における役員経験より、「学術的・科学的・統計的に有効性が証明されたHRの原理原則を体系的に理解し活用する」ことが戦略人事成功の鍵であると訴求して参りました。





一方で、日本のプロフェッショナル教育環境は発展途上で、グローバルスタンダードな視点でHRを体系的・学術的に学習できる機会が乏しく、各HR機能を俯瞰的に捉えたり、HR理論やトレンドについて理論的背景を踏まえて正しく理解したりする良質な情報インプットの重要性が増しつつあるといえます。





情報過多の状況において、企業の成功事例や真新しい取り組みがバズワードのようにトレンドとして取り上げられる中で、Everyは国内外の学術・民間パートナーから得た情報を分かりやすく体系的に習得いただける「Every HR Academy ～経営と人事を繋ぐHRBP養成講座～」を立ち上げ、実践を意識した良質な学びの場をお届けいたします。









■HRBP養成講座について

日本で唯一、世界最大級のHR資格認定機関である HRCI(Human Resource Standards Institute)・SHRM(The Society for Human Resource Management)・ATD(Association for Talent Development) の3団体より、Recertification／Approved Provider(資格プロバイダー)として認可を受けています。

各種資格保有者の方にはクレジットが付与され、資格維持・更新にもご利用いただけるプログラムです。





1. 講座の特色(プログラム構成他)

HRBP養成講座は以下の8講座構成となっています。まず全体像を掴み、HRの各領域をテーマとした講義で理解を深め、特別講演で実践のヒントを得る構成となっています。





カリキュラム





※詳細はこちら、講義資料抜粋版やご参加者様のリアルな声もご覧いただけます

https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/

※ダウンロード資料はこちら

https://every-co.com/download/abouthrmp/





※特別講演では、革新的な人事をリードされている各社HRマネージャーにご登壇いただき、取組や背景をお話しいただくとともに受講生からの質問にお答えいただいています。





＜特別講師のご紹介＞※順不同／過去実施回の講師を含みます／ご経歴は講演時のものです

・グーグル合同会社 執行役員 人事本部長 谷本 美穂 様

・株式会社メルカリ 執行役員 CHRO 木下 達夫 様

・ジョンソンエンドジョンソン株式会社 エデュケーション・ソリューションズ シニア・マネージャー 栗原 大 様

・三井化学株式会社 グローバル人材部 部長 小野 真吾 様

・三菱商事株式会社 人事部長代行 下村 大介 様

・早稲田大学商学部准教授 村瀬 俊朗 様

・株式会社セールスフォース・ドットコム 常務執行役員 人事本部長 鈴木 雅則 様

・アステラス製薬株式会社 EVP, Head of HR 杉田 勝好 様

・日本オラクル人事本部 本部長/Vice President, Human Resources 一藤 隆弘 様

・三菱マテリアル株式会社 執行役常務 人事戦略担当人事戦略部長 野川 真木子 様

・AGC株式会社 人事部 統括担当部長 井原 有紀 様

・株式会社リコー コーポレート上席執行役員CHRO 人事部部長 瀬戸 まゆ子様

・アッヴィ合同会社 人事本部長 一柳 達也 様

・株式会社INFORICH 人事総務統括(元Facebook Japan株式会社 執行役員 人事統括)佐々木 丈士 様

他





＜国際標準規格のデジタル証明書オープンバッジを授与＞

プログラム修了後、オープンバッジが発行されます。オープンバッジとは、知識・スキル・経験のデジタル証明です。欧米を中心に、日本でも大学や資格認定団体、グローバルIT企業などが発行しています。

取得した資格や学習内容を目に見える形にし、キャリアアップや就職活動にお役立ていただくことが出来ます。





国際標準規格のデジタル証明書オープンバッジを授与





＜受講料最大70％キャッシュバック！Every HR Career Boot Camp＞

当講座は経済産業省主催「リスキリングを通じたキャリアアップ支援事業」に採択されています。





詳細はこちら

https://every-co.com/services/workshop/careerbootcamp/









2. 学びの仕組み

講義は、講師が原理原則や理論の背景や事例を学ぶ「講義」パートと、参加者同士の「ディスカッション」パートを繰り返しながら進みます。ディスカッションでは、例えば自社がどの程度原則に沿っているかをアウトプットしていただきます。





講義前の事前学習と事後のレビュー・小テストにより内容が定着すると共に、自社の人事責任者に自社の実態をヒアリングした上で改善策をアサインメントとして取りまとめることで、戦略人事としての実践的な力量を身につけていただく仕組みとなっています。





全8日の講義で体系的に学んでいただけます





3. 過去実施回受講者について

業界・企業規模・お役職・担当領域に偏りなくご参加いただいて参りました。受講者のうち、93％の方に「HRに携わる同僚・友人に紹介したい」とご回答いただいております。

https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/hrbp-interview/





＜受講者属性＞

過去受講生の業界・企業規模・役職・担当領域





＜受講企業様 一例＞

・三菱商事株式会社 様(総合商社)

・株式会社メルカリ 様(インターネット)

・ヤフー株式会社 様(インターネット)

・アマゾンジャパン合同会社 様(インターネット)

・アッヴィ合同会社 様(製薬)

・参天製薬株式会社 様(製薬)

