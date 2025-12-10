¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÈþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¡Û¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡ÙÁÏ´©77¼þÇ¯µÇ°¡¡Âè17²ó¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù·Ý½ÑÉ¾ÏÀÊç½¸¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
Èþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¡ÊÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡Ë¤Ï¡¢¤³¤Î¤¿¤ÓÂè17²ó¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù·Ý½ÑÉ¾ÏÀÊç½¸¤Î¼õÉÕ¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£Êç½¸´ü´Ö¤Ï2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¤è¤ê¡¢2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î½Ë¡Ë¤Þ¤Ç¡£
·Ý½ÑÉ¾ÏÀÊç½¸¤È¤Ï
1954 Ç¯¤Ë·î´©¡ØÈþ½ÑÈãÉ¾¡Ù¤Î¡Ö¿·¿ÍÉ¾ÏÀÊç½¸¡×¤È¤·¤ÆÁÏÀß¡£Âè 2 ²ó°Ê¹ß¤Ï¡Ø¤ß¤Å¤ñ¡Ù¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù¡Ø¹ñºÝ·úÃÛ¡Ù¡Ø¥Ç¥¶¥¤¥ó¡Ù³Æ»ï¤ÎÏ¢Æ°¤Î¤â¤È¡¢Âè 8 ²ó°Ê¹ß¤Ï¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù¤òÇÞÂÎ¤Ë¡¢É¾ÏÀ²È¤ÎÅÐÎµÌç¤È¤·¤ÆÂ¿¿ô¤ÎºÍÇ½¤òÈ¯·¡¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êç½¸Í×ÎÎ
¥Æ¡¼¥Þ¡ÃÈþ½Ñ¤ª¤è¤Ó·Ý½Ñ¤Ë´Ø¤¹¤ëÉ¾ÏÀ¡£³¨²è¡¢Ä¦¹ï¡¢¼Ì¿¿¡¢±ÇÁü¤Ê¤É¤Î»ë³Ð·Ý½Ñ¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢²»³Ú¡¢ÉñÍÙ¡¢±é·à¡¢·úÃÛ¡¢¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¢·Ý½Ñ¶µ°é¡¢ÇîÊª´Û³Ø¡¢Èþ³Ø¤Ê¤É¡¢¹¤¯·Ý½ÑÁ´ÈÌ¤ò°·¤¦¤â¤Î¤òÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¡£
¼õÉÕ´ü´Ö¡Ã12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë ¡Á 2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
É½¾´¡ÃÂè°ìÀÊ¡Ê¾Þ¾õ+Éû¾Þ30Ëü±ß¡Ë¡¢¼¡ÀÊ³Æ1Ì¾¡¢²Âºî¼ã´³Ì¾
È¯É½¡Ã»¨»ï¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù¤ª¤è¤Ó¥¦¥§¥ÖÈÇ¡ÖÈþ½Ñ¼êÄ¡¡×¤ÇÈ¯É½Í½Äê¡£Âè°ìÀÊ¤ÏËÜ»ï¡¦¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Ë·ÇºÜ¡¢¤Û¤«ÆþÁªºî¤Ï¥¦¥§¥ÖÈÇ¤Ë·ÇºÜ¡£
±þÊç¾ò·ï¡ÃÆüËÜ¸ì¤Ç2Ëü»ú°ÊÆâ¡ÊÃð¤Ï´Þ¤Þ¤Ê¤¤¡Ë¡£¢¨Ì¤È¯É½¤Î¤â¤Î¤Ë¸Â¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÂ¾¡ÃÆþÁªÏÀÊ¸¤Î½ÐÈÇ¸¢¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒÈþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¤Ëµ¢Â°¤·¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¡¦±þÊçÊýË¡¡Ã·Ý½ÑÉ¾ÏÀÊç½¸¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://hyoron.bijutsu.press/
Âè17²ó Áª¹Í°Ñ°÷¡Ê¸Þ½½²»½ç¡¦·É¾ÎÎ¬¡Ë
Ü»ÌÚÌî°á ¡ÊÈþ½ÑÈãÉ¾²È¡Ë
À¶¿å¾÷ ¡ÊÈþ½ÑÈãÉ¾²È¡Ë
ÉÙ°æÎè»Ò ¡ÊÈþ½ÑÈãÉ¾²È¡Ë
À±ÌîÂÀ ¡ÊÈþ½ÑÈãÉ¾²È¡Ë
²áµî¤ÎÆþ¾Þ¼Ô
