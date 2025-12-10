こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年を記念して「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」へブース出展が決定！
さらに、公式LINEスタンプ発売・20周年記念映像第3弾を配信
円谷フィールズホールディングス株式会社の連結子会社であるフィールズ株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：吉田 永）は、このたび、「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年を記念して「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」に当社ブースの出展が決まりましたのでお知らせいたします。
さらに、本日12月10日より「ぱちんこエヴァンゲリオン」初の公式LINEスタンプとなる「ぱちんこエヴァンゲリオン20周年記念スタンプ第1弾」を発売するとともに、20周年記念映像の第3弾を配信いたします。
■「EVANGELION:30+；30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」に
歴代のぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオンが集結！
『エヴァンゲリオン』シリーズ30周年企画の集大成として、2026年2月に横浜アリーナにて3日間限定で開催される大型フェスイベント「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」内の展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」に、「ぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオン」の20周年を記念した特設ブースを出展いたします。
特設ブースには歴代の「ぱちんこ・パチスロエヴァンゲリオン」の実機が展示され、2025年12月22日に導入開始となる「e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜」の実機（イベント特別仕様）を体験いただけます。
また実機を試打いただいた方にオリジナルデザインの缶バッジをプレゼントするなど、さまざまな企画を予定しております。
【ブース出展概要】
出展概要：「EVANGELION:30+； 30th ANNIVERSARY OF EVANGELION」における展示周遊エリア「EVA EXTRA 30」内
期間 ：2026年2月21日(土)〜 2 月 23 日(月・祝)10:00〜20:00 ※最終日は18:00終了
会場 ：横浜アリーナ
▼イベント特設サイト▼
https://30th.evangelion.jp/fes
▼チケットの販売についてはこちら▼
https://30th.evangelion.jp/fes/ticket
■ファン待望の名シーンや人気の演出が初のLINEスタンプに！
20年にわたり多くのファンに愛されてきた「ぱちんこエヴァンゲリオン」シリーズ。その象徴的な演出やおなじみの名セリフが初めてLINEスタンプとして登場いたします。ファン同士のやり取りはもちろん、日常会話でも使いやすいデザインとなっております。
【LINEスタンプ概要】
名称 ： ぱちんこエヴァンゲリオン20周年記念スタンプ第1弾
※LINEスタンプ内では「Pエヴァンゲリオン20周年記念スタンプ第1弾」と記載
配信開始日 ： 2025年12月10日(水)
価格 ： 300円（100コイン）
販売ページ ： LINEスタンプショップ(https://line.me/S/sticker/31956713 ) にて「Pエヴァンゲリオン」で検索
■「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像第3弾は、歴代「レイ背景」の軌跡をご紹介
「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像、第2弾映像「ギミック・筐体のシン化」に続き、第3弾としてシリーズを象徴する演出「レイ背景」の軌跡をまとめた映像を公開しました。
第1作目の「CR新世紀エヴァンゲリオン」から、すべての「ぱちんこエヴァンゲリオン」に搭載されてきた歴代の「レイ背景」を振り返ることができる映像となっております。
▼「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像第3弾「レイ背景の軌跡」
https://www.youtube.com/watch?v=AldKSjQSdXc
▼「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像
https://www.youtube.com/watch?v=zLUXxJFOVo0
▼「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念映像第2弾「ギミック・筐体のシン化」
https://www.youtube.com/watch?v=B-6f2Iwy7DQ
▼「ぱちんこエヴァンゲリオン」20周年記念特設サイト
https://www.eva-project.jp/pachi-eva20th/
本件に関するお問合わせ先
フィールズ株式会社 デジタルコミュニケーション企画部 プロモーション課
栗原/阿久津/柳谷
東京都渋谷区南平台町16-17 渋谷ガーデンタワー23F
TEL ： 03-5784-2105 Mail：product@fields.biz
