Windows版『模範六法 2026 令和8年版』の新機能をご紹介！
ロゴヴィスタ株式会社は、2025年12月12日（金）にWindows版『模範六法 2026 令和8年版』を発売いたします。今回、新しく追加したお客様に使いやすい機能をご紹介します。
【新機能】重要箇所に色をつけて整理できる「マーカー機能」
気になる条文や覚えておきたいポイントに、マーカーで色をつけて強調できます。
範囲を選んで色を指定するだけの簡単操作。
付けたマーカーは［マーカー］一覧でまとめて確認でき、色ごとにリストアップすることも可能です。重要な条文や記述を、すぐに見返したい方におすすめです。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335688&id=bodyimage1】
【新機能】複数の法令をまとめて保存できる「グループ機能」
複数の法令を「グループ」として保存することができます。
よく参照する法令や、作業カテゴリごとに参照したい法令を「グループ」に保存しておくことで、アプリを起動するたびに検索しなおす手間がなくなります。
また、現在の作業で開いている法令をそのままグループとして保存することで、次回の作業をスムーズに再開することも可能です。 保存するグループ名は自由に入力でき、登録したグループは［グループ］一覧に保存されます。
［グループ］一覧から閲覧したいグループ名を選択すれば、グループに含まれる法令をワンクリックで開けます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335688&id=bodyimage2】
『模範六法 2026 令和8年版』の詳細はこちら
https://www.logovista.co.jp/LVERP/shop/ItemDetail?contents_code=LVDBS05120
■製品に関するお問い合わせ先
ロゴヴィスタ株式会社
TEL: 042-338-1792 FAX: 042-338-1791
e-mail：inq@logovista.jp
URL:https://www.logovista.co.jp /
配信元企業：ロゴヴィスタ株式会社
