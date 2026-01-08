有限会社モロ（所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-8道玄坂センタービル２階、代表：大髙まみ）は、アンデス地域の持続可能な発展を支援する目的である、【フェアトレード認証】を取得した天然石を使用の高級パズルを 2026年春 ５月より日本国内の発売を開始します。世界的クラウドファンディングでも注目を集め、総額477万円以上の支援を獲得した本製品は、日本のクラウドファンディングでも初めて紹介して、注目をあつめ大成功の結果となりました。現地で開発に10年取り組んできたDAR Proyectos社との協力 協働により実現し、アンデスの伝統技術と現代のデザインセンスを融合させた大人の本物志向に応える逸品です。一般販売前の ２０２６年１月１５日 machiya campfire でのクラウドファンディングで再紹介し、広めていく予定です。

未来と文化を守る天然石パズルが 現代人を癒す。

近年、エシカル消費への関心が高まる中、単なる商品購入を超えた「意味ある消費」を求める消費者が増加しています。特に高級品市場では、製品の背景にあるストーリーや社会的価値が重視される傾向が強まっています。環境保全や社会課題と結びついた製品への需要は年々拡大しており、2025年のエシカル消費市場は前年比15%増と予測されています。有限会社モロはこうした社会背景を踏まえ、アンデス地域の経済発展と文化継承を支援するプロジェクトとして、現地の天然石を使用したハンドメイドパズルの開発に取り組んできたDAR社と協力体制を築きました。このプロジェクトでは、現地採掘者の労働環境改善、適正賃金の保証、地域コミュニティへの利益還元を重視しています。さらに、重機を使わず、環境に配慮した持続可能な採掘方法を採用し、地域の生態系保全にも貢献しています。「アンデス地域の美しい天然石を世界に広めると同時に、現地コミュニティの経済的自立を 夢のあるプラネット作品で 支援したい」と大髙代表は語ります。このプロジェクトを通じて、現地の若者たちに伝統技術を伝承する教育プログラムも実施できており、文化的遺産の保護と雇用創出の両面から地域社会に貢献しています。

デザイン、芸術性と希少価値を備えた 本物志向のパズル

本製品の最大の特徴は、今まで見たことない、アイディア。世界にふたつとない天然石の色、柄の個性を活かした芸術性にあります。アンデス山脈から採掘される天然石は、地質学的に貴重なカラー特性を持ち、その希少性は世界的にも高く評価されています。レインボーマウンテンは有名です。これらの石は限られた地域でのみ産出され、採掘量にも自然な制限があるため、持続可能性を考慮した計画的な採取が行われています。車が入れません。パズルのデザインは、単なる遊び道具を超えた【大人のための知的インテリア】として考案されました。精密に計算された幾何学的構造により、単純な形状でありながら奥深い組み合わせの可能性を持ち、億年の地球に触れるグランデイング インテリアとしての高級感、存在感と遊び心を両立させています。また、製造工程では伝統的な手法と現代技術を融合させたハンドクラフト認証も取得。職人が一つ一つ手作業で行う研磨工程は、天然石本来の美しさを最大限に引き出します。完成品は 非使用時も美しい上質アート作品として飾ることができます。

世界が認めたクオリティとストーリー

本製品は国内外のクラウドファンディングプラットフォームで展開したキャンペーンで注目を集め、目標額を大きく上回る総額477万円以上の支援を獲得しました。支援者からは「天然石の美しさと社会貢献を両立した素晴らしい取り組み」「大人のための本格的なパズルとして魅力的」などの高い評価を得ています。このプロジェクトによる収益の一部は、アンデス地域の経済支援や文化の維持に還元されており、製品購入が直接的な社会貢献につながる仕組みを構築しています。また、環境保全活動への資金提供も行われ、持続可能な地域発展のモデルケースとして国際的な注目も集めています。有限会社モロでは、今回の天然石パズルを皮切りに、地域の伝統工芸や素材を活かした製品シリーズの展開も計画しており、日本の消費者に向けて 地球規模の意識や感覚を感じるスケールの大きな、価値観と本物の品質を提供していく方針です。

製品概要

- 商品名：アンデスストーンパズル（仮称）- 発売予定：2026年春 （ 2026/1/15~2/28 クラウドファンディング machiya campfire 終了後）- 素材：アンデス産天然石（ジャスパー、アマゾナイト、ソーダライトほか複数種）- 認証：フェアトレード認証、ハンドクラフト認証取得 欧米４つのデザイン賞 受賞- 特長： - 世界で一つだけの天然石の模様と色合い - 精密に計算された幾何学的構造 - 熟練職人による手作業での加工 -同じ柄、カラーのものは二つない無二の作品- 販売予定価格：オープン価格（予価 23000円 / 68000円 前後）- 販売方法：公式オンラインショップおよび全国セレクトショップ

会社概要

- 会社名：有限会社モロ- 所在地：東京都渋谷区道玄坂2-29-8道玄坂センタービル２階- 代表者：大髙まみ- 事業内容：輸入雑貨販売、フェアトレード製品企画・開発- 設立：１９６９ 年 ４月- URL：https://www.moreau-japan.com