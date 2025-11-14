¥µ¥¦¥Ê¥É¥ê¥ó¥¯¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡Ù¤Ç¡¡Á´¹ñ400»ÜÀßÆ³Æþ¤Î·Ð±Ä¼Ô¤¬¼¡¤ËÄ©¤à¡£¡ÈÄï¤Î»à¤È·Ð±Ä´íµ¡¡É¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤òÆÏ¤±¤ë±þ±ç·¿¥¨¥Ê¥É¥ê¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°³«»Ï
¥µ¥¦¥Ê¸å¤Î¿åÊ¬Êäµë¥É¥ê¥ó¥¯¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡Ù¤òÁ´¹ñ400°Ê¾å¤Î²¹Íá»ÜÀß¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸(ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»Ô¡¢ÂåÉ½¡§»³¸ý¹°°ì)¤Ï¡¢ÂåÉ½¼«¿È¤Î¸¶ÂÎ¸³¤Ë´ð¤Å¤³«È¯¤·¤¿¡È±þ±ç·¿¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯¡É¡ØÇú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー¡Ù¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¡¢2025Ç¯11·î13Æü20»þ¤è¤ê¡ÖCAMPFIRE¡×¤Ë¤Æ³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
Çú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー¥¯¥é¥Õ¥¡¥ó³«»Ï
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÄïÆó¿Í¤Î»à¤ä²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤¿ÂåÉ½¤¬¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×¤ÇÄ©Àï¼Ô¤Î¸ÉÆÈ´¶¤òÏÂ¤é¤²¤¿¤¤¡¢¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤éÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖÄ©Àï¤Î¾ÝÄ§¡×¤È¤Ê¤ë°ûÎÁ¤Ç¤¹¡£
You can do it!
¢£ ³«È¯¤Î¸¶ÅÀ¡§ÀäË¾¤ÎÃæ¤Çµß¤ï¤ì¤¿¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×
ÂåÉ½¤Î»³¸ý¤Ï¡¢²áµî¤ËÄïÆó¿Í¤Î»à¤ä²ñ¼Ò¤Î·Ð±Ä´íµ¡¤ËÄ¾ÌÌ¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤ëÎÏ¡¦Ä©Àï¤¹¤ëÍ¦µ¤¤ò¼º¤¤¤«¤±¡×¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÀäË¾¤ÎºÇÃæ¡¢¤¢¤ë¸¦½¤¤Ç¤«¤±¤é¤ì¤¿¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤Ç¤¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ë¤Ï²ÁÃÍ¤¬¤¢¤ë¡×¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤¹¤Ð¤é¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿·Ð¸³¤¬¡ØÇú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ç¤¹¡£¼«¿È¤¬¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¤³¤È¤ÎÆñ¤·¤µ¡×¤ä¡ÖÄ©Àï¼Ô¤¬¸ÉÎ©¤·¤ä¤¹¤¤¸½¾õ¡×¤òÄË´¶¤·¤Æ¤¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¡ÖÄ©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¡¢Í¦µ¤¤Å¤±¤ë¡×¥É¥ê¥ó¥¯¤¬É¬Í×¤À¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
ºùºé¤¯Çú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー
¢£ ¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡Ù³«È¯´ë¶È¤¬ÆÏ¤±¤ë¡Ö±þ±ç¡×¤Î·Á
¡ØÇú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー¡Ù¤Ï¡¢°ûÎÁ¥áー¥«ー¤È¤·¤Æ¤Î¼ÂÀÓ¤È¡¢¹Ö±é²È¤È¤·¤Æ¤Î·Ð¸³¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿À½ÉÊ¤Ç¤¹¡£
