選択的レーザー焼結（SLS）市場規模、シェアレポート、需要および予測展望（2025～2035年）
KD Market Insightsは、「選択的レーザー焼結市場の将来動向および機会分析 ― 2025～2035年」と題した市場調査レポートの発表を喜んでお知らせします。本レポートの市場範囲は、現在の市場動向および将来の成長機会に関する情報を網羅しており、読者が十分な情報に基づいた事業判断を行えるよう設計されています。本調査レポートでは、KD Market Insightsの調査チームが一次調査および二次調査の分析手法を活用し、市場競争の評価、競合ベンチマーク、ならびに各社のGTM（Go-To-Market）戦略の理解を行っています。
選択的レーザー焼結市場に関する調査レポートによると、同市場は2025～2035年の期間において年平均成長率（CAGR）13.2％で成長し、2035年末までに市場規模は95億米ドルに達すると予測されています。2025年の市場規模は29億米ドルと評価されました。
市場概要
選択的レーザー焼結（Selective Laser Sintering：SLS）は、高出力レーザーを用いて粉末材料（主にナイロンなどのポリマー）を層ごとに焼結し、複雑で高強度な部品を製造する高度な積層造形技術です。粉末床溶融結合方式の一種であるSLSは、サポート構造を必要としないため、複雑な形状、内部流路、優れた機械特性を持つ機能部品の製造が可能です。SLSは、航空宇宙、自動車、ヘルスケア、消費財、電子機器、産業製造分野において、試作、治工具、さらには最終製品の製造用途として広く採用されています。
市場規模およびシェア
世界のSLS市場は、数十億米ドル規模とされる産業用3Dプリンティングおよび粉末床溶融結合市場全体の中で重要な位置を占めています。SLSは、ポリマーベースの積層造形収益の中でも大きなシェアを占めており、今後10年間で力強いCAGRで成長すると予測されています。北米および欧州は、早期導入、航空宇宙・自動車産業の強さ、確立された積層造形エコシステムを背景に、現在最大の市場シェアを占めています。アジア太平洋地域は、急速な工業化、先端製造を支援する政府政策、自動車・電子機器メーカーによる採用拡大を背景に、最も高い成長率が見込まれる地域です。産業グレードのSLSシステムが収益の大部分を占める一方、コンパクトおよびミッドレンジシステムは、サービスビューローや中小企業（SME）を中心に採用が拡大しています。
主な成長要因
生産用途への積層造形シフト：SLSは試作用途にとどまらず、機能部品の少量～中量生産に活用されるケースが増えています。
設計自由度と部品統合：複雑形状の実現や複数部品の一体化により、組立時間とコストを削減できます。
軽量・高性能材料需要の拡大：航空宇宙や自動車分野を中心に、強度と軽量性を兼ね備えたポリマー部品への需要がSLS採用を後押ししています。
オンデマンドおよび分散型製造の拡大：SLSはデジタル在庫モデルや、エンドユーザー近接での迅速な生産を可能にします。
材料およびプロセス制御の進歩：新しい粉末材料、未使用粉末の再利用性向上、プロセス監視の高度化により、コスト低減と品質安定化が進んでいます。
市場セグメンテーション
材料別：ナイロン（PA11、PA12）、熱可塑性エラストマー（TPE）、TPU、複合粉末（ガラス充填、カーボン充填）、特殊ポリマー。強度と汎用性の高さからナイロンが主流です。
