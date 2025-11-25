¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡Ö¥É¥ê¡¼¥à¥Ë¥å¡¼¥¹¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
½éÂå¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚÆþ¤ê¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¡¡ ¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¿·È¯Çä¡¡³°È¢¤òÇÑ»ß¤·´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¡¡£±£±·î25Æü¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï
Áí¹ç¿©Æù¶È¤Î³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾¦¶â»³ËÒ¾ì¡ÊËÜ¼Ò¡§»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô»³µïÄ®¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®ÌîÌÚ ½ÅÌï¡Ë¤Ï¡¢¼«¼Ò¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¥ì¥È¥ë¥È¥«¥ìー¡ØÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡ÊR¡Ë¥«¥ìー¡Ù¤Î¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤ò¡¢´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¡¢2025Ç¯11·î25Æü¡Ê²Ð¡Ë¤è¤ê¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊURL ¡§¡¡https://www.komenokofarm.com/?pid=167725694¡Ë
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335171&id=bodyimage1¡Û
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335171&id=bodyimage2¡Û
¢£´Ä¶ÇÛÎ¸¤È¥Ç¥¶¥¤¥óÀ¤òÎ¾Î©¤·¤¿¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ø
¡¡¤³¤ÎÅÙ¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤·¤¿¡ØÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー¡Ù¤Ï¡¢½¾Íè¤Î¶ä¿§¤Î¥Ñ¥¦¥Á¤ä³°È¢¤òÇÑ»ß¤·¡¢¼«Î©¤¹¤ë¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¡×¤ØÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£³°È¢¤ä¥Ñ¥¦¥Á¤Ø¤Î¥·ー¥ëÅ½ÉÕ¤ò¤Ê¤¯¤¹¤³¤È¤Ç¡¢²á¾êÊñÁõ¤ò¸«Ä¾¤·¡¢¤´²ÈÄí¤Ç¤ÎÇÑ´þÊªºï¸º¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¶áÇ¯¤ÎÊª²Á¹âÆ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢Êñºà¥³¥¹¥È¤ò¸«Ä¾¤¹¤³¤È¤Ç¡¢¾¦ÉÊ¤ÎÈÎÇä²Á³Ê°Ý»ý¤Ë¤âÅØ¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¿·¥Ñ¥Ã¥±ー¥¸¤Ë¤Ï¡¢Åö¼Ò¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ò¤¢¤·¤é¤¤¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¿Æ¤·¤ß¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¡¢¥«¥ìー¤Î¤Þ¤í¤ä¤«¤ÊÌ£¤ï¤¤¤òÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¡Ö½éÂå¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡×¤Ëµ±¤¤¤¿¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡ÊR¡Ë¡×¤¬¼çÌò
¡¡¥«¥ìー¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡ÊR¡Ë¡×¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬¤³¤À¤ï¤ê¤ò»ý¤Ã¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¤Ç¤¹¡£2013Ç¯³«ºÅ¤Î¿©Æù»º¶ÈÅ¸¤Î¿Íµ¤¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖÌÃÊÁ¥Ýー¥¯¹¥´¶ÅÙ¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤ÇºÇÍ¥½¨¾Þ¼õ¾Þ¤Ë²Ã¤¨¡¢²áµî10Ç¯´Ö¤ÎºÇÍ¥½¨¾ÞÌÃÊÁ¤Ç¶¥¤Ã¤¿¡Ö¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥óÂç²ñ¡×¤Ç¤ÏºÇ¹â¾Þ¤È¤Ê¤ê½éÂå¥°¥é¥ó¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤Ëµ±¤¤Þ¤·¤¿¡£Æù¼Á¤¬¤ä¤ï¤é¤«¤¯¡¢¤«¤à¤¿¤Ó¤Ë¤¦¤Þ¤ß¤¬¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤¢¤Ã¤µ¤ê¤È¤·¤¿´Å¤¤»é¿È¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¤¹¡£
¢£¤ªÆù¤´¤í¤´¤í¡¢ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤¬ÍÏ¤±¹þ¤ó¤À¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡×
¡¡¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー¡×¤Ï¡¢2022Ç¯4·î¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤Ç¡¢¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡×¤ÎÆÃÄ¹¤Ç¤¢¤ë»é¿È¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢»ÈÍÑ¤¹¤ëÉô°Ì¤ò¤è¤ê½À¤é¤«¤¤¤â¤Î¤ËÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Âç¤¤Ê¤ªÆù¤Î¤´¤í¤´¤í´¶¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¡¢¥³¥¯¤¬Áý¤·¡¢¿©¤Ù±þ¤¨¤â¤¬¤Ã¤Ä¤ê¤ª¤¤¤·¤¯¥°¥ìー¥É¥¢¥Ã¥×¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÌîºÚ¤ä²ÌÊª¡¢Ä´Ì£ÎÁ¤ÎÇÛ¹ç¤â¸«Ä¾¤·¡¢ÁÇºà¤Î¤¦¤Þ¤ß¤ò°ú¤½Ð¤·¤¿¡¢¥Õ¥ëー¥Æ¥£ー¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¼Ñ¹þ¤Þ¤ì¤¿ÌîºÚ¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö¤È¤·¤¿¿©´¶¤â¤ª¤¤¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥¹¥Ñ¥¤¥¹¤ä¿É¤µ¤Ï½¾ÍèÄÌ¤ê¤ä¤ä¹µ¤¨¤á¤Ë»ÅÎ©¤Æ¤Æ¤ª¤ê¡¢¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¥·¥Ë¥¢¤Þ¤ÇÉý¹¤¤Ç¯ÎðÁØ¤Ë´î¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¡¢¡È¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¡É¤Î¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
