ガスマスク市場の投資機会2025～2032年：将来の成長軌道
ガスマスク市場とは、有害な空気中の汚染物質（ガス、蒸気、微粒子、そして時には化学・生物・放射線・核（CBRN）の脅威）の吸入から着用者を保護するために設計された装置をめぐる世界的な貿易および産業を指します。これらの装置には、フルフェイス型またはハーフフェイス型の呼吸器、電動空気清浄呼吸器（PAPR）、緊急脱出フード、その他の防護システムが含まれます。
市場規模と成長:
ガスマスク市場規模は2023年に28億3,000万米ドルと評価され、2024年の30億6,000万米ドルから2032年には56億6,000万米ドルに成長する見込みで、予測期間（2025～2032年）中は年平均成長率8％で成長する見込みです。
主要な市場プレーヤー:
● 3M社（米国）
● AirBoss of America Corp. （カナダ）
● アルファプロテック株式会社（カナダ）
● エイボンポリマープロダクツ社（英国）
● ブラード（米国）
● Dragerwerk AG and Co. KGaA （ドイツ）
● デュラムマスク（イスラエル）
● ゲートウェイ・セーフティ社（米国）
● ハネウェル・インターナショナル（米国）
● ILCドーバーLP（米国）
● キンバリークラーク社（米国）
レポートに含まれるもの:
● 市場概要：製品／サービス概要と世界のガスマスク市場の規模が記載されています。レポートのセグメント分析の概要も提供しています。ここでは、製品／サービスの種類、用途、地域セグメントに焦点を当てています。また、収益と販売市場の推定値も含まれています。
● 競争:このセクションには、市場の状況と傾向に関する情報が含まれており、メーカーを分析し、プレーヤーが支払う平均価格、個々の市場プレーヤーの収益と収益シェア、個々のプレーヤーの売上高と売上高シェアに関するデータが提供されます。
● 企業プロファイル：本調査では、世界のガスマスク市場における主要企業の財務および事業戦略に関する詳細な分析情報を提供しています。また、製品／サービス概要、ポートフォリオ、地域展開、収益分配など、その他の詳細な情報も網羅しています。
● 地域別売上分析：この調査では、市場データに加え、地域別の収益、売上高、市場シェア分析を提供しています。さらに、調査対象となった各地域市場の売上高、売上高成長率、価格設定、収益、その他の要因に関する推定値も提供しています。
o 北米（米国、カナダ、メキシコ）
o ヨーロッパ（ドイツ、フランス、イギリス、ロシア、イタリア）
o アジア太平洋（中国、日本、韓国、インド、東南アジア）
o 南米（ブラジル、アルゼンチン、コロンビアなど）
o 中東およびアフリカ（サウジアラビア、UAE、エジプト、ナイジェリア、南アフリカ）
この調査研究により、以下の重要な質問に答えることができます。
（1） 予測期間終了時の世界のガスマスク市場の推定規模はどのくらいですか？
（2） 世界のガスマスク市場をリードするセグメントは、そのリーダーシップを維持すると予想されますか？（3） 最大の成長ポテンシャルを示している地域はどれですか？（4） 世界のガスマスク市場を支配しているプレーヤーはいますか？（5） 世界のガスマスク市場における主な推進要因と制約は何ですか？
