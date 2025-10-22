世界のサービスとしてのモビリティ市場：2031年に14,249億米ドルへ、CAGR34.3％で急成長する次世代交通革命
世界のサービスとしてのモビリティ（MaaS：Mobility as a Service）市場は、2022年の1,002.6億米ドルから2031年には14,249億米ドルへと飛躍的な成長が見込まれています。予測期間である2023年から2031年にかけて、年平均成長率（CAGR）は驚異的な34.3％に達する見通しです。MaaSとは、単なる交通手段の提供ではなく、都市交通をデジタルプラットフォーム上で統合し、ユーザーがアプリを通じて最適な移動手段を選択・予約・決済できる新たなエコシステムを指します。自転車シェアリング、カーシェアリング、ライドヘイリング、レンタカー、公共交通機関などを一体化することで、より効率的で持続可能なモビリティ体験を提供することを目的としています。
市場成長の背景 ― 都市化と環境意識の高まり
世界的な都市化の進展と、交通混雑・環境汚染の深刻化が、MaaS市場の拡大を後押ししています。国連の統計によれば、2050年までに世界人口の約68％が都市部に居住する見通しであり、都市交通インフラへの圧力はますます強まると予想されます。この中で、二酸化炭素排出削減や交通効率の最適化を目指すスマートシティ戦略の一環として、MaaSが重要な役割を果たしています。また、公共交通機関の利便性向上と個人車依存の削減を両立できる点が、多くの自治体や企業の注目を集めています。特にヨーロッパでは、環境規制の強化とともにMaaS導入プロジェクトが加速しており、エコモビリティ政策の中核として位置づけられています。
技術革新が牽引する市場変革 ― IoT・AI・クラウドの融合
MaaSの発展を支える基盤は、IoT（モノのインターネット）、AI（人工知能）、クラウドコンピューティングなどの先進技術です。IoTセンサーはリアルタイムで交通データを収集し、AIが需要予測やルート最適化を行うことで、利用者に最適な移動プランを提供します。さらに、クラウドプラットフォームを通じたデータ統合により、異なる交通事業者間でのシームレスな連携が実現しています。これにより、ユーザーは1つのアプリ内で複数の移動手段をスムーズに組み合わせることが可能になり、利便性と効率性の両立が図られています。特にAIを活用した動的価格設定や需要予測技術は、サービスの最適化に大きく寄与しています。
交通事業者の新たなビジネスモデル ― 協業とデータ主導型経済
MaaSの発展は、交通事業者に新たなビジネスチャンスをもたらしています。従来、個別に運営されていた交通サービスが、プラットフォーム上で統合されることで、データ共有と新たな収益機会が生まれました。自動車メーカーや公共交通機関、IT企業、スタートアップが連携し、データ主導型のモビリティ経済を構築しています。特に、自動車メーカーが「車を売る企業」から「移動サービスを提供する企業」へとビジネスモデルを転換する動きは顕著です。トヨタの「Kinto」やダイムラーの「moovel」、ウーバーやリフトなどの統合プラットフォームは、MaaS時代の象徴といえます。これにより、ユーザー中心の移動エコシステムが形成され、パーソナライズされたモビリティ体験が可能になっています。
市場の主要動向 ― サブスクリプションとマルチモーダル交通の拡大
市場の主要動向 ― サブスクリプションとマルチモーダル交通の拡大