日本のエピジェネティクス市場は堅調な拡大が見込まれ、2033年には年平均成長率12.8%で9,840万米ドルに達すると予測されています。
日本のエピジェネティクス市場は、分子生物学の進歩、精密医療の普及拡大、そして腫瘍学、神経生物学、希少疾患分野における研究投資の増加に牽引され、急成長期を迎えています。最近の業界推計によると、市場規模は2024年の3,330万米ドルから2033年には9,840万米ドルに急増し、2025年から2033年の予測期間中に12.8%という高い年平均成長率（CAGR）を記録すると予測されています。
DNA配列を変化させずに遺伝子発現の変化に焦点を当てたエピジェネティクスは、理論分野から次世代の診断・治療の基盤へと急速に移行しています。日本における高齢化の進展、慢性疾患の罹患率の増加、そしてバイオマーカーを用いた研究への需要の高まりが、市場の勢いを加速させ続けています。
プレシジョン・メディシンと腫瘍学研究への注目の高まりが市場成長を促進
日本は、主要大学、政府の取り組み、そして製薬企業とバイオテクノロジー系スタートアップ企業の連携に支えられ、腫瘍学研究における世界有数の拠点であり続けています。エピジェネティック・バイオマーカーは、がんの早期発見、治療モニタリング、そして個別化治療の選択において、ますます利用が広がっています。
特にDNAメチル化アッセイ、ヒストン修飾解析、クロマチンアクセシビリティ研究における研究開発費の増加は、エピジェネティックツールと技術の需要を大幅に増加させると予想されています。
全国的にがん罹患率が上昇する中、医療機関や研究機関は、高精度で非侵襲的な診断ソリューションを優先しています。エピジェネティクスに基づくスクリーニングツールは、日本のプレシジョン・メディシンの枠組みにおいて不可欠な要素となりつつあり、市場浸透を促進しています。
技術の進歩が研究機関における導入を加速
次世代シーケンシング（NGS）、CRISPRベースのエピゲノム編集、シングルセルエピゲノミクス、ハイスループットアッセイプラットフォームといったイノベーションは、日本の研究能力を変革しつつあります。
国内外の企業は、エピジェネティクス分野に特化した高度なキット、試薬、解析ソフトウェアを導入し、ワークフローの効率化とデータ精度の向上を図っています。
学術機関、病院、そして政府支援の研究プログラムは、エピジェネティクスアッセイを研究パイプラインに組み込むケースが増えており、長期的な市場拡大を後押ししています。
政府の支援拡大と共同研究エコシステムが市場基盤を強化
厚生労働省は、理化学研究所やAMEDなどの主要な国立研究機関と共に、エピゲノム関連プロジェクトへの資金提供を拡大し続けています。これらの取り組みは、がんゲノミクス、神経変性疾患の進行、再生医療、そして集団レベルのエピゲノムマッピングに焦点を当てています。
製薬大手と革新的なバイオテクノロジー企業との連携により、エピジェネティック創薬プログラムが急増しており、特にヒストン脱アセチル化酵素（HDAC）阻害剤やDNAメチルトランスフェラーゼ（DNMT）阻害剤などの分野でその重要性が高まっています。
腫瘍学以外の応用拡大：神経学、幹細胞、希少疾患が注目を集める
腫瘍学は依然として主要な分野ですが、他の治療領域も重要な貢献を果たすようになってきています。
神経学：エピジェネティック研究により、アルツハイマー病、パーキンソン病、精神疾患に関連するメカニズムが明らかになりつつあります。
