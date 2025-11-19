黒平まんじゅう本舗(所在地：千葉県成田市寺台260)は22周年記念感謝祭を開催いたします。





黒平まんじゅう22周年感謝祭を開催





日頃のご愛顧に感謝をこめて！「黒平まんじゅう本舗 22周年大感謝祭」を開催

[公式サイト] https://www.saikanosato.com

[通販サイト］ https://saikanosato.shop-pro.jp/









■おかげさまで22周年！共に歩んできて下さった皆様に楽しい美味しいイベントをお届け！

黒平まんじゅう本舗(所在地：千葉県成田市寺台260)は、日頃より多くのお客様のご愛顧を賜り、この度22周年を迎えることとなりました。黒平まんじゅうは、2003年にオープンし、黒糖のやさしい甘みと、しっとりした生地が特徴の和菓子です。

地域のお茶の間やお土産として親しまれ、元日には1万個を超えるお饅頭をお買い求めいただけるまでになり、遠方からも多くのお客様にご来店いただいております。多くのお客様に支えていただいた22年間の感謝をお伝えしたく、11月22日(土)～24(月)までの3日間「22周年感謝祭」を開催いたします。





周年祭期間中、3日間のみの限定販売「栗・くりまんじゅう」をはじめ、毎日日替わりで限定まんじゅうの販売、素敵な商品が当たる抽選会、詰め放題イベントなど開催いたします。

日頃のご愛顧に感謝を込めて開催する22周年感謝祭をぜひお楽しみください。









■おなじみの味から、期間限定のおまんじゅうまで！さまざまなまんじゅうでおもてなし！

●千葉の名物土産！黒平まんじゅう大販売！

「黒平まんじゅう」

しっとりモチモチした皮の食感が特徴の程よい甘さが人気のまんじゅうです。





価格 ：120円(税込)

アレルギー：小麦





●感謝祭期間3日間のみ限定販売！

「栗・くりまんじゅう」

ふんわり柔らかな生地で栗粒入りの餡を包み、栗の甘露煮をトッピングしたお饅頭です





価格 ：120円(税込)

アレルギー：小麦・乳成分・大豆





栗・くりまんじゅう





●日替わり限定販売

22日「よもぎまんじゅう」

月替わり限定販売のお饅頭で唯一の粒餡を使った人気のお饅頭です。





価格 ：120円(税込)

アレルギー：小麦・大豆





よもぎまんじゅう





23日「カスタードまんじゅう」

ふんわり柔らかい生地でカスタードクリームを包んだ洋菓子のようなお饅頭です





価格 ：120円(税込)

アレルギー：小麦・卵・乳成分・大豆





カスタードまんじゅう





24日「ずんだまんじゅう」

月替わり限定販売のお饅頭の中で一番人気のずんだ(枝豆)餡のお饅頭です。





価格 ：120円(税込)

アレルギー：小麦・大豆





ずんだまんじゅう





■《22周年大感謝祭》日頃の感謝を込めた限定イベント

●茨城県産 新米盛り放題 500円 (税込)

制限時間1分間 5合升から溢れるまで盛り放題

10:00～なくなり次第終了





茨城県産 新米盛り放題





●さつま芋詰め放題 500円 (税込)

制限時間1分間 袋の口が閉まるまで詰め放題

14:00～なくなり次第終了





さつま芋詰め放題





●ふるまいサービス

・豚汁(アレルギー：大豆・豚肉)

おひとり様1杯 無くなり次第終了





豚汁ふるまいも行います！





●試飲を実施！

・和風わかめスープ

・ねこんぶだし 試飲サービス





●大抽選会

期間中、当日のレシート(税込1000円)で素敵な景品が当たる抽選会に参加いただけます。





●3日間限定感謝セール

期間中人気のお菓子やお漬物を感謝価格にて販売いたします。

一例) 豆絞り 通常 864円→640円(税込)

房総えび煎餅 通常 920円→690円(税込)

黒糖わらび餅 通常 400円→350円(税込)

あま酒 通常 850円→630円(税込)

たまりらっきょう通常 648円→480円(税込)

焼生姜 通常 648円→480円(税込)









■「黒平まんじゅう本舗」について

2003年にオープンし、毎年、元日には1万個を超えるまんじゅうをお買い求めいただけるまでになりました。2024年4月に成田市で開催された将棋名人戦での勝負おやつに選ばれたことで、遠方からも多くのお客様にご来店いただいております。





黒平まんじゅう本舗 本店

黒平まんじゅう本舗 JR成田駅前店





■店舗概要

◆本店

所在地 ： 〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

TEL ： 0476-23-3044

営業時間 ： 9:00～18:00(年中無休)

公式サイト： https://www.saikanosato.com





◆JR成田駅前店

所在地 ： 〒286-0033 千葉県成田市花崎町839番地

TEL ： 0476-24-0231

営業時間 ： 9:00～17:30(年中無休)

公式サイト： https://www.saikanosato.com





◆房総村の駅店

所在地 ： 〒262-0032

千葉県千葉市花見川区幕張町2丁目2621 Pasar幕張（上り線）

TEL ： 0476-24-0231

営業時間 ： 7:00～22:00 (年中無休)

公式サイト： https://www.boso-muranoeki.com/









■会社概要

会社名 ：株式会社菜花の里

所在地 ：〒286-0022 千葉県成田市寺台260番地

代表者 ：代表取締役 河越 康行

設立 ：1983年7月

事業内容：観光土産品の開発及び卸売り、製造及び小売販売、道の駅の管理運営

資本金 ：1,000万円

TEL ：0476-22-1204

FAX ：0476-22-5938

(水・日 定休日)