・MS&ADインシュアランスグループホールディングス株式会社 様(金融・保険)

・日清食品株式会社 様(メーカー)

・ライオン株式会社 様(メーカー)

・岩谷産業株式会社 様(メーカー)

・株式会社リコー 様(メーカー)

・株式会社ノーリツ 様(メーカー)

・住友理工株式会社 様(メーカー)

・横河電機株式会社 様(メーカー)

・株式会社ソミックマネージメントホールディングス 様(メーカー)

・三菱電機株式会社 様(メーカー)

・村田機械株式会社 様(メーカー)

・KDDI株式会社 様(通信)

・株式会社NTTドコモ 様(情報サービス)

・学校法人関西学院 様(教育)

他





＜受講者様の声＞ ※順不同／ご経歴はインタビュー時のものです

https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/hrbp-interview/





ライオン株式会社 人材開発センター 高橋さんより

“私が受講前一番気にしていたのは「オンラインの講座」で講師の方や受講者の方と関係構築できるのかと言うことでしたが、やってみると全く問題無く大丈夫でした。笑”





リコーインダストリアルソリューションズ株式会社 経営管理室 稲井さんより

“研修の中にアウトプットしたり議論したりする機会があり、事後にも小テストや考えをまとめてコメントする機会があり、講師からのフィードバックや情報提供がある。そのプロセスのおかげで学んだ内容が身につきましたし、私自身がプログラム設計を行う際にも早速参考にしています。笑”





NTTリミテッド・ジャパン株式会社 サービス部 小柴さんより

“受講の一番の目的であった、人事全般に関するグローバルスタンダードを学べたことはもちろんですが、それ以上に「思わぬ副産物」が多かった講座でした。例えば、尊敬できる参加者メンバーや、人事領域に関して先進的な取り組みをされている企業との出会いなどです。”





※受講者様のインタビューはこちら。

https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/hrbp-interview/





4. 受講の効果

卒業生への受講後アンケートから得られたデータによると、多くの卒業生がキャリアアップ、年収アップ、役割拡大を実現しています(※)。

※…

調査期間 ：2024年7月20日～2024年7月29日

調査対象 ：Every HR Academy卒業生(講座修了基準を満たした方)

調査方法 ：WEB入力フォームによる回収

有効回答数：71名





卒業生へのアンケート結果





5. 講師・プログラムアドバイザー紹介

＜講師＞

講師：Every CEO 松澤 勝充





松澤 勝充(MASAMITSU MATSUZAWA)

株式会社Every 代表取締役CEO





神奈川県出身1986年生まれ。青山学院大学卒業後、2009年 株式会社トライアンフへ入社。企業向けの採用支援・組織開発支援、総合商社で2年半採用経験を経て、2016年より執行役員として組織ソリューション本部、広報マーケティンググループ、自社採用責任者を兼務。その他、機械学習プロダクトの開発、自社のビジョン再設定並びに経営理念浸透プロジェクト、経営会議のファシリテーターなどを務めた。

2018年8月より休職し、Haas School of Business, UC Berkeleyがプログラム提供するBerkeley Hass Global Access ProgramにJoinし2019年5月修了。同年、MIT Online Executive Course “AI: Implications for Business Strategies”修了。

卒業後、シリコンバレーのIT企業でAIプロジェクトへ従事。2019年12月株式会社トライアンフへ帰任し執行役員を務め、2020年4月1日に株式会社Everyを創業。





保有資格：

・SHRM-SCP(SHRM)

・CPTD(Certified Professional in Talent Development)

・Senior Professional in Human Resources - International (HRCI)

・Global Professional in Human Resources (HRCI)

・The Science of Happiness(UC Berkeley)

・DiSC認定トレーナー

・HR Management and Analytics: Unlock the Value of Human Capital(The Wharton School)

・ピープル・アナリティクス(authorized by the University of Pennsylvania)

・ポジティブ・サイコロジー・ワークショップ(Japan Positive Psychology Institute)、他





＜プログラムアドバイザー＞

プログラムアドバイザー：Cristina G. Banks, PhD





Cristina G. Banks(クリスティーナ・バンクス), PhD

Industrial/Organizational Psychology, University of Minnesota

BA with highest distinction, Psychology, UC Berkeley

1979年The University of Minnesotaにて産業組織心理学の博士号を取得。世界7位(2021年)にランクされているThe Haas school of Business, University of California, Berkeleyの上級講師であり、30年間Organizational Behavior(組織行動学) and Human Resource Management(人的資源管理)を教えている。現在も教壇に立ちながら、バークレー校の研究機関であるInterdisciplinary Center for Healthy Workplacesのディレクターも務めている。









■HRBP養成講座 関連情報まとめ

※講義概要ページ

https://every-co.com/services/workshop/hrm-principles/

※講義資料抜粋版やご参加者様のリアルな声などを含めたダウンロード資料

https://every-co.com/download/abouthrmp/

※戦略人事の考え方・学び方についてお伝えする無料セミナー

https://every-co.com/seminar/howtolearnhr/









■株式会社Everyについて

株式会社Everyについて





「HRからパフォーマンスとワクワクを。」株式会社Everyは、2020年6月、代表の松澤がアメリカから帰国しスタートさせたアカデミック＆サイエンティフィックベースなコンサルティングアプローチをとる人事コンサルティング会社です。