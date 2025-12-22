株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、フィリピンの権威あるビジネスアワード「Golden Globe Annual Awards 2025」において、「Best Leading English Language Learning School（最高峰の英語教育学校賞）」を受賞いたしました。本年7月に受賞した、消費者の支持を反映する「People's Choice Excellence Awards 2025」の最優秀国際語学学校賞に続き、2025年はフィリピンの教育・ビジネス界を代表する主要なアワード「2冠達成」の快挙となりました。

「Golden Globe Annual Awards」とは

本アワードは、フィリピン国内で際立った実績と革新性を持つ企業や個人を多角的に評価し、表彰する制度です。- 厳格な審査基準： 国際的な英語教育業界の専門家、学術機関、および業界団体によって構成された委員会が、非常に厳格な基準に基づき審査を行います。- フィリピンでの権威： 「革新性」「満足度」「信頼性」の指標において、フィリピン国内で最も信頼されるビジネスアワードの一つとして広く認知されています。

2025年、2つの権威ある賞が証明する「実力」

https://www.goldenglobeawardsforbusinessexcellenceandachievers.com/about

QQEnglishは本年、『教育の質』と『受講生の支持』と言う二元的な最高評価を同時に得たことは、QQEnglishが提供する学習体験が、専門性と実用性の双方において頂点にあることを裏付けています。

1. Golden Globe Annual Awards 2025（12月受賞）

- 評価対象： 教育品質・組織体制 - 証明： 専門家や学術機関が認めた「教育機関としての質の高さ」

2. People's Choice Excellence Awards 2025（7月受賞）

- 評価対象： 利用者満足度・ブランド信頼度 - 証明： 一般消費者が直接選んだ「最も支持される学校」

受賞を支える圧倒的な実績

- プロ教師3,000名体制： 全員が正社員かつ国際教授法「TESOL」取得。- 累計4,000万レッスン： 世界40カ国の生徒に選ばれ続けてきた信頼の蓄積。- カランメソッド正式認定校： 徹底した品質管理が求められる英国発祥のメソッドを提供。

代表取締役 藤岡 頼光のコメント

「ユーザーの皆様に選ばれた7月の「People's Choice Excellence Awards 2025」受賞に加え、今回は教育の専門家の方々からも最高評価をいただけたことを大変光栄に思います。私たちの『質』へのこだわりが、ユーザー（主観）からも専門家（客観）からも認められた1年となりました。これからも3,000名の教師と共に、世界に通用する英語力を届けてまいります。

「Golden Globe Annual Awards 2025」の受賞についてCEOブログでも公開しています。

12月限定「初月99円キャンペーン」を好評実施中！

https://qqenglish.jp/ceo-blog/award2025/

現在QQ Englishでは、2025年の締めくくりとして「初月99円キャンペーン」を実施しております。専門機関が認めた「世界基準の英語教育」を、期間限定の特別価格でご体験いただけます。- 内容： 全プラン 初月99円（税込）- 期間： 2025年12月26日まで- 詳細： https://www.qqeng.com/lp/campaign-2025-dec-adults/

QQEnglishとは

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。同グループはフィリピン人教師を正社員として採用し、「To be the gateway to the world」というミッションを掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での英会話学校を展開しています。QQEnglish／QQキッズ／QQジュニア／Boost Coaching／CampusTopのオンライン英会話サービスは、世界累計で80万人（2025年7月時点）を超える生徒が利用。子どもから大人まで幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。QQEnglish公式サイトhttps://www.qqeng.com/QQEnglish セブ島留学https://qqenglish.jp/子ども専門オンライン英会話サービス QQキッズhttps://www.qqeng.com/qqkids/中学生専門オンライン英会話サービス QQジュニアhttps://www.qqeng.com/lp/qqjunior/英語コーチング「Boost Coaching」https://www.qqeng.com/coaching/小学生向けオンライン英語専門学校「CampusTop」https://www.qqeng.com/lp/jpcampustop/【お問い合わせ先】株式会社QQ English広報担当：岩田・西牧Email：qqe_pr@qqeng.com