創業37年、ICCコンサルタンツは「留学」の先へ。 累計20,000人の“人生の転機”を創出した実績を胸に、 「SEKAIA株式会社」としてグローバルな価値創出企業へと進化。

創業37年、ICCコンサルタンツは「留学」の先へ。 累計20,000人の“人生の転機”を創出した実績を胸に、 「SEKAIA株式会社」としてグローバルな価値創出企業へと進化。