明日から役立つ実践的なノウハウをお届け！2026年年間セミナーラインナップ公開のお知らせ～会計・税務・経営コンサルティングのアタックスグループ
経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長 林公一）は、2026年の年間講座ラインナップが相整いましたので、お知らせいたします。
人を育てる力が、未来を創る力になる。
アタックスグループが主催するアタックス・ビジネス・セミナーは、
あなたのビジネス成長を加速させる3つの強みで構成されています。
１．現役コンサルタントによる最先端の知見
机上の空論ではない、ビジネス最前線で培われた「生きた」最新事例と、
明日から役立つ実践的なノウハウをお届けします。
現場で本当に使える、価値あるインサイトを直接吸収してください。
２．年間70講座の豊富な学習機会
常に新しいテーマと深い洞察を提供するオンラインセミナーを年間70回開催。
変化の激しい時代に対応するため、多角的な視点と幅広い知識を継続的にアップデートできるチャンスを提供します。
３．いつでも、どこでも、あなたのペースで
多忙なビジネスパーソンのために、ビジネスに役立つセミナーをオンデマンド配信。
移動中やスキマ時間など、あなたのライフスタイルに合わせて、効率的に学習を進められます。
２０２６年 年間講座ラインナップ
当セミナーは、年間（1月～12月）の開催日が確定しているため、
社員の年間受講計画を計画的に立てていただけます。
ぜひ貴社の社員教育の一環としてお役立てください。
● ホームページで2026年全セミナーを確認する
https://www.attax.co.jp/seminar/archive
● デジタルパンフレットで2026年全セミナーを確認する
https://www.attax.co.jp/pamphlet/ASG/index.html
特別会員制度のご案内
より多くの皆さまに学びの場を提供することを目的として
「特別会員制度」を設けております。
1法人につき、年会費253,000円（税込）で
年間55講座のセミナーが1講座3名様まで無料となり、
その他、有料講座も大変お得な特別会員価格でご受講いただけます。
特別会員制度の詳細はこちら
https://www.attax.co.jp/seminar/contents/s-membership-system
また、特別会員限定の新たな特典として2026年より、
「オンデマンドセミナー配信」サービスを開始いたします！
【公開予定テーマを一部ご紹介】
◆事業承継、自社株承継、親族外承継
◆社員育成戦略
◆成果を生み出すチームマネジメント
◆海外進出企業の税務調査対応
◆基礎から学べるキャッシュフロー
◆「資金別貸借対照表」活用のポイント
◆「利益改善図表」活用のポイント
◆最新！人事労務トピックス（毎月配信）
◆「チームを守る」ラインケア速習
◆これだけは押さえておきたいDXの基礎
オンデマンドセミナーの視聴は人数無制限、さらに追加料金も一切不要！
これまで以上に柔軟で効率的な学びの環境を実現いたします。
社員育成に力を入れたい企業様は、
ぜひこの機会に「特別会員制度」のご活用をご検討ください。
【会社概要】
■会社名 株式会社アタックス
■代表者 代表取締役 林公一
■資本金 ３億５，８００万円
■所在地 東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容 1.税理士法人 2.経営コンサルティング
【お問い合わせ先】
■会社名 株式会社アタックス
■担当者 経営情報室 平野
■ＴＥＬ ０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ ０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム https://www.attax.co.jp/contact/
