ミリタリーロジスティクス人工知能（AI）市場は2029年に向けてUS $4.63十億へ拡大見込み
ミリタリーロジスティクスにおける人工知能の活用は急速に進んでおり、防衛組織がサプライチェーンを近代化する中で市場規模が拡大しています。市場は2024年の$2.38十億から2025年には$2.73十億へ成長し、年平均成長率は14.4パーセントとなる見通しです。この拡大は、防衛ロジスティクスのデジタル化、予知保全の重要性の高まり、防衛ロジスティクス基盤の近代化を進める各国政府の取り組み、防衛予算の増加、自律型配送システムの進展などが背景にあります。
今後数年間も力強い伸びが続く見込みで、市場は2029年までに$4.63十億に達し、年平均成長率は14.1パーセントと予測されています。ロジスティクスネットワークにおける安全なデータ伝送の需要増加、コグニティブサプライチェーン管理基盤の拡大、リアルタイム可視化の必要性、自律走行および無人航空ロジスティクス車両への投資増加、防衛ロジスティクスのデジタルモダナイゼーションが成長を後押しします。人工知能による予知保全、デジタルツインを活用した資産シミュレーション、エッジコンピューティングとエージェンティックAIによる戦場ロジスティクス支援、ブロックチェーンを用いた在庫およびロジスティクスのセキュリティ強化などが主要トレンドとなる見込みです。
防衛予算の拡大が市場成長を強力に後押し
市場成長に大きな影響を与えているのが、世界的な防衛予算の増加です。防衛予算とは、軍の人員、装備、研究開発、インフラを支えるために政府が割り当てる資金を指します。多くの国が人工知能、サイバーセキュリティ、自律型システムなどの先端技術への投資を強化し、軍事力と戦略的優位性の維持を目指しています。
防衛支出の増加は、人工知能を活用したロジスティクスシステムの導入を促進し、作戦効率の向上、意思決定の迅速化、予知保全の強化を実現します。英国の防衛シンクタンクであるインターナショナル・インスティテュート・フォー・ストラテジック・スタディーズは、2025年2月に、世界の防衛支出が2023年のUSD 2.24兆から2024年にはUSD 2.46兆へ増加したと発表しました。2024年の伸び率は7.4パーセントであり、2023年の6.5パーセント、2022年の3.5パーセントから加速しています。この動向は、防衛技術への投資がいっそう拡大していることを示しており、ミリタリーロジスティクス人工知能市場の成長に直接つながっています。
主要企業一覧
● マイクロソフト
● シーメンス
● アールティーエックス
● ロッキード マーティン
● アクセンチュア
● アイビーエム
● シスコ システムズ
● ゼネラル エレクトリック
● オラクル
● ノースロップ グラマン
次世代ロジスティクスを支える人工知能基盤が注目を集める
ミリタリーロジスティクス人工知能市場では、人工知能を核とした高度なロジスティクス基盤の開発が加速しています。これらのプラットフォームはデータを統合し、意思決定を自動化し、作戦効率の向上に貢献します。
米国の防衛技術企業タグアップは、2024年5月に「マニフェスト」と呼ばれる人工知能搭載のロジスティクス基盤を発表しました。このシステムは在庫管理、動員計画、資源配分を高度化し、分散したロジスティクスデータを統合して指揮官が迅速かつ正確に判断できる環境を提供します。また、ミッション要件に応じた供給予測、 contested環境のシミュレーション、戦場近くへの資源配置などによって準備態勢を向上させます。
