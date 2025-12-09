空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場調査レポート - 世界市場規模、シェア、傾向の見通し、2026-2035年
SDKI Analytics（本社：東京都渋谷区）は、このたび、2025年11月27に「空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場調査レポート：2026-2035年の市場規模、シェア、傾向の予測」を発表しました。空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ に関する市場調査レポートには、統計的及び分析的アプローチを使用した予測評価が含まれています。この調査レポートでは、一次及び二次調査方法を使用して分析された主要な業界洞察を通じて将来の傾向を理解できるようにすることで、主要な市場傾向を読者に説明しています。
空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場の概要
空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場に関する当社の調査レポートによると、空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場規模は 2035 年に約 37.1 億米ドルに達すると予想されています。さらに、2025 年の 空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ 市場規模は約 28.9 億米ドルとなっています。空気圧式ダブルダイヤフラムポンプ に関する市場調査レポートでは、市場は 2026-2035 年の予測期間中に約 5.4% の CAGR で成長するとも述べられています。
SDKI Analyticsの専門家によると、空気圧式ダブルダイヤフラムポンプの市場シェア拡大は、廃水処理、鉱業、遠隔地における操作上の安全性と非電動式AODDの持続的な採用によるものです。AODDポンプは、危険区域、非電動、スラリーを多く含む用途に適しているため、その用途の可能性は拡大すると見込まれます。
さらに、米国及び連邦規則文書では、空気圧式ダイヤフラムポンプが一般的な空気圧機器として挙げられており、公益事業のリストには、公共セグメントの水道プログラムにおけるAODDポンプオペレーターのトレーニングが示されています。さらに、多くの遠隔地及び危険な作業では、本質安全、規制上の安全枠組み、及び現場レベルの運用上の制約のために、電気駆動が禁止されているか、空気駆動機器が好まれています。したがって、当社の分析は、これらの分野におけるAODDポンプの世界的な需要が持続していることを示しており、製品資料及びサプライヤーの提出書類は、これらの用途への技術的な適合性を確認しています。
空気作動式ダブルダイヤフラムポンプの市場調査では、化学品及び製造業の生産量の増加により市場シェアが拡大し、化学品やコーティングなどの分野でAODDポンプの用途が拡大することが明らかになっています。当社の分析によると、化学品生産量は2025年に回復し、マテリアルハンドリングポンプの機器需要を支えることが示されています。さらに、AODDポンプラインを製造する企業は、公式報告書や製品ポートフォリオにおいて、化学品、コーティング、研磨スラリーの用途を挙げています。したがって、2025年の化学品生産量の増加（今後10年間の予測）と、AODDポンプがコアな化学品ハンドリング用途に不可欠であるという企業の開示は、安定した需要を確保すると予測されます。
しかし、化学品、鉱業、水処理などのエンドユーザーによる初期投資の高額化、コスト圧力、価格変動といった主要な要因により、今後数年間、強力な資金援助を受けられない新興企業や小規模メーカーの市場成長は抑制されると予想されます。
