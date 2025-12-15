【大阪成蹊短期大学】生活デザイン学科　イラスト・アニメ・デザインコース 卒業制作展 および アニメーター清水洋氏による講演会・公開講評会の開催

写真拡大 (全2枚)

大阪成蹊短期大学（大阪市東淀川区/学長：紺野昇）生活デザイン学科 イラスト・アニメ・デザインコースの卒業制作展を、2026年1月31日（土）〜2月1日（日）に開催します。また特別プログラムとして、劇場アニメ『ONE PIECE FILM RED』『もののけ姫』など多数の名作を手掛けたアニメーター清水洋氏による講演会と公開講評会を開催します。

【卒業制作展：「好き」が躍動する！ 】

デジタルネイティブのZ世代ならではの『好き』を原動力に制作した才能あふれる作品をご覧ください。一つ一つの作品から溢れる斬新さと、未来を見据えた社会への問題提起や提案を感じてください。

日時：

2026年1月31日（土）〜2月1日（日）10時〜17時（最終日は16時まで）

会場：

大阪成蹊大学　駅前キャンパス　エントランス１F展示室

【清水洋氏　講演会・公開講評会】

劇場アニメの第一線で活躍するアニメーター清水洋氏をお招きし、ご講演いただきます。講演終了後には、展示会場にて学生の卒業制作作品に対する公開講評会も実施いたします。

日時：

2026年1月31日（土）14：00-15：00

会場：

大阪成蹊大学　駅前キャンパス　２F S203教室

いずれも入場無料　

▼本件に関する問い合わせ先

広報企画本部

住所：〒533-0007　大阪市東淀川区相川3-10-62

TEL：06-6829-2606

FAX：06-6829-2747

メール：kouhou@osaka-seikei.ac.jp

【リリース発信元】 大学プレスセンター https://www.u-presscenter.jp/