株式会社KUIX(本社：東京都品川区、代表取締役：小竹 三郎、以下「当社」)が展開するExcelに特化したWEBデータベースサービス「SMART DATA COLLECTOR」(以下「スマコレ」)をキャッチネットワーク様にご採用頂きました。





【事例紹介ページ】

https://www.home.smart-data-collector.com/katch/contact?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_202511









■キャッチネットワーク様への導入の背景

キャッチネットワーク様では、予算実績の管理業務において、Excelの利用が大半を占めているため、以下の問題を抱えていました。





＜取りまとめ部署(経理課)の課題＞

経理課では、差異把握や追加施策コストの即時反映、詳細な分析把握の効率化に課題がありました。また、複数のExcelツール運用による管理負荷や手作業での転記、計算ミスのリスクも抱えていました。





＜各部署の課題＞

各部署では、予算実績管理が課長や担当者に属人化しているものもあり、予算と実績の紐づけや、新任者の習得に時間を要していました。さらに、複数のツールを併用することで運用・管理に負荷がかかり、手作業による転記や計算ミスのリスクも課題となっていました。

これらの課題を解決するため、予算管理業務にスマコレを導入していただきました。





◇導入効果

スマコレの導入により、使用している様々なExcelファイルをマスター化し、転記作業や年度ごとのファイル更新作業を減らし、検索や確認を容易にして作業の効率化、そして作業ミスの軽減を見込んでいます。

また、全社統一の予算策定ルールをマスター化し、属人化していた業務を標準化することも見込んでいます。





◇スマコレ選択の理由

・使いやすく、既存のExcelファイルをそのまま活用できる。

・導入までのスピードが速い。





◇お客様の声

「プログラムが組みやすく、利用者側も操作方法が理解しやすいため使いやすいと感じています。また、慣れ親しんだExcelをベースに改善することができるので、改善を推進しやすい点も魅力的です。」









■『SMART DATA COLLECTOR』とは

『SMART DATA COLLECTOR』はExcelに特化したクラウド型のWEBデータベースサービスです。

Excelが苦手とするデータ収集や蓄積の役割を補助することで、使い慣れたExcelをそのままに業務を効率化できます。





◇活Excel！

業務で利用しているExcelファイルをそのまま使い続けることができます。





◇圧倒的な低コスト！

ノーコーディングツールで開発工数や業務移行のコストを抑えることができます。





◇Excelデータを簡単にデータベース化！

データ収集はワンクリックで完了。データベースで大量データを一元管理できます。





資料の収集・集計作業を削減したい、Excelデータをデータベース化したいなどの課題がある方は、是非弊社営業までご連絡ください。ただ今、1ヶ月間の無償トライアルを受け付け中です。









【サービス概要ページ】

Webページ： https://www.home.smart-data-collector.com/?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_202511





【資料請求ページ】

Webページ： https://www.home.smart-data-collector.com/contact?utm_source=001&utm_medium=Press&utm_campaign=PR_202511









■株式会社キャッチネットワーク 概要

会社名 ： 株式会社キャッチネットワーク

所在地 ： 愛知県刈谷市野田町大ヒゴ1番地

代表者 ： 代表取締役社長 倉地 陽一

設立 ： 1991年6月24日

URL ： https://www.katch.co.jp/

事業内容： 有線テレビジョン放送事業、電気通信事業、イベント事業 など









■株式会社KUIX 概要

株式会社KUIX(クイックス)はデジタル、特にデータの力で様々な業種の企業様をご支援することを目的として、2020年に創業。DXやデータ活用に関するコンサル・SI事業と企業の業務効率化を実現するSMART DATA COLLECTORなどサービス事業の2つで構成されています。





会社名 ： 株式会社KUIX

所在地 ： 東京都品川区西五反田1丁目4-8 409号室

代表者 ： 代表取締役社長 小竹 三郎

設立 ： 2020年10月2日

URL ： https://www.kuix.co.jp/

事業内容： デジタル活用コンサルティング、システムインテグレーション、

ITプロダクト・サービス開発





【スマコレに関するお問い合わせ先】

株式会社KUIX SMART DATA COLLECTOR営業担当

e-mail： smacolle_sales@kuix.co.jp