ÅìÌîË§ÌÀ¡¢Ãæ¸¶Í¤²ð¡¢Â¿ÌÚ¹ÀÆó¡¢¾¾ËÜ½ÓÉ×¡¢µÜÀî½ß¡¢Æü¸þ¤¢¤»Ò¡¢ÃæÂ¼±Ñ¼ù¡¢Íûã»ßå¡¢Ã«¿·¡¢¾®ÎÓ¹¯É×¡¢¾¾±º¼÷É×¡¢¼ÄÅÄÃ£Èþ¡¢Úö½ÔÁÏ»°¡¢ÁÒÎÓÌ÷¡¢ÈÓÅçÍÎ°ì¡¢À¾Â¼ÃÒ¹°¡¢¿û¾Ï¡¢ÊëÂô¹äÌ¦¡¢ÉÍÅÄË®Íµ¡¢ÌÚÂ¼³Ð¡¢ÅÚ²°À¿°ì¡¢Ê¡½»Î÷¡¢¹ÓÌÚ¿µÌé¡¢·ªÅÄÂçÊå¡¢Âç¿¹½Ó¹î¡¢Âô»³ÎË¡¢gnck¡¢¥¦¡¼¥ë¥º¥£¡¼¡¦¥¸¥§¥ì¥ß¡¼¡¢ËÌß·¼þÌé¡¢¤Û¤«Â¿¿ô
¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë
¼õÉÕ´ü´Ö¡Ã2025Ç¯12·î5Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î½Ë¡Ë
·ë²ÌÈ¯É½¡Ã2026Ç¯6·î5Æü¡Ê¶â¡Ë
¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¡Ãhyoron@bijutsu1905.co.jp
¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù¤È¤Ï
¡ÖÈþ½Ñ¼êÄ¡¡×¤Ï¡¢1948Ç¯¤ÎÁÏ´©°ÊÍè¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥¢¡¼¥ÈÀìÌç¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤·¤Æ¡¢¹ñÆâ³°¤Î¸½ÂåÈþ½Ñ¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ä¿¼¤¤ÈãÉ¾¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢Æü¡¹¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤äÅ¸Í÷²ñ¾ðÊó¤«¤é¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤ä´Ø·¸¼Ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡¢Èþ½ÑÈãÉ¾¡¢Å¸Í÷²ñ¥ì¥Ó¥å¡¼¡¢ÆÃ½¸µ»ö¡¢¥³¥é¥à¤Þ¤Ç¡¢Â¿ºÌ¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¸½Âå¥¢¡¼¥È¤Î¤¤¤Þ¤òÂ¿³ÑÅª¤Ë¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£·Ý½Ñ¤ò¼ñÌ£¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤àÊý¤«¤é¡¢¸¦µæ¤ä¥¥å¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ë·È¤ï¤ëÀìÌç²È¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¤ÆÉ¼ÔÁØ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¼Á¤Î¹â¤¤¾ðÊó¤È±Ô¤¤»ëÅÀ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Èþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò
1905Ç¯¤ÎÁÏ¶È°ÊÍè¡¢°ì´Ó¤·¤ÆÈþ½Ñ¿Þ½ñ¤Î½ÐÈÇ¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÈþ½Ñ¼êÄ¡¡Ù¡Ø¥ï¥¤¥Ê¡¼¥È¡Ù¤Ê¤É¤ÎÄê´ü´©¹ÔÊª¡¢¡Ö¥«¥é¡¼ÈÇÈþ½Ñ»Ë¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÈþ½Ñ¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡¦·úÃÛ¤Ê¤É¤Î·Ý½ÑÁ´ÈÌ¤Ë¤ï¤¿¤ë½ñÀÒ¤Î½ÐÈÇ¡¢Èþ½ÑÅ¸¤Î¥«¥¿¥í¥°À©ºî¤Î¤Û¤«¡¢¥¢¡¼¥È¤È¿Í¡¹¤ò¤Ä¤Ê¤°»ö¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
https://bijutsu.press/
¢¨Èþ½Ñ½ÐÈÇ¼Ò¤Ï¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¤¬Å¸³«¤¹¤ë½ÐÈÇ¥Ö¥é¥ó¥É¤Ç¤¹¡£
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¡ÚËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ëÊóÆ»´Ø·¸¼Ô¤«¤é¤Î¤ªÌä¹ç¤»Àè¡Û
¥«¥ë¥Á¥å¥¢¡¦¥³¥ó¥Ó¥Ë¥¨¥ó¥¹¡¦¥¯¥é¥Ö³ô¼°²ñ¼Ò¡¡
CCC¥¢¡¼¥È¥é¥Ü»ö¶ÈÉô ¹ÊóÃ´Åö¡¡ÉðÆ£
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§cccal.dm@ccc.co.jp
