株式会社パソナふるさとインキュベーションが運営する、ハローキティのショーと食事が楽しめるシアターレストラン「HELLO KITTY SHOW BOX」では、「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」が毎月テーマに沿ってお届けするランチ公演『Hello Kitty Fantastic Parties‼』を12月1日（月）から 12月30日（火）に実施いたします。

「HELLO KITTY JAZZ BAND SHOW」は、バンドリーダーのハローキティが歌い、踊り、トランぺッターとして、メンバーたちと一緒にジャズを演奏する大人気ランチ公演です。12月の公演『Hello Kitty Fantastic Parties‼』では、誰もが一度は聞いたことのある心躍るクリスマスソングメドレーを始め、クリスマスの訪れを彩る全6曲を披露。また、お料理はハローキティの顔の形をしたライスにピンクやイエローなど色鮮やかなカレーをかけた“カレーライス”や、りんご型のオムライスなど見た目も可愛いHELLO KITTY SHOW BOXオリジナルのメニューを提供。ハローキティと一緒にクリスマスの特別公演を楽しみましょう！

■ランチタイムショー『Hello Kitty Fantastic Parties!!』 概要

期間： 12月1日（月）～ 12月30日（火）時間： 11：00～13：30（開場11：00、最終入場12：00）料金： 大人／3,500円、子ども（4～12歳）／2,500円 ※すべて税込価格 ※お好きなフードメニューも別途追加料金でご注文可能※1ドリンク・グリーティング料金・HELLO KITTY APPLE HOUSE入場料を含む楽曲： クリスマスメドレー、Sing Sing Singなど全6曲問合わせ： HELLO KITTY SHOW BOX（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）TEL 0799-70-9022

■参考 新作カフェ公演HELLO KITTY PIANIST DREAM 『Christmas Chronicle』

「ひいらぎかざろう」や「ジングルベル」など、誰もが知る心躍るクリスマスソング計6曲を、ハローキティの歌とダンスのパフォーマンスに乗せてお届け公演日時： 11月8日（土）～ 12月25日（木）営業時間： カフェタイム／14：00～17：00 第1部 14：00～15：30（SHOWTIME／14：30～15：00）第2部 15：30～17：00（SHOWTIME／16：00～16：30）料金： 大人／3,000円（税込）子供／2,000円（税込）※1ドリンク・ショー・グリーティング・ハローキティ アップルハウス入場料金を含む

