洋菓子「きのとや」（本社：北海道札幌市 代表取締役社長 中田英史）は、バレンタインシーズンに合わせて新商品や限定商品を販売いたします。

北海道バター×濃厚ミルクチョコの贅沢な味わい「きのとやショコラージュ」

北海道産バターにこだわった、繊細な薄焼きのサクサクラングドシャに、濃厚なミルクチョコレートをたっぷりとまとわせました。ミルクを感じられる濃厚なチョコレートの中から、サクサクとしたラングドシャの食感のアクセントと、芳醇なバターの香りがより味わいを深めます。■商品名：きのとやショコラージュ■価格：6個入 1,300円(税込)、 10個入 2,000円(税込)■販売期間：1月29日～4月上旬まで

北海道産生クリーム×チョコレート×北海道クリームチーズが隠し味「プレミアム生ガトーショコラ」

しっとりと焼き上げたガトーショコラ、なめらかで濃厚なガナッシュチョコレート、北海道産の生クリームを使用した軽い口溶けの生チョコクリーム、3層で織りなすチョコレートの贅沢な味わい。おいしさの秘密は北海道産のクリームチーズを加えること。ほんのり塩味も感じられ、チョコレートのビターな味わいをさらに高めます。急速冷凍して全国へお届けいたします。■商品名：プレミアム生ガトーショコラ■価格：直径 約11cm 3,500円（税込）■販売期間：2月7日～2月14日まで

香ばしいナッツ × 濃厚なチョコレートのマリアージュ「ナッティクリームサンド」

ナッツ風味のバタークリームとナッツのペーストをカカオが香るショコラサブレでサンド。砕いたアーモンドがたっぷり入ったチョコレートをあしらいました。ザクザクな食感とナッツ、チョコレートの香りを楽しめます。■商品名：ナッティクリームサンド■価格：4個入 1,800円(税込)■販売期間：3月下旬まで

北海道日高町の放牧牛乳×チョコレート「生チョコプリン」

北海道日高町の直営農場から届く新鮮な放牧牛乳を使用したチョコレートプリン。なめらかなプリンとガナッシュチョコレートを一緒に召し上がるとより濃厚なチョコレートの味わいを楽しめます。■商品名：生チョコプリン■価格：550円(税込)■販売期間：2月28日まで

バラエティ豊かな限定セットも登場

ナッツとチョコレートのマリアージュをお楽しみいただける「ナッティクリームサンド」や、直営農場の放牧牛乳を使った「生チョコプリン」など、季節限定商品もお楽しみいただける、バレンタイン・オンライン限定の特別なセットです。■商品名：オンライン限定・バレンタインセット■価格：4,320円(税込)■販売期間：2月14日まで

札幌市内近郊限定でバレンタイン限定ケーキも販売！

ショコラムースとフランボワーズムース、ココアスポンジを重ね、チョコレートを巻いて一つひとつ丁寧に仕上げたひと品。ベリーの華やかな酸味と、ショコラの濃厚な味わいを楽しめる、パティシエこだわりのショコラケーキです。■商品名：バレンタインベリーショコラ■価格：直径 約12cm 4,700円（税込）■販売期間：2月7日～2月14日まで

軽い口どけの生チョコクリームと濃厚な生チョコレートを、しっとりとしたココアスポンジで巻き、いちごやブルーベリー、チョコレートで華やかに飾りました。■商品名：生チョコいちごロール■価格：長さ 約9cm 1,250円（税込）■販売期間：2月7日～2月14日まで

プルミエールガトーとは、フランス語で「特別なケーキ」という意味です。■商品名：プルミエールガトーブラック■価格：860円(税込)■販売期間：2月1日～2月14日までツヤっと濃厚な6層のチョコレートカカオが織りなす、贅沢な味の重なり。■商品名：プルミエールガトーホワイト■価格：860円(税込)■販売期間：2月1日～2月14日まで濃厚なチーズとホワイトチョコレート、オレンジの甘酸っぱさがアクセント。

会社概要

名称：株式会社きのとや所在地：北海道札幌市東区東苗穂5条3丁目7-36設立：1985年12月代表：代表取締役社長 中田英史[公式サイト] https://www.kinotoya.com/[公式SNS]Instagram ：@kinotoya (https://www.instagram.com/kinotoya/)LINE ：@kinotoya (https://lin.ee/ZzKQhCP)X（旧Twitter）：@kinotoya (https://x.com/kinotoya)「きのとや」は、1983年に北海道・札幌で誕生した、40年以上続く洋菓子店です。北海道の豊かな恵みを大切にこの地でお菓子づくりを続け、美味しさで感動をお届けします。[本件に関するお問い合せ]北海道コンフェクトグループ内(株)きのとや 星・伊藤 Mail: hansoku@kinotoya.com Tel:011-786-6161