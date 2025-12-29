【開催報告】改正PSE法「国内管理人」対策セミナーに海外事業者が多数参加！ 12/25施行直前の実務Q&Aを公開、好評につき次回追加開催も決定！
海外事業者のコンプライアンス支援を行う株式会社コマースロボティクス（本社：東京都港区、代表取締役：伊藤彰弘）は、2025年12月24日、翌日に施行を控えた「改正製品安全四法」に関する緊急対策セミナー「PSE・PSC対応！ PS国内管理人セミナー」を開催いたしました。
本セミナーでは、Amazonや楽天などを通じて日本国内へ直接販売（D2C）を行う海外事業者および支援担当者が多数参加。新制度で義務化される「国内管理人」の選任や、実務上の運用について活発な議論が行われました。
■ 本日のセミナーで注目を集めた質疑応答（抜粋）
Q1：複数プラットフォーム・別名義での出店について
質問： 楽天とAmazonで同じ商品を販売していますが、それぞれの出店名義（法人）が異なります。この場合、それぞれに国内管理人の契約が必要でしょうか？
回答： はい、それぞれの法人ごとに「国内管理人の選任」および「輸入事業者の届出」が必要です。 法改正により、日本の消費者に直接販売を行う海外事業者は「特定輸入事業者」と定義されます。楽天とAmazonで別名義（別法人）を使用して出店している場合、それぞれの法人が独立した輸入事業者とみなされます。 そのため、法人（アカウント）ごとに国内管理人を選任するだけでなく、それぞれの名義で経済産業省へ「輸入事業届出（特定電気用品以外の事業届出等）」を行う義務が生じます。一方の法人で届出済みであっても、別名義の販売分をカバーすることはできませんので、未届による法令違反にならないよう厳重な注意が必要です。
Q2：施行日（12月25日）以降の在庫販売とマークの貼り替えについて
質問： 12月25日になったら、すぐにPSEマークの貼り替えをしなければならないのでしょうか？
回答： 12月24日までに「製造・輸入」が完了している商品は、そのままで販売可能です。 法改正には経過措置があり、2025年12月24日以前に日本国内への輸入、または製造が完了している製品については、旧ルールのままで流通・販売が認められます。 12月25日以降に製造・輸入されるロットから、新制度（国内管理人の情報表示など）への対応が必須となります。施行日を境に「新旧在庫」の管理を徹底することが重要です。
■ 好評につき次回セミナー開催が決定！
「12/25以降、具体的にプラットフォームへの申請をどうすればいいのか」といった、施行後の実地対策に特化した次回セミナーの開催を決定いたしました。
テーマ： 「施行開始！改正後の製品安全四法への対応と実務マニュアル」
日時： 2026年1月15日（木）
形式： オンライン（Zoomウェビナー）
対象：中国・韓国で日本向けEC事業を展開している企業のご担当者様、経営層、法務・輸出入・製品安全担当者様
参加費 ：無料
時間帯
【中国語セッション】日本時間 12:00～13:00
主な内容（予定）：
・製品安全四法改正について振り返り
・施行初動のプラットフォームの動向リポート
・12/25以降輸入分における、製品ラベルへの「国内管理人」表示例
・国内管理人サービスについてのご案内
■ 背景：2025年12月25日施行の法改正について
今回の改正により、海外から日本の消費者へ直接販売を行う事業者は、日本国内に「国内管理人」を置き、輸入事業者としての義務（届出、技術基準適合の確認、自主検査、表示等）を果たすことが求められます。違反した場合は販売停止や公表の対象となるため、正確な制度理解と早急な対応が不可欠です。
