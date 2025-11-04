創業37年、ICCコンサルタンツは「留学」の先へ。 累計20,000人の“人生の転機”を創出した実績を胸に、 「SEKAIA株式会社」としてグローバルな価値創出企業へと進化。
海外留学・研修事業のパイオニアとして37年の歴史を持つ株式会社ICCコンサルタンツは、2025年11月1日をもって「SEKAIA（セカイア）株式会社」へと社名を変更し、同日、本社を渋谷の新オフィス（ヒューリック渋谷美竹通りビル）へ移転いたしました。
新ビジョン「世界を楽しむ-Explore the World」を掲げ、従来の留学事業の枠を超え、挑戦するすべての人々の成長を国内外で支援するグローバルな価値創出企業へと進化してまいります。
■新社名「SEKAIA」とロゴに込めた想い
新社名「SEKAIA（セカイア） 」は、日本語の「世界（SEKAI） 」と、ラテン語で「～の地、場所」を意味する接尾辞「-ia」を組み合わせた造語です。 「世界を楽しむ体験が生まれる場」でありたいという、私たちの事業の本質と未来への決意を表現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333251&id=bodyimage1】
新しいロゴマークは、 「きっかけの連鎖が、人生をアップデートする」という
コンセプトを体現しています。
・中心にある「人 （Human）」：私たちのビジネスが常に顧客一人ひとりを中心に据える、Customer-centricの基本姿勢を表します。
・広がる星 （Spark）：私たちが提供する「きっかけ」が、個人の内なるポテンシャルを開花させる様を象徴しています。
・有機的な広がり （Expansion）：一つの体験から得た気づきが、多方面への視野の拡大やしなやかな価値観の変容へと繋がっていくプロセスを表します。
■なぜ今社名を変更したのか
1988年の創業以来、私たちは累計20,000名を超える方々に「人生の転機となる体験」を提供してまいりました。その結果、株式会社プログリットの岡田祥吾氏や株式会社ボーダレス・ジャパンの田口一成氏をはじめとする多くの修了生が、国内外の様々な分野で社会に変革をもたらすリーダーとして活躍しています。
これは、私たちの提供価値が単なる「留学コンサルティング」ではなく、個人の可能性を最大限に引き出し、人生そのものを豊かにする「きっかけ」の創出にあることの証明です。この提供価値と、新たに策定したビジョン「世界を楽しむ-Explore the world」をより明確に社会に示し、さらなる事業の進化を加速させるため、この度の社名変更と本社移転を決定いたしました。
●社名変更について経営メンバーの想いはこちら：https://www.sekaia.co.jp/corporate/vision/
■代表取締役 曽根 靖雄からのメッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333251&id=bodyimage2】
人生の転機と呼べる体験には、私たちを驚くほど変える力があります。私にとってそれは、英語も話せないまま、故郷である神戸・六甲山のふもとからニュージーランドへ飛び込んだことでした。異文化の中で悩み、挑み、やり遂げた経験こそが、私の人生を動かした原動力です。
私たちが掲げる『世界を楽しむ』とは、単に楽しい時間を過ごすことではありません。不自由さや困難さえも前向きに受け止め、自分らしさを磨きながら人生に新たな希望と実感を生み出す、挑戦のプロセスそのものを指します。
新しい社名『SEKAIA』は、挑戦するすべての人々の成長を支える“場”でありたいという私たちの決意の表れです。これからも皆様一人ひとりの『人生の転機』に誠心誠意寄り添い、その可能性が世界に広がるための支援を続けていくことをお約束します。
■SEKAIAが推進する今後の事業展開
創業以来培ってきた海外7都市の拠点や、世界中の大学・企業との強固な信頼関係を基盤に、アウトバウンド・インバウンドの両軸で事業領域を拡大してまいります。
新ビジョン「世界を楽しむ-Explore the World」を掲げ、従来の留学事業の枠を超え、挑戦するすべての人々の成長を国内外で支援するグローバルな価値創出企業へと進化してまいります。
■新社名「SEKAIA」とロゴに込めた想い
新社名「SEKAIA（セカイア） 」は、日本語の「世界（SEKAI） 」と、ラテン語で「～の地、場所」を意味する接尾辞「-ia」を組み合わせた造語です。 「世界を楽しむ体験が生まれる場」でありたいという、私たちの事業の本質と未来への決意を表現しています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333251&id=bodyimage1】
新しいロゴマークは、 「きっかけの連鎖が、人生をアップデートする」という
コンセプトを体現しています。
・中心にある「人 （Human）」：私たちのビジネスが常に顧客一人ひとりを中心に据える、Customer-centricの基本姿勢を表します。
・広がる星 （Spark）：私たちが提供する「きっかけ」が、個人の内なるポテンシャルを開花させる様を象徴しています。
・有機的な広がり （Expansion）：一つの体験から得た気づきが、多方面への視野の拡大やしなやかな価値観の変容へと繋がっていくプロセスを表します。
■なぜ今社名を変更したのか
1988年の創業以来、私たちは累計20,000名を超える方々に「人生の転機となる体験」を提供してまいりました。その結果、株式会社プログリットの岡田祥吾氏や株式会社ボーダレス・ジャパンの田口一成氏をはじめとする多くの修了生が、国内外の様々な分野で社会に変革をもたらすリーダーとして活躍しています。
これは、私たちの提供価値が単なる「留学コンサルティング」ではなく、個人の可能性を最大限に引き出し、人生そのものを豊かにする「きっかけ」の創出にあることの証明です。この提供価値と、新たに策定したビジョン「世界を楽しむ-Explore the world」をより明確に社会に示し、さらなる事業の進化を加速させるため、この度の社名変更と本社移転を決定いたしました。
●社名変更について経営メンバーの想いはこちら：https://www.sekaia.co.jp/corporate/vision/
■代表取締役 曽根 靖雄からのメッセージ
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000333251&id=bodyimage2】
人生の転機と呼べる体験には、私たちを驚くほど変える力があります。私にとってそれは、英語も話せないまま、故郷である神戸・六甲山のふもとからニュージーランドへ飛び込んだことでした。異文化の中で悩み、挑み、やり遂げた経験こそが、私の人生を動かした原動力です。
私たちが掲げる『世界を楽しむ』とは、単に楽しい時間を過ごすことではありません。不自由さや困難さえも前向きに受け止め、自分らしさを磨きながら人生に新たな希望と実感を生み出す、挑戦のプロセスそのものを指します。
新しい社名『SEKAIA』は、挑戦するすべての人々の成長を支える“場”でありたいという私たちの決意の表れです。これからも皆様一人ひとりの『人生の転機』に誠心誠意寄り添い、その可能性が世界に広がるための支援を続けていくことをお約束します。
■SEKAIAが推進する今後の事業展開
創業以来培ってきた海外7都市の拠点や、世界中の大学・企業との強固な信頼関係を基盤に、アウトバウンド・インバウンドの両軸で事業領域を拡大してまいります。