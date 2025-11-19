釣具の製造・販売を行う株式会社ヤマリア、VPJのデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入
株式会社ビジュアル・プロセッシング・ジャパン（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：三村博明、以下VPJ）は、釣具の開発・製造・販売を行う株式会社ヤマリア（本社：神奈川県横須賀市神奈川県横浜市、代表取締役社長：河原也寸志、以下ヤマリア）が、VPJが開発・提供するデジタルアセット管理システム「CIERTO」を導入したことを発表いたします。
CIERTO導入の背景
ヤマリアでは、従来dropboxやファイルサーバを中心にコンテンツを管理していましたが、容量の逼迫や保存ルールの曖昧さにより、クラウドストレージを含む複数の場所にデータが分散していました。加えて、コンテンツの所在を確認するための社内問い合わせや、画像・動画形式の変換依頼が月数十件発生し、業務効率やスピードに課題がありました。CIERTOを導入し、商品画像、プロモーション動画、バナー、ロゴ、商品説明マニュアル、POPなど多岐にわたる販促コンテンツを一元管理することで、営業、商品企画、販促部門、販売店とのスムーズな連携を実現しました。これにより、正確なデータを迅速に活用できる環境を整備し、競合他社よりも早い情報発信とブランドイメージの向上を可能としています。
CIERTO導入による効果
● 分散管理の解消による標準化と効率化
コンテンツ保管ルールを統一し、運用基盤を整備たことで管理コストの削減
● オンラインプレビューによる確認作業の迅速化
IllustratorやPDF、動画、画像のプレビュー確認により、販促物活用までのリードタイムを短縮
● ゲストリンクによる共有効率化
販売店や取引先へ安全かつ迅速に共有でき、販促効果と営業活動のスピードが向上
● 検索・変換機能による業務効率化
必要なコンテンツを即座に検索・変換でき、問い合わせや依頼を大幅に削減
今後の展望
ヤマリアは今後、商品情報管理の高度化を目的として 「CIERTO PIM」 の導入を予定しています。これにより、販促コンテンツだけでなく商品情報も一元的に管理し、マーケティングや営業活動に必要なデータを即座に活用できる体制を整えます。さらに、海外販売店との連携を一層強化することで、ブランドのトーン＆マナーを維持しつつ、販促活動の加速を図っていきます。
株式会社ヤマリアについて
株式会社ヤマリアは、1941年創業の老舗釣具メーカーで、エギやルアーといった疑似餌の開発・製造・販売を行っています。主力ブランド「YAMASHITA」はアオリイカ用エギで国内トップシェアを誇り、世界各国でも高い評価を得ています。「新しい釣りの提案」を企業理念に掲げ、AI・DXによる生産性向上や新技術の導入を積極的に進めながら、革新的な製品づくりに挑戦しています。また、ビーチクリーン活動やアオリイカの産卵床設置支援といったサステナブルな取り組みにも力を入れ、自然と共生する豊かな釣り文化の発展を目指しています。
【CIERTOについて】
「CIERTO」は、デジタルアセットマネジメント（DAM）と商品情報管理（PIM）を統合した国内唯一のDXソリューションです。DAMは画像や動画そしてグラフィックス等のデジタルアセットの情報管理を行い、各種媒体・コンテンツの制作そして配信を支援します。一方PIMは商品情報を管理する事により、ECやWebそしてカタログ等の販促媒体に向けて、商品に関わる詳細な情報と、商品写真や動画をDAMとの連携によりシームレスに配信します。この様にDAMとPIMを統合した「CIERTO」の基本的な概念は、情報の一元管理とフォーマットの異なる媒体に向けたワンソースマルチチャネル配信、これによる生産性の向上とブランディングの統一を実現する事です。