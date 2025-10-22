来世はどんな動物に生まれ変わる？！これまで積んできた徳で、来世の生まれ変わり動物と日常を占う遊び本『生まれ変わり動物占い 』10月22日発売
株式会社みらいパブリッシング（東京・高円寺／代表取締役：松崎義行）は、新刊『生まれ変わり動物占い』を2025年10月22日に発売いたします。
来世は何に生まれ変わるんだろう。鳥だったら、のんびり空を飛びたいな…。
でも、今の人生で、他人に優しくできなかったり、ずるばかりしていたら、来世はヒトの腸の中で一生を終える大腸菌かも…？！
仏教の輪廻転生など、「人が亡くなったら、生前に積み上げた徳の大きさによって、動物やその他の存在に生まれ変わる」という考え方は古くから世界中にあります。
本書でもこの「生前に積み上げられた徳のレベルが高いほど、生まれ変わる動物としての進化のレベルも高いはず」という考えに基づいて、積んできた徳の高さと動物の進化レベルを対応させることで、あなたが来世どんな動物に生まれ変わるかを予想します。
家族や仲間で楽しめて、ユニークな動物の生態も学べる、一度で二度おいしい一冊。
人気絵本作家くさなりさんによる、可愛らしいイラストにもご注目ください。
詳しくはこちら https://miraipub.jp/books/34694/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331954&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331954&id=bodyimage2】
まさかの大腸菌かも!? 今世で積んだ徳で、あなたはどんな生き物に？
本書はあなたが今持っている徳の大きさを診断し、その徳の大きさに対応して来世ではどんな動物に生まれ変わるのか、どんな毎日を送ることになるのかを解説した初めての占い本で、遊び方は簡単です。
「クラスの中で孤立している子がいたら、あなたはどうする？」「転職を悩む後輩に相談されたら？」など〝徳チェックシート〟にある25の質問に答え、〝徳〟ポイントを診断。その合計で、生まれ変わり動物が分かります。
生まれ変わり先として登場するのは、大腸菌などの細菌類からナマコ、クマムシ、マンボウ、ウォンバットなど37の生き物。
もし、大腸菌だったら？ナマコだったら？寿命は？平均的な大きさは？主な生息地や食べ物は？
それぞれの動物ページでは、基本データと〝もし、その動物に生まれ変わったとしたら、どんな毎日になるのか？〟がわかります。
ひとりでじっくり読んでも興味深く、みんなとワイワイやってみると、なお楽しい…。
「占い好き」「かわいい生き物好き」な方はもちろん、老若男女で楽しく遊べるエンタテインメント本です。
【著者プロフィール】
編著：121（ワン・トゥー・ワン） ・ イラスト：くさなり
編著：121
121は、その時代の気分を手早く掬い取っては書籍や雑誌、ムックなどに落とし込むことを得意とする編集制作会社です。
★121 最近の企画編集書籍・ムック
・『メダカFriend』Vol.2（ブティック社/ムック）
・『専門医に学ぶ血糖値の教科書』（ガイドワークス/ムック）
・『アルトコイン ナビ』VOL.2（双葉社/ムック）
・『ボトルアクアリウムバイブル』（ブティック社/ムック）
・『クラウゼヴィッツの『戦争論』に学ぶビジネスの戦略』（青春出版社/書籍）
・『NFTで趣味をお金に変える』（青春出版社/新書）
イラスト：くさなり
絵本作家・イラストレーター
島根県生まれ。山のふもとで木々に囲まれて育つ。
好きなおすしは、たまごといくらとかっぱ巻き。わさびは多めが好み。
著書に『植物界』（ポエムピース）、『ゆめげきじょう』、『たね』、『よだれだらだら』、『ねことおばあさん』（みらいパブリッシング）など。
【書籍概要】
書名：生まれ変わり動物占い
著者：編著：121（ワン・トゥー・ワン） ・ イラスト：くさなり
発売日：2025年10月22日
価格：1760円（税込）
体裁：A5判 176ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36675-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434366750
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
