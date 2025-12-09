こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
家賃感覚で始めるZEHライフ「ZERO+」新登場
注文住宅を手がけるヤマト住建株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：河本 佳樹、以下「ヤマト住建」）は、ZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した、「ZERO+」(ゼロプラス)を発売しました。
■賢く建てて快適に暮らす
ヤマト住建はZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した、UA値0.55以下の「ZERO+」(ゼロプラス)を発売しました。「高断熱」性能で一年中快適な住まいを無理のないコストで叶え、誰しもが省エネ住宅に住めるようこれからのスタンダードとしてご提案する住宅です。月々の支払いも、ランニングコストとなる毎月の光熱費も考えたZERO+。家賃感覚で始めるZEHライフという考えを基に、コストを抑えつつも長寿命で省エネ性能が担保された住宅に住みたいという方にぴったりの商品です。
商品詳細はこちら： https://www.yamatojk.co.jp/cyumon/hv_zero
■安心・快適を叶える充実した建物仕様
建物仕様についてもこれまでヤマト住建が研究を重ねてきた省エネ性能を担保するため、他商品と同様に外張り断熱・樹脂サッシ・第一種換気を採用。工法としても真壁工法×オール金物工法で耐震性を高め地震対策を強化しています。“建てるとき”だけでなく“住んでから”のことまで考えながらマイホームを検討することができます。詳しくはHPまたはお近くの店舗までお問合せください。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp
■賢く建てて快適に暮らす
ヤマト住建はZEH基準を満たしながらも手が届きやすい価格を実現した、UA値0.55以下の「ZERO+」(ゼロプラス)を発売しました。「高断熱」性能で一年中快適な住まいを無理のないコストで叶え、誰しもが省エネ住宅に住めるようこれからのスタンダードとしてご提案する住宅です。月々の支払いも、ランニングコストとなる毎月の光熱費も考えたZERO+。家賃感覚で始めるZEHライフという考えを基に、コストを抑えつつも長寿命で省エネ性能が担保された住宅に住みたいという方にぴったりの商品です。
■安心・快適を叶える充実した建物仕様
建物仕様についてもこれまでヤマト住建が研究を重ねてきた省エネ性能を担保するため、他商品と同様に外張り断熱・樹脂サッシ・第一種換気を採用。工法としても真壁工法×オール金物工法で耐震性を高め地震対策を強化しています。“建てるとき”だけでなく“住んでから”のことまで考えながらマイホームを検討することができます。詳しくはHPまたはお近くの店舗までお問合せください。
＜会社概要＞
企業名：ヤマト住建株式会社(URL: https://www.yamatojk.co.jp/ )
代表者：代表取締役 河本佳樹
所在地：〒651-0083 兵庫県神戸市中央区浜辺通5丁目1番14号
神戸商工貿易センタービル18階
設立：1987年11月
本件に関するお問合わせ先
ヤマト住建 広報/ Email: press@yamatojk.co.jp