¤³¤À¤ï¤Ã¤¿À®Ê¬
¹þ¤á¤¿»×¤¤
1. ¼ÂÀÓ¡ÚÂÎ¡Û¡§Á´¹ñ400»ÜÀßÆ³Æþ¥áー¥«ー¤Î¡Ö·ò¹¯Àß·×¡×
¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡Ù¤Î³«È¯¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¡¢·ò¹¯Àß·×¤Ë¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£º½Åü¡¦¿Í¹©´ÅÌ£ÎÁ¤ò°ìÀÚ»ÈÍÑ¤»¤º¡¢´õ¾¯Åü¡Ö¥¢¥ë¥íー¥¹¡×¤äBCAA¡¢L-¥¢¥ë¥®¥Ë¥ó¤Ê¤É¤òÇÛ¹ç¡£¼õ¸³À¸¤«¤é·Ð±Ä¼Ô¤Þ¤Ç¡¢Éý¹¤¯°ûÍÑ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
2. ¸¶ÅÀ¡Ú¿´¡Û¡§¹Ö±é²È(JPSAÇ§Äê)¤¬ÆÏ¤±¤ë¡Ö¸ÀÍÕ¤ÎÎÏ¡×
¡Ö¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¤¿¡×¸¶ÂÎ¸³¤«¤é¡¢´Ì¤ÎQR¥³ー¥É¤òÄÌ¤¸¤Æ50¼ïÎà°Ê¾å¤Î±þ±ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¥é¥ó¥À¥à¤ËÆÏ¤±¤ë»Å³Ý¤±¤òÆ³ÆþÍ½Äê¡£°û¤à¤¿¤Ó¤ËÄ©Àï¤Ø¤ÎÍ¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤Þ¤¹¡£
3. Ì¤Íè¡Ú¼Ò²ñ¡Û¡§Ä©Àï¤ò±þ±ç¤¹¤ë¡ÖÊ¸²½¡×¤òÁÏÂ¤
ËÜ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Ä©Àï¤¹¤ë¿Í¡¹¤ò»Ù¤¨¤ë¡Ö±þ±ç¤ÎÎØ¡×¤ò¹¤²¡¢Ä©Àï¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤Ë±þ±ç¤µ¤ì¤ë¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤¹¡£
¢£ ¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥° ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È³µÍ×
¡ü ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈÌ¾¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ ¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ÎÎØ¤ò¹¤²¤è¤¦!
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡Ä©Àï¼Ô¤ò»Ù¤¨¤ë±þ±ç·¿¥¨¥Ê¥¸ー¥É¥ê¥ó¥¯
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ØÇú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー¡Ù
¡ü ´ü´Ö¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 2025Ç¯11·î13Æü 20¡§00 ～(Êç½¸½ªÎ»¤Þ¤Ç46Æü)
¡ü ÌÜÉ¸¶â³Û¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡§ 300,000±ß
¡ü ¼ç¤Ê¥ê¥¿ー¥ó(Ä¶Ä¶Áá³ä¡¦ÀÇ¹þ)¡§
¡û Çú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー 30ËÜ¥»¥Ã¥È 4,950±ß(¸ÂÄê30¥»¥Ã¥È)
¡û Çú¾¡¥¨¥Ê¥¸ー 60ËÜ¥»¥Ã¥È 8,700±ß(¸ÂÄê30¥»¥Ã¥È)
¡û ¤ªÈäÏªÌÜ¸òÎ®²ñ»²²Ã¸¢¡¡ 16,000±ß(¸ÂÄê30Ì¾)
¡ü ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈURL¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡§ https://camp-fire.jp/projects/891877/view
¾¦ÉÊÃ±ÉÊ²èÁü
¢£ ²ñ¼Ò³µÍ×
¡ü ²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¥Èー¥¿¥ë¥Ó¥Ð¥ì¥Ã¥¸
¡ü ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ »³¸ý¹°°ì(°ìÈÌºâÃÄË¡¿ÍÆüËÜ¥×¥í¥¹¥Ôー¥«ー¶¨²ñ(JPSA) ¥Ùー¥·¥Ã¥¯¥×¥í¥¹¥Ôー¥«ー)
¡ü ½êºßÃÏ¡¡¡§ ¿ÀÆàÀî¸©ÁêÌÏ¸¶»ÔÎÐ¶èÀ£ÂôÍò3187-3
¡ü »ö¶ÈÆâÍÆ¡§ °ûÎÁ³«È¯¡¦ÈÎÇä(¡Ø¤È¤È¤Î¤Ã¤¿¡ÙÅù)¡¢¥µ¥¦¥Ê´ØÏ¢»ö¶È
¡ü URL¡¡¡¡ ¡§ https://n-t-b.jp/