来世は何に生まれ変わるんだろう。鳥だったら、のんびり空を飛びたいな…。
でも、今の人生で、他人に優しくできなかったり、ずるばかりしていたら、来世はヒトの腸の中で一生を終える大腸菌かも…？！
仏教の輪廻転生など、「人が亡くなったら、生前に積み上げた徳の大きさによって、動物やその他の存在に生まれ変わる」という考え方は古くから世界中にあります。
本書でもこの「生前に積み上げられた徳のレベルが高いほど、生まれ変わる動物としての進化のレベルも高いはず」という考えに基づいて、積んできた徳の高さと動物の進化レベルを対応させることで、あなたが来世どんな動物に生まれ変わるかを予想します。
家族や仲間で楽しめて、ユニークな動物の生態も学べる、一度で二度おいしい一冊。
人気絵本作家くさなりさんによる、可愛らしいイラストにもご注目ください。
詳しくはこちら https://miraipub.jp/books/34694/
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331954&id=bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/?action_Image=1&p=0000331954&id=bodyimage2】
まさかの大腸菌かも!? 今世で積んだ徳で、あなたはどんな生き物に？
本書はあなたが今持っている徳の大きさを診断し、その徳の大きさに対応して来世ではどんな動物に生まれ変わるのか、どんな毎日を送ることになるのかを解説した初めての占い本で、遊び方は簡単です。
「クラスの中で孤立している子がいたら、あなたはどうする？」「転職を悩む後輩に相談されたら？」など〝徳チェックシート〟にある25の質問に答え、〝徳〟ポイントを診断。その合計で、生まれ変わり動物が分かります。
生まれ変わり先として登場するのは、大腸菌などの細菌類からナマコ、クマムシ、マンボウ、ウォンバットなど37の生き物。
もし、大腸菌だったら？ナマコだったら？寿命は？平均的な大きさは？主な生息地や食べ物は？
それぞれの動物ページでは、基本データと〝もし、その動物に生まれ変わったとしたら、どんな毎日になるのか？〟がわかります。
ひとりでじっくり読んでも興味深く、みんなとワイワイやってみると、なお楽しい…。
「占い好き」「かわいい生き物好き」な方はもちろん、老若男女で楽しく遊べるエンタテインメント本です。
【著者プロフィール】
編著：121（ワン・トゥー・ワン） ・ イラスト：くさなり
編著：121
121は、その時代の気分を手早く掬い取っては書籍や雑誌、ムックなどに落とし込むことを得意とする編集制作会社です。
★121 最近の企画編集書籍・ムック
・『メダカFriend』Vol.2（ブティック社/ムック）
・『専門医に学ぶ血糖値の教科書』（ガイドワークス/ムック）
・『アルトコイン ナビ』VOL.2（双葉社/ムック）
・『ボトルアクアリウムバイブル』（ブティック社/ムック）
・『クラウゼヴィッツの『戦争論』に学ぶビジネスの戦略』（青春出版社/書籍）
・『NFTで趣味をお金に変える』（青春出版社/新書）
イラスト：くさなり
絵本作家・イラストレーター
島根県生まれ。山のふもとで木々に囲まれて育つ。
好きなおすしは、たまごといくらとかっぱ巻き。わさびは多めが好み。
著書に『植物界』（ポエムピース）、『ゆめげきじょう』、『たね』、『よだれだらだら』、『ねことおばあさん』（みらいパブリッシング）など。
【書籍概要】
書名：生まれ変わり動物占い
著者：編著：121（ワン・トゥー・ワン） ・ イラスト：くさなり
発売日：2025年10月22日
価格：1760円（税込）
体裁：A5判 176ページ ソフトカバー
ISBN：978-4-434-36675-8
★ご購入はこちら
https://www.amazon.co.jp/dp/4434366750
【会社概要】
会社名：株式会社みらいパブリッシング
所在地：東京都杉並区高円寺南4-26-12 福丸ビル6階
HP：https://miraipub.jp/
★インターネット仕入れのご案内
みらいパブリッシング、ポエムピースの書籍は、仕入れサイト「スーパーデリバリー」を利用し、卸価格で仕入れることができます。書店様以外もぜひ販売をご検討ください。
仕入れサイト：https://www.superdelivery.com/p/do/dpsl/1003760/
配信元企業：株式会社みらいパブリッシング
プレスリリース詳細へ