医療情報市場は、デジタルヘルス統合と医療DX推進を背景に、2033年までに56億米ドル規模へ拡大し、2025-2033年にCAGR 7.41％で成長する戦略的成長市場として注目
医療情報市場は、医療分野におけるデータ活用の高度化とデジタル化の進展を背景に、着実な成長軌道を描いています。市場規模は2024年の約29億米ドルから2033年には約56億米ドルへ拡大すると見込まれており、2025年から2033年にかけて年平均成長率（CAGR）7.41％という安定した成長が予測されています。この成長は、医療提供の質向上と効率化を目的とした情報基盤への継続的な投資によって支えられています。
医療情報とは、医療・ヘルスケア領域において生成・管理・共有されるあらゆる健康関連データを指し、電子カルテ（EHR）、医療情報システム、健康情報交換（HIE）、遠隔医療、医療データ分析など、多岐にわたる要素で構成されています。これらは、医療従事者の意思決定支援や患者中心の医療提供を実現するための中核的なインフラとして機能しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/medical-information-market
市場成長を支える主要要因
慢性疾患の有病率上昇は、医療情報市場を牽引する最も重要な要因の一つです。心疾患、糖尿病、関節炎などの慢性疾患を長期的に管理するためには、正確かつ一貫性のある医療情報が不可欠となります。遠隔医療の普及により、地理的制約を超えて信頼性の高い医療情報を提供するニーズが高まっており、EHRを中心とした情報管理基盤の重要性はさらに増しています。
加えて、製薬企業による慢性疾患治療薬の研究開発投資が拡大していることも、市場成長を後押ししています。健康分析やビッグデータ解析を通じて疾患動向や治療効果を予測するためには、網羅的かつ高品質な医療データが不可欠であり、医療情報サービスへの需要は今後も拡大すると見られています。
市場拡大を制約する要素
一方で、データプライバシーとセキュリティに関する懸念は、市場成長における大きな制約要因となっています。医療情報市場では、個人健康情報（PHI）や大量の電子医療記録が取り扱われるため、情報漏洩や不正アクセスのリスクが常に存在します。これらのデータの機密性と完全性を確保することは、法規制遵守だけでなく、医療機関に対する社会的信頼を維持する上でも不可欠です。
さらに、医療データはサイバー犯罪者にとって高い価値を持つため、ランサムウェア攻撃やデータ侵害の標的になりやすい状況にあります。その結果、セキュリティ対策への追加投資が必要となり、一部の事業者にとっては市場参入や事業拡大の障壁となっています。
新たな成長機会としての遠隔医療とデジタルヘルス
遠隔医療および遠隔健康分野の進展は、医療情報市場に新たな成長機会をもたらしています。電子通信技術やソフトウェアを活用することで、患者は医療機関を直接訪問することなく診療やフォローアップを受けることが可能となっています。遠隔モニタリング、デジタル医療情報のリアルタイム共有、ビデオ診察などは、その代表的な事例です。
ウェアラブル機器や医療アプリケーションを通じて患者のバイタルデータを継続的に収集・共有する仕組みは、医療提供の効率化だけでなく、入院費や移動コストの削減にも寄与します。こうした動きは、医療情報サービスを提供する企業にとって、新規ビジネス機会の創出につながっています。
主要企業のリスト：
● Black Rock
● UTI Mutual Fund
● Morgan Stanley
● PIMCO
医療情報とは、医療・ヘルスケア領域において生成・管理・共有されるあらゆる健康関連データを指し、電子カルテ（EHR）、医療情報システム、健康情報交換（HIE）、遠隔医療、医療データ分析など、多岐にわたる要素で構成されています。これらは、医療従事者の意思決定支援や患者中心の医療提供を実現するための中核的なインフラとして機能しています。
【 無料サンプル 】
当レポートの無料サンプルは、こちらからお申し込みいただけます :
https://www.reportocean.co.jp/request-sample/medical-information-market
市場成長を支える主要要因
慢性疾患の有病率上昇は、医療情報市場を牽引する最も重要な要因の一つです。心疾患、糖尿病、関節炎などの慢性疾患を長期的に管理するためには、正確かつ一貫性のある医療情報が不可欠となります。遠隔医療の普及により、地理的制約を超えて信頼性の高い医療情報を提供するニーズが高まっており、EHRを中心とした情報管理基盤の重要性はさらに増しています。
加えて、製薬企業による慢性疾患治療薬の研究開発投資が拡大していることも、市場成長を後押ししています。健康分析やビッグデータ解析を通じて疾患動向や治療効果を予測するためには、網羅的かつ高品質な医療データが不可欠であり、医療情報サービスへの需要は今後も拡大すると見られています。
市場拡大を制約する要素
一方で、データプライバシーとセキュリティに関する懸念は、市場成長における大きな制約要因となっています。医療情報市場では、個人健康情報（PHI）や大量の電子医療記録が取り扱われるため、情報漏洩や不正アクセスのリスクが常に存在します。これらのデータの機密性と完全性を確保することは、法規制遵守だけでなく、医療機関に対する社会的信頼を維持する上でも不可欠です。
さらに、医療データはサイバー犯罪者にとって高い価値を持つため、ランサムウェア攻撃やデータ侵害の標的になりやすい状況にあります。その結果、セキュリティ対策への追加投資が必要となり、一部の事業者にとっては市場参入や事業拡大の障壁となっています。
新たな成長機会としての遠隔医療とデジタルヘルス
遠隔医療および遠隔健康分野の進展は、医療情報市場に新たな成長機会をもたらしています。電子通信技術やソフトウェアを活用することで、患者は医療機関を直接訪問することなく診療やフォローアップを受けることが可能となっています。遠隔モニタリング、デジタル医療情報のリアルタイム共有、ビデオ診察などは、その代表的な事例です。
ウェアラブル機器や医療アプリケーションを通じて患者のバイタルデータを継続的に収集・共有する仕組みは、医療提供の効率化だけでなく、入院費や移動コストの削減にも寄与します。こうした動きは、医療情報サービスを提供する企業にとって、新規ビジネス機会の創出につながっています。
主要企業のリスト：
● Black Rock
● UTI Mutual Fund
● Morgan Stanley
● PIMCO