経営コンサルティング会社のアタックスグループ（東京・大阪・名古屋・静岡、代表取締役社長　林公一）は、2026年の年間講座ラインナップが相整いましたので、お知らせいたします。


人を育てる力が、未来を創る力になる。

アタックスグループが主催するアタックス・ビジネス・セミナーは、
あなたのビジネス成長を加速させる3つの強みで構成されています。

１．現役コンサルタントによる最先端の知見
　机上の空論ではない、ビジネス最前線で培われた「生きた」最新事例と、
　明日から役立つ実践的なノウハウをお届けします。
　現場で本当に使える、価値あるインサイトを直接吸収してください。

２．年間70講座の豊富な学習機会
　常に新しいテーマと深い洞察を提供するオンラインセミナーを年間70回開催。
　変化の激しい時代に対応するため、多角的な視点と幅広い知識を継続的にアップデートできるチャンスを提供します。

３．いつでも、どこでも、あなたのペースで
　多忙なビジネスパーソンのために、ビジネスに役立つセミナーをオンデマンド配信。
　移動中やスキマ時間など、あなたのライフスタイルに合わせて、効率的に学習を進められます。



２０２６年 年間講座ラインナップ

当セミナーは、年間（1月～12月）の開催日が確定しているため、
社員の年間受講計画を計画的に立てていただけます。
ぜひ貴社の社員教育の一環としてお役立てください。

● ホームページで2026年全セミナーを確認する
　https://www.attax.co.jp/seminar/archive
● デジタルパンフレットで2026年全セミナーを確認する
　https://www.attax.co.jp/pamphlet/ASG/index.html



特別会員制度のご案内

より多くの皆さまに学びの場を提供することを目的として
「特別会員制度」を設けております。

1法人につき、年会費253,000円（税込）で
年間55講座のセミナーが1講座3名様まで無料となり、
その他、有料講座も大変お得な特別会員価格でご受講いただけます。

特別会員制度の詳細はこちら
https://www.attax.co.jp/seminar/contents/s-membership-system


また、特別会員限定の新たな特典として2026年より、
「オンデマンドセミナー配信」サービスを開始いたします！

【公開予定テーマを一部ご紹介】
　　◆事業承継、自社株承継、親族外承継
　　◆社員育成戦略
　　◆成果を生み出すチームマネジメント
　　◆海外進出企業の税務調査対応
　　◆基礎から学べるキャッシュフロー
　　◆「資金別貸借対照表」活用のポイント
　　◆「利益改善図表」活用のポイント
　　◆最新！人事労務トピックス（毎月配信）
　　◆「チームを守る」ラインケア速習
　　◆これだけは押さえておきたいDXの基礎

オンデマンドセミナーの視聴は人数無制限、さらに追加料金も一切不要！
これまで以上に柔軟で効率的な学びの環境を実現いたします。

社員育成に力を入れたい企業様は、
ぜひこの機会に「特別会員制度」のご活用をご検討ください。






【会社概要】
■会社名　株式会社アタックス
■代表者　代表取締役　林公一
■資本金　３億５，８００万円
■所在地　東京都千代田区神田神保町１－１０５
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■ＵＲＬ　https://www.attax.co.jp/
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/
■事業内容　1.税理士法人　2.経営コンサルティング



【お問い合わせ先】
■会社名　株式会社アタックス
■担当者　経営情報室　平野
■ＴＥＬ　０３－３５１８－６３６３
■ＦＡＸ　０３－３５１８－６３６６
■お問合せフォーム　https://www.attax.co.jp/contact/

配信元企業：株式会社アタックス