¢£¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ëµÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò³«ºÅ
¡¡¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー¡×¤Î¥ê¥Ë¥åー¥¢¥ë¤òµÇ°¤·¡¢¼«¼Ò¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×Æâ¤Ë¤Æ¡¢¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼ñ»Ò¡×¤ò¤Ï¤¸¤áÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤ò¹ØÆþ¤·¤¿Êý¤Ë¡¢¡ØÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー¡Ù¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢11·î29Æü¡ÊÅÚ¡Ë～12·î20Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡Åö¼Ò¤Ï¡¢¡Ö¿©¡×¤Ø¤Î°Â¿´¡¦°ÂÁ´¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹Í¤¨¡Ö¸µµ¤¤Î¤ß¤Ê¤â¤È¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¿©Æù¤ÎÀ¸»º¤«¤é¡¢²Ã¹©¡¦ÈÎÇä¤Þ¤Ç¤ª¤³¤Ê¤¦»³·Á¸©¤ÎÁí¹ç¿©Æù²ñ¼Ò¤Ç¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢¼«¼Ò¥Ö¥é¥ó¥ÉÆÚ¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡×¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¡È½Û´Ä·¿ÇÀ¶È¡É¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ°è¼Ò²ñ¤Ø¤Î¹×¸¥¤Ë¤âÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¡¢ÅìËÌ¡¦»³·Á¸©¤«¤é¡È¸µÝæ¤Î¤ß¤Ê¤â¤È¡É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¾¦ÉÊ³µÍ×¡Û
¾¦ÉÊÌ¾¡§ÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー6¸ÄÆþ¡Ê¼«ÂðÍÑ¡Ë
ÈÎÇä³«»ÏÆü¡§2025Ç¯11·î25 Æü¡Ê²Ð¡Ë
²Á³Ê¡§3,834 ±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÆâÍÆÎÌ¡§ÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¥«¥ìー180g¡ß6ÂÞ
¾¦ÉÊÆÃÄ§ ¡§¡ÖÊÆ¤ÎÌ¼¤Ö¤¿¡ÊR¡Ë¡×¤¬¤´¤í¤´¤íÆþ¤Ã¤¿¡¢ÌîºÚ¤È²ÌÊª¤Î´Å¤ß¤¬¤Þ¤í¤ä¤«¤Ê¤ª»ÒÍÍ¤«¤é¤´¹âÎð¤ÎÊý¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤ä¤µ¤·¤¤Ì£¤ï¤¤¤Î¥«¥ìー¤Ç¤¹¡£
ÈÎÏ© ¡§¼«¼ÒÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È https://www.komenokofarm.com/
¡Ú²èÁü https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000335171&id=bodyimage3¡Û
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾¦¶â»³ËÒ¾ì¡Ê¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¤«¤Í¤ä¤Þ¤Ü¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÌîÌÚ ½ÅÌï
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô»³µïÄ®2-3-8¡¡¾±ÆâJA¥Ó¥ë
TEL ¡§0234-43-8629
URL ¡§https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
ÀßÎ© ¡§1979 Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ 54 Ç¯¡Ë7 ·î
»ñËÜ¶â ¡§10,000 Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÆÚ¡¦À¸»º»ô°é¶ÈÌ³¡¢ÆÚÆùÃ¦¹ü¡¦À°·ÁµÚ¤ÓÉôÊ¬ÆùÀ½Â¤¶ÈÌ³¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¿©Æù¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ÈÌ³¡¢¿©Æù¡¦²Ã¹©¿©ÉÊ²·Çä¶ÈÌ³¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡¦ÊÆ¹ò¤ÎÈÎÇä¡¢¿©Æù²Ã¹©ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡¦°û¿©ÈÎÇä¶È¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹È¯ÅÅ»ö¶È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾¦¶â»³ËÒ¾ì
¡Ú²ñ¼Ò³µÍ×¡Û
¼ÒÌ¾ ¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾¦¶â»³ËÒ¾ì¡Ê¤¿¤¤¤·¤ç¤¦¤«¤Í¤ä¤Þ¤Ü¤¯¤¸¤ç¤¦¡Ë
ÂåÉ½ ¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ ¾®ÌîÌÚ ½ÅÌï
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ ¡§»³·Á¸©¼òÅÄ»Ô»³µïÄ®2-3-8¡¡¾±ÆâJA¥Ó¥ë
TEL ¡§0234-43-8629
URL ¡§https://www.taisho-meat.co.jp/index.html
ÀßÎ© ¡§1979 Ç¯¡Ê¾¼ÏÂ 54 Ç¯¡Ë7 ·î
»ñËÜ¶â ¡§10,000 Ëü±ß
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ÆÚ¡¦À¸»º»ô°é¶ÈÌ³¡¢ÆÚÆùÃ¦¹ü¡¦À°·ÁµÚ¤ÓÉôÊ¬ÆùÀ½Â¤¶ÈÌ³¡¢¶ÈÌ³ÍÑ¿©Æù¥¢¥¦¥È¥Ñ¥Ã¥¯¶ÈÌ³¡¢¿©Æù¡¦²Ã¹©¿©ÉÊ²·Çä¶ÈÌ³¡¢À¸Á¯¿©ÉÊ¡¦ÊÆ¹ò¤ÎÈÎÇä¡¢¿©Æù²Ã¹©ÉÊÀ½Â¤ÈÎÇä¡¦°û¿©ÈÎÇä¶È¥Ð¥¤¥ª¥¬¥¹È¯ÅÅ»ö¶È
ÇÛ¿®¸µ´ë¶È¡§³ô¼°²ñ¼ÒÂç¾¦¶â»³ËÒ¾ì
